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Dolar zengini ilçeler belli oldu: Sıralamada ilk 10'da İstanbul, Ankara veya İzmir bulunmuyor
Dolar zengini ilçeler belli oldu: Sıralamada ilk 10'da İstanbul, Ankara veya İzmir bulunmuyor
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BDDK, en çok döviz mevduatının olduğu illeri açıkladı. Sırada ilk 10'da İstanbul, İzmir ve Ankara olmaması şaşırtırken, en çok döviz mevduatının olduğu ilk... 11.11.2024, Sputnik Türkiye
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), il bazındaki temel göstergeleri içeren 3 aylık raporunda Türkiye’de en fazla döviz bulunduran illeri açıkladı. Listede İstanbul, Ankara ve İzmir’in döviz yoğunluğu açısından ilk 10’a girememesi dikkat çekti. Verilere göre, Türkiye’de toplam mevduatta dövizin oranı en yüksek olan il Aksaray olarak belirlendi. BDDK verilerinin aktardığına göre, Aksaray’da mevduatın yüzde 49,3’ü döviz cinsinden oldu. Aksaray’ın ardından döviz oranı yüksek diğer iller ise şöyle sıralandı: Listenin en altında ise yüzde 17,9’la Ardahan, yüzde 23,3’le Kars ve yüzde 23,8’le Şanlıurfa bulunuyor. Yurtdışı yerleşiklerin mevduatlarındaki döviz payı ise yüzde 66,2 olarak ölçüldü.BDDK'nın verilerine göre 2023'ün ilk çeyreğinde de Aksaray listede ilk sırayı almıştı. 2023 verilerinde Aksaray'ı sırasıyla Nevşehir, Kırşehir, Yozgat, Kütahya, Yalova, Bayburt, Karaman, Elazığ ve Antalya takip etmişti.
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Dolar zengini ilçeler belli oldu: Sıralamada ilk 10'da İstanbul, Ankara veya İzmir bulunmuyor

14:27 11.11.2024
Dolar Euro
Dolar Euro - Sputnik Türkiye, 1920, 11.11.2024
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BDDK, en çok döviz mevduatının olduğu illeri açıkladı. Sırada ilk 10'da İstanbul, İzmir ve Ankara olmaması şaşırtırken, en çok döviz mevduatının olduğu ilk şehirin ise Aksaray olduğu görüldü.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), il bazındaki temel göstergeleri içeren 3 aylık raporunda Türkiye’de en fazla döviz bulunduran illeri açıkladı. Listede İstanbul, Ankara ve İzmir’in döviz yoğunluğu açısından ilk 10’a girememesi dikkat çekti.
Verilere göre, Türkiye’de toplam mevduatta dövizin oranı en yüksek olan il Aksaray olarak belirlendi. BDDK verilerinin aktardığına göre, Aksaray’da mevduatın yüzde 49,3’ü döviz cinsinden oldu. Aksaray’ın ardından döviz oranı yüksek diğer iller ise şöyle sıralandı:
Bingöl – Yüzde 48,2
Elazığ – Yüzde 47,2
Karaman – Yüzde 46,3
Bayburt – Yüzde 46
Yozgat – Yüzde 46
Nevşehir – Yüzde 45
Kütahya – Yüzde 44,4
Gümüşhane – Yüzde 44
Çorum – Yüzde 42,9
Listenin en altında ise yüzde 17,9’la Ardahan, yüzde 23,3’le Kars ve yüzde 23,8’le Şanlıurfa bulunuyor. Yurtdışı yerleşiklerin mevduatlarındaki döviz payı ise yüzde 66,2 olarak ölçüldü.
BDDK'nın verilerine göre 2023'ün ilk çeyreğinde de Aksaray listede ilk sırayı almıştı. 2023 verilerinde Aksaray'ı sırasıyla Nevşehir, Kırşehir, Yozgat, Kütahya, Yalova, Bayburt, Karaman, Elazığ ve Antalya takip etmişti.
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