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Cumhurbaşkanı Erdoğan Riyad’ın ardından Bakü ve Rio’ya gidecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan Riyad’ın ardından Bakü ve Rio’ya gidecek
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün, İslam İşbirliği Teşkilatı ile Arap Birliği'nin ortak düzenleyeceği Olağanüstü İslam Zirvesi'ne katılmak üzere Suudi... 11.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-11T15:58+0300
2024-11-11T15:58+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
cumhurbaşkanı
cumhurbaşkanlığı
azerbaycan
bakü
rio
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın diplomasi trafiği hız kazandı. Erdoğan geçtiğimiz hafta Kırgızistan ve Macaristan ziyaretlerinin ardından bu hafta da yoğun bir diplomasi trafiği yürütecek. Erdoğan, bugün Riyad'da İslam İş Birliği Teşkilatı ile Arap Birliği'nin ortak düzenleyeceği Olağanüstü İslam Zirvesi'ne katılmak için Suudi Arabistan’a gitti.Cumhurbaşkanı Erdoğan Riyad’da katıldığı zirvede, 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıların sona ermesi için atılacak adımları ele alınacak.İkinci durak BaküCumhurbaşkanı Erdoğan’ın diplomasi trafiğinde ikinci durağı Azerbaycan olacak. 11-22 Kasım tarihlerinde Azerbaycan başkenti Bakü’de gerçekleştirilecek, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı'nda Türkiye’yi Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında geniş bir heyet temsil edecek. İklim değişikliğine yönelik birçok konunun ele alınacağı zirvedeki en önemli başlıklardan biri de 'iklim finansmanı' olacak.Erdoğan Brezilya yolcusuErdoğan'ın 17-19 Kasım'da G20 için Brezilya'nın Rio şehrine gitmesi planlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi kapsamında, ülkeyi ve bölgesel gelişmeleri önceleyen yoğun bir diplomasi trafiği yürütecek. Erdoğan’ın zirve kapsamında G-20 ülkelerinin liderleri ile de bir bir görüşmeler gerçekleştirmesi planlanıyor.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Riyad’ın ardından Bakü ve Rio’ya gidecek

15:58 11.11.2024
© TCCB / Murat KulaErdoğan
Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 11.11.2024
© TCCB / Murat Kula
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün, İslam İşbirliği Teşkilatı ile Arap Birliği'nin ortak düzenleyeceği Olağanüstü İslam Zirvesi'ne katılmak üzere Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad’a gitti. Erdoğan bu hafta önce Azerbaycan'a ardından G20 zirvesi için Brezilya'ya gidecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın diplomasi trafiği hız kazandı. Erdoğan geçtiğimiz hafta Kırgızistan ve Macaristan ziyaretlerinin ardından bu hafta da yoğun bir diplomasi trafiği yürütecek. Erdoğan, bugün Riyad'da İslam İş Birliği Teşkilatı ile Arap Birliği'nin ortak düzenleyeceği Olağanüstü İslam Zirvesi'ne katılmak için Suudi Arabistan’a gitti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Riyad’da katıldığı zirvede, 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıların sona ermesi için atılacak adımları ele alınacak.

İkinci durak Bakü

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diplomasi trafiğinde ikinci durağı Azerbaycan olacak. 11-22 Kasım tarihlerinde Azerbaycan başkenti Bakü’de gerçekleştirilecek, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı'nda Türkiye’yi Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında geniş bir heyet temsil edecek. İklim değişikliğine yönelik birçok konunun ele alınacağı zirvedeki en önemli başlıklardan biri de 'iklim finansmanı' olacak.

Erdoğan Brezilya yolcusu

Erdoğan'ın 17-19 Kasım'da G20 için Brezilya'nın Rio şehrine gitmesi planlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi kapsamında, ülkeyi ve bölgesel gelişmeleri önceleyen yoğun bir diplomasi trafiği yürütecek. Erdoğan’ın zirve kapsamında G-20 ülkelerinin liderleri ile de bir bir görüşmeler gerçekleştirmesi planlanıyor.
Erdoğan ve Murat Bardakçı’nın diyaloğu gündemde: Atatürk'ün fotoğrafını görünce dayanamadı, 'Hala konuşuyorlar ya' dedi - Sputnik Türkiye, 1920, 11.11.2024
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