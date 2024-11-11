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https://anlatilaninotesi.com.tr/20241111/erdogan-israilin-saldirganligi-sona-ermedikce-uluslararasi-tecrit-edilmesi-son-derece-muhimdir-1090268868.html
Erdoğan: İsrail'in saldırganlığı sona ermedikçe uluslararası alanda tecrit edilmeli
Erdoğan: İsrail'in saldırganlığı sona ermedikçe uluslararası alanda tecrit edilmeli
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Riyad'da düzenlenen "İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi"ne katıldı. Erdoğan, Zirve'deki... 11.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-11T15:46+0300
2024-11-11T15:48+0300
dünya
recep tayyip erdoğan
islam işbirliği teşkilatı (iit)
arap ligi
riyad
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Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a bugün giden Erdoğan, liderlerle birlikte aile fotoğrafı çektirdikten sonra İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi'ne katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantıda liderlere hitap etti. İsrail'in Gazze ve diğer Filistin topraklarında gerçekleştirdiği saldırılarda yüzde 70'i çocuk ve kadın olmak üzere yaklaşık 50 bin Filistinlinin öldüğünü belirten Erdoğan, "İsrail insani yardımların dahi Gazze'ye ulaştırılmasına tahammül edemiyor. Sevk edilen yardım malzemelerini aylardır Mısır'da bekletiyor. Bir yandan acil ateşkes sağlanmasına odaklanırken diğer yandan Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması konusunda acil çözüm yollarını bulmamız şarttır. Türkiye bugüne kadar Gazze'ye 84 bin tondan fazla yardım göndermiştir" dedi. İsrail parlamentosunun Birleşmiş Milletler Yardım Kurulu'nun UNRWA'yı yasakladığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir avuç Batılı ülke İsrail'e askeri siyasi ekonomik ve moral açıdan her türlü desteği verirken Müslüman ülkelerin tepki göstermekte yetersiz kalması maalesef sahadaki durumun bu noktaya gelmesine yol açmıştır" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında ayrıca şu ifadelere yer verdi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241111/kabinede-onemli-isimler-de-var-cumhurbaskani-erdogan-itt-ve-arap-birligi-olaganustu-zirvesi-icin-1090253155.html
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recep tayyip erdoğan, islam işbirliği teşkilatı (iit), arap ligi, riyad
recep tayyip erdoğan, islam işbirliği teşkilatı (iit), arap ligi, riyad

Erdoğan: İsrail'in saldırganlığı sona ermedikçe uluslararası alanda tecrit edilmeli

15:46 11.11.2024 (güncellendi: 15:48 11.11.2024)
© AAErdoğan: İsrail'in saldırganlığı sona ermedikçe uluslararası tecrit edilmesi son derece mühimdir
Erdoğan: İsrail'in saldırganlığı sona ermedikçe uluslararası tecrit edilmesi son derece mühimdir - Sputnik Türkiye, 1920, 11.11.2024
© AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Riyad'da düzenlenen "İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi"ne katıldı. Erdoğan, Zirve'deki hitabında "İsrail'e silah ambargosu uygulanması, İsrail'le ticaretin sonlandırılması ve İsrail'in saldırganlığı sona ermedikçe uluslararası alanda tecrit edilmesi son derece mühimdir" dedi.
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a bugün giden Erdoğan, liderlerle birlikte aile fotoğrafı çektirdikten sonra İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi'ne katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantıda liderlere hitap etti.
İsrail'in Gazze ve diğer Filistin topraklarında gerçekleştirdiği saldırılarda yüzde 70'i çocuk ve kadın olmak üzere yaklaşık 50 bin Filistinlinin öldüğünü belirten Erdoğan, "İsrail insani yardımların dahi Gazze'ye ulaştırılmasına tahammül edemiyor. Sevk edilen yardım malzemelerini aylardır Mısır'da bekletiyor. Bir yandan acil ateşkes sağlanmasına odaklanırken diğer yandan Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması konusunda acil çözüm yollarını bulmamız şarttır. Türkiye bugüne kadar Gazze'ye 84 bin tondan fazla yardım göndermiştir" dedi.
İsrail parlamentosunun Birleşmiş Milletler Yardım Kurulu'nun UNRWA'yı yasakladığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir avuç Batılı ülke İsrail'e askeri siyasi ekonomik ve moral açıdan her türlü desteği verirken Müslüman ülkelerin tepki göstermekte yetersiz kalması maalesef sahadaki durumun bu noktaya gelmesine yol açmıştır" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında ayrıca şu ifadelere yer verdi:

"İslam ülkeleri olarak İsrail'e karşı atılabilecek adımlara öncülük etmeliyiz. Her şeyden önce İsrail'e silah ambargosu uygulanması, İsrail'le ticaretin sonlandırılması ve İsrail'in saldırganlığı sona ermedikçe uluslararası alanda tecrit edilmesi son derece mühimdir. İsrail'e silah satışının durdurulması, aralarında Güvenlik Konseyi'nin daimi iki üyesinin de bulunduğu girişimimize 52 ülke ve 2 uluslararası teşkilat destek vermiştir."

Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 11.11.2024
POLİTİKA
Kabinede önemli isimler de var: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İİT ve Arap Birliği Olağanüstü Zirvesi için Riyad'a gidiyor
10:56
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