https://anlatilaninotesi.com.tr/20241111/cumhurbaskani-erdogan-suudi-arabistan-veliaht-prensi-selman-ile-gorustu--1090271427.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile görüştü
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Riyad’da Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman görüşme gerçekleştirdi. 11.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-11T16:41+0300
2024-11-11T16:41+0300
2024-11-11T16:41+0300
türkiye
riyad
kral selman
muhammed bin selman
suudi veliaht prensi muhammed bin selman (mbs)
türkiye
recep tayyip erdoğan
iit
islam işbirliği teşkilatı (iit)
arap birliği
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirve Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Suudi Arabistan'da temaslarına başladı. Zirve öncesi aile fotoğrafı çekimine katılan Erdoğan, başkent Riyad’da ikili temaslar da gerçekleştiriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile görüştü. Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra İsrail’in Gazze’ye yönelik gelişmeleri ele alındı.Selman'dan İsrail'i kınama açıklamasıSuudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın zirvede yaptığı açılış konuşmasında, "İsrail'in masum sivillere karşı işlediği suçlar ve kutsal mekanımız Mescid-i Aksa'nın sürekli ihlali, Filistin halkının yasal haklarını geri kazandırmayı amaçlayan tüm çabaları baltalıyor" dedi. İsrail'in; Birleşmiş Milletler (BM) Filistinli mültecilere yardım ajansı UNRWA'nın Gazze ve Batı Şeria'ya yardım ulaştırmasını engellemesini kınayan Selman, "İsrail'in Filistin topraklarına ve Lübnan'a yönelik saldırılarını derhal durdurmasını talep ediyoruz. Filistin ve Lübnan'daki kardeşlerimizin yanındayız" şeklinde konuştu.Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Suudi Arabistan temaslarının ardından Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı (COP29) için Azerbaycan’a geçmesi bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241111/cumhurbaskani-erdogan-riyadin-ardindan-baku-ve-rioya-gidecek-1090268313.html
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riyad, kral selman, muhammed bin selman, suudi veliaht prensi muhammed bin selman (mbs), türkiye, recep tayyip erdoğan, iit, islam işbirliği teşkilatı (iit), arap birliği
riyad, kral selman, muhammed bin selman, suudi veliaht prensi muhammed bin selman (mbs), türkiye, recep tayyip erdoğan, iit, islam işbirliği teşkilatı (iit), arap birliği
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Riyad’da Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman görüşme gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirve Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Suudi Arabistan'da temaslarına başladı. Zirve öncesi aile fotoğrafı çekimine katılan Erdoğan, başkent Riyad’da ikili temaslar da gerçekleştiriyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile görüştü. Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra İsrail’in Gazze’ye yönelik gelişmeleri ele alındı.
Selman'dan İsrail'i kınama açıklaması
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın zirvede yaptığı açılış konuşmasında, "İsrail'in masum sivillere karşı işlediği suçlar ve kutsal mekanımız Mescid-i Aksa'nın sürekli ihlali, Filistin halkının yasal haklarını geri kazandırmayı amaçlayan tüm çabaları baltalıyor" dedi.
İsrail'in; Birleşmiş Milletler (BM) Filistinli mültecilere yardım ajansı UNRWA'nın Gazze ve Batı Şeria'ya yardım ulaştırmasını engellemesini kınayan Selman, "İsrail'in Filistin topraklarına ve Lübnan'a yönelik saldırılarını derhal durdurmasını talep ediyoruz. Filistin ve Lübnan'daki kardeşlerimizin yanındayız" şeklinde konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Suudi Arabistan temaslarının ardından Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı (COP29) için Azerbaycan’a geçmesi bekleniyor.