https://anlatilaninotesi.com.tr/20240729/iletisim-baskanligi-sumeyye-erdogan-bayraktar-ile-ilgili-iddialari-yalanladi-1086314506.html
İletişim Başkanlığı, Sümeyye Erdoğan Bayraktar ile ilgili iddiaları yalanladı
İletişim Başkanlığı, Sümeyye Erdoğan Bayraktar ile ilgili iddiaları yalanladı
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DDM) tarafından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan... 29.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-29T19:37+0300
2024-07-29T19:37+0300
2024-07-29T19:41+0300
sümeyye erdoğan bayraktar
cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı
iletişim başkanlığı
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sümeyye erdoğan bayraktar
halifelik
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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DDM), Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar ile ilgili iddiaları yalanladı.DDM'nin sosyal medya hesabındaki açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarındaki, Sümeyye Erdoğan Bayraktar'ın "halifelik açıklaması" iddiasıyla yapılan paylaşımların doğru olmadığı bildirildi.Sümeyye Erdoğan Bayraktar'ın iddia edildiği gibi bir açıklamasının bulunmadığı vurgulanarak, asılsız iddialara itibar edilmemesi istendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20230602/iletisim-baskani-altun-cumhurbaskanimiz-yapamayacagini-dusundugu-bir-vaatte-bulunmadi-1071907570.html
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sümeyye erdoğan bayraktar, cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı, iletişim başkanlığı, recep tayyip erdoğan, sümeyye erdoğan bayraktar, halifelik
İletişim Başkanlığı, Sümeyye Erdoğan Bayraktar ile ilgili iddiaları yalanladı
19:37 29.07.2024 (güncellendi: 19:41 29.07.2024)
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DDM) tarafından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar'ın, "halifelik ile ilgili" bir açıklamasının olmadığı belirtildi.
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DDM), Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar ile ilgili iddiaları yalanladı.
DDM'nin sosyal medya hesabındaki açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarındaki, Sümeyye Erdoğan Bayraktar'ın "halifelik açıklaması" iddiasıyla yapılan paylaşımların doğru olmadığı bildirildi.
Sümeyye Erdoğan Bayraktar'ın iddia edildiği gibi bir açıklamasının bulunmadığı vurgulanarak, asılsız iddialara itibar edilmemesi istendi.