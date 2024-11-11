https://anlatilaninotesi.com.tr/20241111/erdogan-israilin-saldirganligi-sona-ermedikce-uluslararasi-tecrit-edilmesi-son-derece-muhimdir-1090268868.html

Erdoğan: İsrail'in saldırganlığı sona ermedikçe uluslararası alanda tecrit edilmeli

Erdoğan: İsrail'in saldırganlığı sona ermedikçe uluslararası alanda tecrit edilmeli

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Riyad'da düzenlenen "İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi"ne katıldı. Erdoğan, Zirve'deki... 11.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-11T15:46+0300

2024-11-11T15:46+0300

2024-11-11T15:48+0300

dünya

recep tayyip erdoğan

islam işbirliği teşkilatı (iit)

arap ligi

riyad

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Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a bugün giden Erdoğan, liderlerle birlikte aile fotoğrafı çektirdikten sonra İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi'ne katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantıda liderlere hitap etti. İsrail'in Gazze ve diğer Filistin topraklarında gerçekleştirdiği saldırılarda yüzde 70'i çocuk ve kadın olmak üzere yaklaşık 50 bin Filistinlinin öldüğünü belirten Erdoğan, "İsrail insani yardımların dahi Gazze'ye ulaştırılmasına tahammül edemiyor. Sevk edilen yardım malzemelerini aylardır Mısır'da bekletiyor. Bir yandan acil ateşkes sağlanmasına odaklanırken diğer yandan Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması konusunda acil çözüm yollarını bulmamız şarttır. Türkiye bugüne kadar Gazze'ye 84 bin tondan fazla yardım göndermiştir" dedi. İsrail parlamentosunun Birleşmiş Milletler Yardım Kurulu'nun UNRWA'yı yasakladığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir avuç Batılı ülke İsrail'e askeri siyasi ekonomik ve moral açıdan her türlü desteği verirken Müslüman ülkelerin tepki göstermekte yetersiz kalması maalesef sahadaki durumun bu noktaya gelmesine yol açmıştır" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında ayrıca şu ifadelere yer verdi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241111/kabinede-onemli-isimler-de-var-cumhurbaskani-erdogan-itt-ve-arap-birligi-olaganustu-zirvesi-icin-1090253155.html

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recep tayyip erdoğan, islam işbirliği teşkilatı (iit), arap ligi, riyad