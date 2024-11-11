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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüştü
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Riyad'da Suudi Arabistan Veliaht Prensi ile bir araya geldi. Taraflar, ikili ilişkiler, bölgesel ve küresel konuları ele aldı. 11.11.2024, Sputnik Türkiye
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recep tayyip erdoğan
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İslam Birliği Teşkilatı Zirvesi için Riyad'da bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüştü. Görüşmede ikili ilişkiler, bölgesel ve küresel konular ele alınırken, Erdoğan, İslam Birliği Teşkilatı'nın İsrail saldırganlığını durdurmak için alacağı karar ve atacağı adımların önemli olduğunu dile getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede İsrail’in Filistin ve Lübnan’a yönelik saldırılarının durdurulması için Müslüman ülkelerin birlik ve beraberliğinin önemli olduğunu, Türkiye’nin İsrail saldırganlığının sona erdirilmesi için Birleşmiş Milletler nezdinde İsrail’e yönelik silah ambargosu girişimi başlattığını, bu girişime desteğin artması için gayretlerin artarak süreceğini ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241111/cumhurbaskani-erdogan-riyadin-ardindan-baku-ve-rioya-gidecek-1090268313.html
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cumhurbaşkanlığı, recep tayyip erdoğan, riyad, islam birliği teşkilatı, suudi arabistan
cumhurbaşkanlığı, recep tayyip erdoğan, riyad, islam birliği teşkilatı, suudi arabistan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüştü

18:42 11.11.2024
Cumhurbaşkanlığı
Cumhurbaşkanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.11.2024
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Riyad'da Suudi Arabistan Veliaht Prensi ile bir araya geldi. Taraflar, ikili ilişkiler, bölgesel ve küresel konuları ele aldı.
İslam Birliği Teşkilatı Zirvesi için Riyad'da bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüştü. Görüşmede ikili ilişkiler, bölgesel ve küresel konular ele alınırken, Erdoğan, İslam Birliği Teşkilatı'nın İsrail saldırganlığını durdurmak için alacağı karar ve atacağı adımların önemli olduğunu dile getirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede İsrail’in Filistin ve Lübnan’a yönelik saldırılarının durdurulması için Müslüman ülkelerin birlik ve beraberliğinin önemli olduğunu, Türkiye’nin İsrail saldırganlığının sona erdirilmesi için Birleşmiş Milletler nezdinde İsrail’e yönelik silah ambargosu girişimi başlattığını, bu girişime desteğin artması için gayretlerin artarak süreceğini ifade etti.
Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 11.11.2024
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Riyad’ın ardından Bakü ve Rio’ya gidecek
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