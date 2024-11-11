https://anlatilaninotesi.com.tr/20241111/cumhurbaskani-erdogan-riyadin-ardindan-baku-ve-rioya-gidecek-1090268313.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan Riyad’ın ardından Bakü ve Rio’ya gidecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan Riyad’ın ardından Bakü ve Rio’ya gidecek
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün, İslam İşbirliği Teşkilatı ile Arap Birliği'nin ortak düzenleyeceği Olağanüstü İslam Zirvesi'ne katılmak üzere Suudi... 11.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-11T15:58+0300
2024-11-11T15:58+0300
2024-11-11T15:58+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
cumhurbaşkanı
cumhurbaşkanlığı
azerbaycan
bakü
rio
brezilya
g-20
g-20
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın diplomasi trafiği hız kazandı. Erdoğan geçtiğimiz hafta Kırgızistan ve Macaristan ziyaretlerinin ardından bu hafta da yoğun bir diplomasi trafiği yürütecek. Erdoğan, bugün Riyad'da İslam İş Birliği Teşkilatı ile Arap Birliği'nin ortak düzenleyeceği Olağanüstü İslam Zirvesi'ne katılmak için Suudi Arabistan’a gitti.Cumhurbaşkanı Erdoğan Riyad’da katıldığı zirvede, 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıların sona ermesi için atılacak adımları ele alınacak.İkinci durak BaküCumhurbaşkanı Erdoğan’ın diplomasi trafiğinde ikinci durağı Azerbaycan olacak. 11-22 Kasım tarihlerinde Azerbaycan başkenti Bakü’de gerçekleştirilecek, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı'nda Türkiye’yi Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında geniş bir heyet temsil edecek. İklim değişikliğine yönelik birçok konunun ele alınacağı zirvedeki en önemli başlıklardan biri de 'iklim finansmanı' olacak.Erdoğan Brezilya yolcusuErdoğan'ın 17-19 Kasım'da G20 için Brezilya'nın Rio şehrine gitmesi planlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi kapsamında, ülkeyi ve bölgesel gelişmeleri önceleyen yoğun bir diplomasi trafiği yürütecek. Erdoğan’ın zirve kapsamında G-20 ülkelerinin liderleri ile de bir bir görüşmeler gerçekleştirmesi planlanıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241111/erdogan-ve-murat-bardakcinin-diyalogu-gundemde-ataturkun-fotografini-gorunce-dayanamadi-hala-1090249699.html
türkiye
azerbaycan
bakü
brezilya
suudi arabistan
riyad
israil
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Osman Nuri Cerit
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MIA „Rossiya Segodnya“
Osman Nuri Cerit
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erdoğan diplomasi trafiği, erdoğan diplomasi, erdoğan diplomasi turu, erdoğan gazze diplomasisi, erdoğan bakü, erdoğan azerbaycan, erdoğan g-20, erdoğan brezilya
erdoğan diplomasi trafiği, erdoğan diplomasi, erdoğan diplomasi turu, erdoğan gazze diplomasisi, erdoğan bakü, erdoğan azerbaycan, erdoğan g-20, erdoğan brezilya
Cumhurbaşkanı Erdoğan Riyad’ın ardından Bakü ve Rio’ya gidecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün, İslam İşbirliği Teşkilatı ile Arap Birliği'nin ortak düzenleyeceği Olağanüstü İslam Zirvesi'ne katılmak üzere Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad’a gitti. Erdoğan bu hafta önce Azerbaycan'a ardından G20 zirvesi için Brezilya'ya gidecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın
diplomasi trafiği hız kazandı. Erdoğan geçtiğimiz hafta Kırgızistan
ve Macaristan
ziyaretlerinin ardından bu hafta da yoğun bir diplomasi trafiği yürütecek. Erdoğan, bugün Riyad'da İslam İş Birliği Teşkilatı
ile Arap Birliği'nin
ortak düzenleyeceği Olağanüstü İslam Zirvesi'ne katılmak için Suudi Arabistan’a gitti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Riyad’da katıldığı zirvede, 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıların sona ermesi için atılacak adımları ele alınacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diplomasi trafiğinde ikinci durağı Azerbaycan olacak. 11-22 Kasım tarihlerinde Azerbaycan başkenti Bakü’de gerçekleştirilecek, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı'nda Türkiye’yi Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında geniş bir heyet temsil edecek. İklim değişikliğine yönelik birçok konunun ele alınacağı zirvedeki en önemli başlıklardan biri de 'iklim finansmanı' olacak.
Erdoğan'ın 17-19 Kasım'da G20 için Brezilya'nın Rio şehrine gitmesi planlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi kapsamında, ülkeyi ve bölgesel gelişmeleri önceleyen yoğun bir diplomasi trafiği yürütecek. Erdoğan’ın zirve kapsamında G-20 ülkelerinin liderleri ile de bir bir görüşmeler gerçekleştirmesi planlanıyor.