https://anlatilaninotesi.com.tr/20241111/cumhurbaskani-erdogan-suudi-arabistan-veliaht-prensi-muhammed-bin-selman-ile-gorustu-1090275350.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüştü

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Riyad'da Suudi Arabistan Veliaht Prensi ile bir araya geldi. Taraflar, ikili ilişkiler, bölgesel ve küresel konuları ele aldı. 11.11.2024, Sputnik Türkiye

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türkiye

cumhurbaşkanlığı

recep tayyip erdoğan

riyad

islam birliği teşkilatı

suudi arabistan

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İslam Birliği Teşkilatı Zirvesi için Riyad'da bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüştü. Görüşmede ikili ilişkiler, bölgesel ve küresel konular ele alınırken, Erdoğan, İslam Birliği Teşkilatı'nın İsrail saldırganlığını durdurmak için alacağı karar ve atacağı adımların önemli olduğunu dile getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede İsrail’in Filistin ve Lübnan’a yönelik saldırılarının durdurulması için Müslüman ülkelerin birlik ve beraberliğinin önemli olduğunu, Türkiye’nin İsrail saldırganlığının sona erdirilmesi için Birleşmiş Milletler nezdinde İsrail’e yönelik silah ambargosu girişimi başlattığını, bu girişime desteğin artması için gayretlerin artarak süreceğini ifade etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241111/cumhurbaskani-erdogan-riyadin-ardindan-baku-ve-rioya-gidecek-1090268313.html

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riyad

suudi arabistan

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cumhurbaşkanlığı, recep tayyip erdoğan, riyad, islam birliği teşkilatı, suudi arabistan