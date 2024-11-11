https://anlatilaninotesi.com.tr/20241111/cumhurbaskani-erdogan-riyadin-ardindan-baku-ve-rioya-gidecek-1090268313.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan Riyad’ın ardından Bakü ve Rio’ya gidecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan Riyad’ın ardından Bakü ve Rio’ya gidecek

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün, İslam İşbirliği Teşkilatı ile Arap Birliği'nin ortak düzenleyeceği Olağanüstü İslam Zirvesi'ne katılmak üzere Suudi... 11.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-11T15:58+0300

2024-11-11T15:58+0300

2024-11-11T15:58+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

cumhurbaşkanı

cumhurbaşkanlığı

azerbaycan

bakü

rio

brezilya

g-20

g-20

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/0b/1090252481_0:0:3050:1716_1920x0_80_0_0_c04901ba74d2b946f4b834efe8082cfe.jpg

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın diplomasi trafiği hız kazandı. Erdoğan geçtiğimiz hafta Kırgızistan ve Macaristan ziyaretlerinin ardından bu hafta da yoğun bir diplomasi trafiği yürütecek. Erdoğan, bugün Riyad'da İslam İş Birliği Teşkilatı ile Arap Birliği'nin ortak düzenleyeceği Olağanüstü İslam Zirvesi'ne katılmak için Suudi Arabistan’a gitti.Cumhurbaşkanı Erdoğan Riyad’da katıldığı zirvede, 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıların sona ermesi için atılacak adımları ele alınacak.İkinci durak BaküCumhurbaşkanı Erdoğan’ın diplomasi trafiğinde ikinci durağı Azerbaycan olacak. 11-22 Kasım tarihlerinde Azerbaycan başkenti Bakü’de gerçekleştirilecek, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı'nda Türkiye’yi Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında geniş bir heyet temsil edecek. İklim değişikliğine yönelik birçok konunun ele alınacağı zirvedeki en önemli başlıklardan biri de 'iklim finansmanı' olacak.Erdoğan Brezilya yolcusuErdoğan'ın 17-19 Kasım'da G20 için Brezilya'nın Rio şehrine gitmesi planlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi kapsamında, ülkeyi ve bölgesel gelişmeleri önceleyen yoğun bir diplomasi trafiği yürütecek. Erdoğan’ın zirve kapsamında G-20 ülkelerinin liderleri ile de bir bir görüşmeler gerçekleştirmesi planlanıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241111/erdogan-ve-murat-bardakcinin-diyalogu-gundemde-ataturkun-fotografini-gorunce-dayanamadi-hala-1090249699.html

türkiye

azerbaycan

bakü

brezilya

suudi arabistan

riyad

israil

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Osman Nuri Cerit https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg

Osman Nuri Cerit https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Osman Nuri Cerit https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg

erdoğan diplomasi trafiği, erdoğan diplomasi, erdoğan diplomasi turu, erdoğan gazze diplomasisi, erdoğan bakü, erdoğan azerbaycan, erdoğan g-20, erdoğan brezilya