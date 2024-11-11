https://anlatilaninotesi.com.tr/20241111/dolar-zengini-ilceler-belli-oldu-siralamada-ilk-10da-istanbul-ankara-veya-izmir-bulunmuyor-1090265746.html

Dolar zengini ilçeler belli oldu: Sıralamada ilk 10'da İstanbul, Ankara veya İzmir bulunmuyor

Dolar zengini ilçeler belli oldu: Sıralamada ilk 10'da İstanbul, Ankara veya İzmir bulunmuyor

Sputnik Türkiye

BDDK, en çok döviz mevduatının olduğu illeri açıkladı. Sırada ilk 10'da İstanbul, İzmir ve Ankara olmaması şaşırtırken, en çok döviz mevduatının olduğu ilk... 11.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-11T14:27+0300

2024-11-11T14:27+0300

2024-11-11T14:27+0300

türkiye

dolar

euro

döviz

döviz bürosu

reel efektif döviz kuru

döviz kurları

döviz kuru

aksaray

antalya

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/0c/1084781048_44:0:855:456_1920x0_80_0_0_e831cac118a2cb5151608b7cf9980cc7.png

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), il bazındaki temel göstergeleri içeren 3 aylık raporunda Türkiye’de en fazla döviz bulunduran illeri açıkladı. Listede İstanbul, Ankara ve İzmir’in döviz yoğunluğu açısından ilk 10’a girememesi dikkat çekti. Verilere göre, Türkiye’de toplam mevduatta dövizin oranı en yüksek olan il Aksaray olarak belirlendi. BDDK verilerinin aktardığına göre, Aksaray’da mevduatın yüzde 49,3’ü döviz cinsinden oldu. Aksaray’ın ardından döviz oranı yüksek diğer iller ise şöyle sıralandı: Listenin en altında ise yüzde 17,9’la Ardahan, yüzde 23,3’le Kars ve yüzde 23,8’le Şanlıurfa bulunuyor. Yurtdışı yerleşiklerin mevduatlarındaki döviz payı ise yüzde 66,2 olarak ölçüldü.BDDK'nın verilerine göre 2023'ün ilk çeyreğinde de Aksaray listede ilk sırayı almıştı. 2023 verilerinde Aksaray'ı sırasıyla Nevşehir, Kırşehir, Yozgat, Kütahya, Yalova, Bayburt, Karaman, Elazığ ve Antalya takip etmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241110/bitcoinde-rekor-yukselis-saatler-icinde-tarihte-ilk-kez-79-bin-dolar-seviyesini-asti--1090234847.html

türkiye

aksaray

antalya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

dolar, euro, döviz, döviz bürosu, reel efektif döviz kuru, döviz kurları, döviz kuru, aksaray, antalya, para, yatırım