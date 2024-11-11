https://anlatilaninotesi.com.tr/20241111/dolar-zengini-ilceler-belli-oldu-siralamada-ilk-10da-istanbul-ankara-veya-izmir-bulunmuyor-1090265746.html
Dolar zengini ilçeler belli oldu: Sıralamada ilk 10'da İstanbul, Ankara veya İzmir bulunmuyor
Dolar zengini ilçeler belli oldu: Sıralamada ilk 10'da İstanbul, Ankara veya İzmir bulunmuyor
Sputnik Türkiye
BDDK, en çok döviz mevduatının olduğu illeri açıkladı. Sırada ilk 10'da İstanbul, İzmir ve Ankara olmaması şaşırtırken, en çok döviz mevduatının olduğu ilk... 11.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-11T14:27+0300
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), il bazındaki temel göstergeleri içeren 3 aylık raporunda Türkiye’de en fazla döviz bulunduran illeri açıkladı. Listede İstanbul, Ankara ve İzmir’in döviz yoğunluğu açısından ilk 10’a girememesi dikkat çekti. Verilere göre, Türkiye’de toplam mevduatta dövizin oranı en yüksek olan il Aksaray olarak belirlendi. BDDK verilerinin aktardığına göre, Aksaray’da mevduatın yüzde 49,3’ü döviz cinsinden oldu. Aksaray’ın ardından döviz oranı yüksek diğer iller ise şöyle sıralandı: Listenin en altında ise yüzde 17,9’la Ardahan, yüzde 23,3’le Kars ve yüzde 23,8’le Şanlıurfa bulunuyor. Yurtdışı yerleşiklerin mevduatlarındaki döviz payı ise yüzde 66,2 olarak ölçüldü.BDDK'nın verilerine göre 2023'ün ilk çeyreğinde de Aksaray listede ilk sırayı almıştı. 2023 verilerinde Aksaray'ı sırasıyla Nevşehir, Kırşehir, Yozgat, Kütahya, Yalova, Bayburt, Karaman, Elazığ ve Antalya takip etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241110/bitcoinde-rekor-yukselis-saatler-icinde-tarihte-ilk-kez-79-bin-dolar-seviyesini-asti--1090234847.html
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dolar, euro, döviz, döviz bürosu, reel efektif döviz kuru, döviz kurları, döviz kuru, aksaray, antalya, para, yatırım
dolar, euro, döviz, döviz bürosu, reel efektif döviz kuru, döviz kurları, döviz kuru, aksaray, antalya, para, yatırım
Dolar zengini ilçeler belli oldu: Sıralamada ilk 10'da İstanbul, Ankara veya İzmir bulunmuyor
BDDK, en çok döviz mevduatının olduğu illeri açıkladı. Sırada ilk 10'da İstanbul, İzmir ve Ankara olmaması şaşırtırken, en çok döviz mevduatının olduğu ilk şehirin ise Aksaray olduğu görüldü.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), il bazındaki temel göstergeleri içeren 3 aylık raporunda Türkiye’de en fazla döviz bulunduran illeri açıkladı. Listede İstanbul, Ankara ve İzmir’in döviz yoğunluğu açısından ilk 10’a girememesi dikkat çekti.
Verilere göre, Türkiye’de toplam mevduatta dövizin oranı en yüksek olan il Aksaray olarak belirlendi. BDDK verilerinin aktardığına göre, Aksaray’da mevduatın yüzde 49,3’ü döviz cinsinden oldu. Aksaray’ın ardından döviz oranı yüksek diğer iller ise şöyle sıralandı:
Listenin en altında ise yüzde 17,9’la Ardahan, yüzde 23,3’le Kars ve yüzde 23,8’le Şanlıurfa bulunuyor. Yurtdışı yerleşiklerin mevduatlarındaki döviz payı ise yüzde 66,2 olarak ölçüldü.
BDDK'nın verilerine göre 2023'ün ilk çeyreğinde de Aksaray listede ilk sırayı almıştı. 2023 verilerinde Aksaray'ı sırasıyla Nevşehir, Kırşehir, Yozgat, Kütahya, Yalova, Bayburt, Karaman, Elazığ ve Antalya takip etmişti.