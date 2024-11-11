https://anlatilaninotesi.com.tr/20241111/cumhurbaskani-erdogan-suudi-arabistan-veliaht-prensi-muhammed-bin-selman-ile-gorustu-1090275350.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüştü
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Riyad'da Suudi Arabistan Veliaht Prensi ile bir araya geldi. Taraflar, ikili ilişkiler, bölgesel ve küresel konuları ele aldı. 11.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-11T18:42+0300
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2024-11-11T18:42+0300
türkiye
cumhurbaşkanlığı
recep tayyip erdoğan
riyad
islam birliği teşkilatı
suudi arabistan
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İslam Birliği Teşkilatı Zirvesi için Riyad'da bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüştü. Görüşmede ikili ilişkiler, bölgesel ve küresel konular ele alınırken, Erdoğan, İslam Birliği Teşkilatı'nın İsrail saldırganlığını durdurmak için alacağı karar ve atacağı adımların önemli olduğunu dile getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede İsrail’in Filistin ve Lübnan’a yönelik saldırılarının durdurulması için Müslüman ülkelerin birlik ve beraberliğinin önemli olduğunu, Türkiye’nin İsrail saldırganlığının sona erdirilmesi için Birleşmiş Milletler nezdinde İsrail’e yönelik silah ambargosu girişimi başlattığını, bu girişime desteğin artması için gayretlerin artarak süreceğini ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241111/cumhurbaskani-erdogan-riyadin-ardindan-baku-ve-rioya-gidecek-1090268313.html
türkiye
riyad
suudi arabistan
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cumhurbaşkanlığı, recep tayyip erdoğan, riyad, islam birliği teşkilatı, suudi arabistan
cumhurbaşkanlığı, recep tayyip erdoğan, riyad, islam birliği teşkilatı, suudi arabistan
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Riyad'da Suudi Arabistan Veliaht Prensi ile bir araya geldi. Taraflar, ikili ilişkiler, bölgesel ve küresel konuları ele aldı.
İslam Birliği Teşkilatı Zirvesi için Riyad'da bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüştü. Görüşmede ikili ilişkiler, bölgesel ve küresel konular ele alınırken, Erdoğan, İslam Birliği Teşkilatı'nın İsrail saldırganlığını durdurmak için alacağı karar ve atacağı adımların önemli olduğunu dile getirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede İsrail’in Filistin ve Lübnan’a yönelik saldırılarının durdurulması için Müslüman ülkelerin birlik ve beraberliğinin önemli olduğunu, Türkiye’nin İsrail saldırganlığının sona erdirilmesi için Birleşmiş Milletler nezdinde İsrail’e yönelik silah ambargosu girişimi başlattığını, bu girişime desteğin artması için gayretlerin artarak süreceğini ifade etti.