https://anlatilaninotesi.com.tr/20240729/iletisim-baskanligi-sumeyye-erdogan-bayraktar-ile-ilgili-iddialari-yalanladi-1086314506.html

İletişim Başkanlığı, Sümeyye Erdoğan Bayraktar ile ilgili iddiaları yalanladı

İletişim Başkanlığı, Sümeyye Erdoğan Bayraktar ile ilgili iddiaları yalanladı

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DDM) tarafından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan... 29.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-29T19:37+0300

2024-07-29T19:37+0300

2024-07-29T19:41+0300

sümeyye erdoğan bayraktar

cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı

iletişim başkanlığı

recep tayyip erdoğan

sümeyye erdoğan bayraktar

halifelik

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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DDM), Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar ile ilgili iddiaları yalanladı.DDM'nin sosyal medya hesabındaki açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarındaki, Sümeyye Erdoğan Bayraktar'ın "halifelik açıklaması" iddiasıyla yapılan paylaşımların doğru olmadığı bildirildi.Sümeyye Erdoğan Bayraktar'ın iddia edildiği gibi bir açıklamasının bulunmadığı vurgulanarak, asılsız iddialara itibar edilmemesi istendi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20230602/iletisim-baskani-altun-cumhurbaskanimiz-yapamayacagini-dusundugu-bir-vaatte-bulunmadi-1071907570.html

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sümeyye erdoğan bayraktar, cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı, iletişim başkanlığı, recep tayyip erdoğan, sümeyye erdoğan bayraktar, halifelik