https://anlatilaninotesi.com.tr/20241111/dizi-sektorunde-kriz-en-cok-izlenen-6-dizi-final-yapti-7sinin-iptali-yolda-yeni-projeler-ise-2025e-1090264253.html

Dizi sektöründe kriz: En çok izlenen 6 dizi final yaptı, 7'sinin iptali yolda, yeni projeler ise 2025’e ertelendi

Dizi sektöründe kriz: En çok izlenen 6 dizi final yaptı, 7'sinin iptali yolda, yeni projeler ise 2025’e ertelendi

Sputnik Türkiye

Televizyon dünyasında maliyet ve reklam bütçesi dengesizlikleri, altı dizinin final yapmasına ve yeni projelerin ertelenmesine neden oldu. Kanal yönetimleri... 11.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-11T13:46+0300

2024-11-11T13:46+0300

2024-11-11T13:46+0300

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Televizyon kanallarında reyting yarışında başarısız kalan ve bölüm başı yüksek maliyetleri karşılayamayan altı dizi, final kararı almak zorunda kaldı. “Kör Nokta”, “Kötü Kan”, “Kirli Sepeti”, “Taş Kağıt Makas”, “Güzel Aşklar Diyarı” ve “Karadut” bu sezon sona eren yapımlar arasında yer aldı.Reyting başarısı elde edemeyen dizilerGeçen sezondan bu yıla transfer olan 17 dizi, yayın hayatına devam ederken bazı yeni projeler istenilen reyting başarısını elde edemedi. “Arka Sokaklar”, “Gönül Dağı”, “Kuruluş Osman” gibi uzun soluklu diziler izleyiciyi ekran başında tutmaya devam ederken, altı haftalık sürede finale giden diziler sektördeki zorlukları ortaya koydu.Yeni projeler 2025'e ertelendiBirsen Altuntaş’ın haberine göre, şu an hazırlık aşamasında olan bazı projeler de 2025 yılına ertelendi. O3 Medya'nın “Dönüş”, Most Yapım’ın “Halef” kod adlı dizisi ve Ay Yapım’ın “İşgal Günlerinde Aşk” gibi projeler, oyuncu kadrosu yetersizliği nedeniyle sete çıkış tarihini erteledi. Gold Film’in tarihi dizi projesi “Çiçekler Açar”, maliyetlerin reklam bütçelerini aşması nedeniyle Nisan 2025’e kaydırıldı.Yayın günü bekleyen yapımlarYayın günü bekleyen diziler arasında “Uzak Şehir”, “Sahipsizler”, “Annem Ankara”, “Şakir Paşa Ailesi” ve “Holding” yer alıyor. Ayrıca “Aşk Evlilik Boşanma”, “Şehrazat” ve “Can Borcu” gibi projeler de izleyicilerle buluşmak için sırada.Oyuncu kadroları i̇çin görüşmeler devam ediyorHenüz sete çıkmamış olan birçok dizi projesi için oyuncu görüşmeleri sürüyor. Yapımcılar, sektördeki bütçe sıkıntılarına rağmen projeleri hayata geçirmek için çalışmalara hız kesmeden devam ediyor. Sektördeki bu dalgalanmalar, dizi projelerinin planlanmasından finansmanına kadar zorlu süreçlerin altını çiziyor.

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