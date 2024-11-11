https://anlatilaninotesi.com.tr/20241111/cumhurbaskani-erdogan-suudi-arabistan-veliaht-prensi-selman-ile-gorustu--1090271427.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile görüştü

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Riyad’da Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman görüşme gerçekleştirdi. 11.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-11T16:41+0300

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türkiye

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muhammed bin selman

suudi veliaht prensi muhammed bin selman (mbs)

türkiye

recep tayyip erdoğan

iit

islam işbirliği teşkilatı (iit)

arap birliği

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirve Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Suudi Arabistan'da temaslarına başladı. Zirve öncesi aile fotoğrafı çekimine katılan Erdoğan, başkent Riyad’da ikili temaslar da gerçekleştiriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile görüştü. Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra İsrail’in Gazze’ye yönelik gelişmeleri ele alındı.Selman'dan İsrail'i kınama açıklamasıSuudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın zirvede yaptığı açılış konuşmasında, "İsrail'in masum sivillere karşı işlediği suçlar ve kutsal mekanımız Mescid-i Aksa'nın sürekli ihlali, Filistin halkının yasal haklarını geri kazandırmayı amaçlayan tüm çabaları baltalıyor" dedi. İsrail'in; Birleşmiş Milletler (BM) Filistinli mültecilere yardım ajansı UNRWA'nın Gazze ve Batı Şeria'ya yardım ulaştırmasını engellemesini kınayan Selman, "İsrail'in Filistin topraklarına ve Lübnan'a yönelik saldırılarını derhal durdurmasını talep ediyoruz. Filistin ve Lübnan'daki kardeşlerimizin yanındayız" şeklinde konuştu.Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Suudi Arabistan temaslarının ardından Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı (COP29) için Azerbaycan’a geçmesi bekleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241111/cumhurbaskani-erdogan-riyadin-ardindan-baku-ve-rioya-gidecek-1090268313.html

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riyad, kral selman, muhammed bin selman, suudi veliaht prensi muhammed bin selman (mbs), türkiye, recep tayyip erdoğan, iit, islam işbirliği teşkilatı (iit), arap birliği