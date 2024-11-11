https://anlatilaninotesi.com.tr/20241111/ddm-turkiyenin-israil-ile-ticaretinin-devam-ettigi-iddialarini-yalanladi--1090274220.html
DDM, Türkiye'nin İsrail ile ticaretinin devam ettiği iddialarını yalanladı
DDM, Türkiye'nin İsrail ile ticaretinin devam ettiği iddialarını yalanladı
Sputnik Türkiye
Türkiye'nin İsrail ile ticaretinin devam ettiğine dair iddiaları yalanlayan DDM, 'iddialar tamamen asılsızdır' açıklaması yaptı. 11.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-11T17:46+0300
2024-11-11T17:46+0300
2024-11-11T17:46+0300
türkiye
cumhurbaşkanlığı iletişim daire başkanlığı
dezenformasyon
dezenformasyonla mücadele merkezi
israil
ticaret
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Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada "Türkiye'nin İsrail ile ticaretinin devam ettiğine" dair iddialara İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden (DMM) yalanlama geldi. Mayısa kadar olan veriler paylaşılıyorDMM'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240729/iletisim-baskanligi-sumeyye-erdogan-bayraktar-ile-ilgili-iddialari-yalanladi-1086314506.html
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cumhurbaşkanlığı iletişim daire başkanlığı, dezenformasyon, dezenformasyonla mücadele merkezi, israil, ticaret
cumhurbaşkanlığı iletişim daire başkanlığı, dezenformasyon, dezenformasyonla mücadele merkezi, israil, ticaret
DDM, Türkiye'nin İsrail ile ticaretinin devam ettiği iddialarını yalanladı
Türkiye'nin İsrail ile ticaretinin devam ettiğine dair iddiaları yalanlayan DDM, 'iddialar tamamen asılsızdır' açıklaması yaptı.
Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada "Türkiye'nin İsrail ile ticaretinin devam ettiğine" dair iddialara İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden (DMM) yalanlama geldi.
Mayısa kadar olan veriler paylaşılıyor
DMM'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
"Bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medyada paylaşılan, 'Türkiye'nin İsrail ile ticareti devam ediyor' iddiası doğru değildir. Türkiye, İsrail’le ilgili ihracat ve ithalat işlemlerini 2 Mayıs tarihinden itibaren tüm ürünleri kapsayacak şekilde tamamen durdurmuştur. Bu tarihten sonra, ülkemizden İsrail’e yönelik ihracat ve ithalat için tescil edilmiş hiçbir gümrük beyannamesi bulunmamaktadır. Bahse konu paylaşımlarda geçen, 'TÜİK verilerine göre İsrail'in dış ticaret kodu olan 624 ile halen ticaret yapıldığı görülüyor' iddiası da tamamen asılsızdır. TÜİK verileri incelendiğinde, söz konusu verilerin mayısa kadar olan ticaret verileri olduğu, bu tarihten itibaren İsrail ile herhangi bir ticaretin söz konusu olmadığı açıkça görülmektedir."