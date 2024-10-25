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Canan Karatay'dan çamaşır suyu uyarısı, bağışıklık sistemi için formülü verdi: Sirke, tuz ve turşu suyu
Canan Karatay'dan çamaşır suyu uyarısı, bağışıklık sistemi için formülü verdi: Sirke, tuz ve turşu suyu
Sputnik Türkiye
Beslenme alışkanlıkları hakkındaki ezber bozan açıklamalarıyla ismi sıkça gündem olan Prof. Dr. Canan Karatay, bu kez burun tıkanıklığından kurtulmanın... 25.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-25T09:10+0300
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canan karatay
bağışıklık
bağışıklık sistemi
turşu
sirke
tuz
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Prof. Dr. Canan Karatay, özellikle okulların açılmasıyla beraber artan "burun tıkanıklığı" şikayetlerinin nedenleri açıklayarak bağışıklık sistemini güçlendirmek için yapılması gerekenleri sıraladı. Karatay, burun tıkanıklığının bir hastalık değil belirti olduğuna dikkat çekerek burun tıkanıklığının sebebini çevresel toksinler olarak açıkladı.Çamaşır suyu uyarısı: Temizlik için ne kullanılmalı?Okullar açıldıktan sonra burun tıkanıklığı şikayetlerinin arttığını söyleyen Karatay, "Okullar çamaşır sularıyla yıkanıyor. Çamaşır suları havaya karışıyor ve çocuklar onu soluyor. Vücut burnunu tıkıyor çünkü kendini korumak için. Salgın falan hepsi hikaye. Salgın yok ortada; alerji var. Burnumuz tıkanınc ağzımızı açıyoruz; o zehirler içimize giriyor. Peki okul nasıl temizlenecek? Okul sirkeyle temizlenecek. Evlerimizi de sirkeyle temizlememiz lazım. Eğer mikrop ya da virüs varsa sirke kaynatılacak. Bir tencerenin içine sirke koyun yavaş yavaş kaynasın. Ne kadar virüs, bakteri varsa ölür; ne kadar böcek varsa kaçar" diye konuştu.Bağışıklık sistemi nasıl güçlendirilir?Karatay'ın bir diğer önerisi de tuzlu su. Karatay, tuzlu suyun mikropları, bakterileri öldürdüğüne dikkat çekti. Karatay, "En önemli şey bağışıklık zırhımızı güçlendireceğiz. Bu aylarda özellikle turşu suyu çok önemli. Sirkeyle, turşu suyuyla veya bikarbonatlı suyla gargara yapılabilir" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241023/prof-dr-canan-karatay-butun-hastaliklarin-nedeni-diyerek-uyardi-kahvaltida-tuketilmesi-gereken-1089556132.html
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canan karatay, canan karatay burun tıkanıklığı, canan karatay turşu, canan karatay diyet, canan karatay temizlik, canan karatay çamaşır suyu, canan karatay bağışıklık sistemi nasıl güçlendirilir, canan karatay bağışıklık güçlendirme

Canan Karatay'dan çamaşır suyu uyarısı, bağışıklık sistemi için formülü verdi: Sirke, tuz ve turşu suyu

09:10 25.10.2024 (güncellendi: 09:12 25.10.2024)
© AACanan Karatay
Canan Karatay - Sputnik Türkiye, 1920, 25.10.2024
© AA
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Beslenme alışkanlıkları hakkındaki ezber bozan açıklamalarıyla ismi sıkça gündem olan Prof. Dr. Canan Karatay, bu kez burun tıkanıklığından kurtulmanın formülünü açıkladı. Karatay, "Salgın ortada yok" diyerek çamaşır suyu kullanımına dikkat çekti. Prof. Dr. Karatay, bağışıklık sistemi için tüketilmesi gerekenleri sıraladı.
Prof. Dr. Canan Karatay, özellikle okulların açılmasıyla beraber artan "burun tıkanıklığı" şikayetlerinin nedenleri açıklayarak bağışıklık sistemini güçlendirmek için yapılması gerekenleri sıraladı. Karatay, burun tıkanıklığının bir hastalık değil belirti olduğuna dikkat çekerek burun tıkanıklığının sebebini çevresel toksinler olarak açıkladı.

Çamaşır suyu uyarısı: Temizlik için ne kullanılmalı?

Okullar açıldıktan sonra burun tıkanıklığı şikayetlerinin arttığını söyleyen Karatay, "Okullar çamaşır sularıyla yıkanıyor. Çamaşır suları havaya karışıyor ve çocuklar onu soluyor. Vücut burnunu tıkıyor çünkü kendini korumak için. Salgın falan hepsi hikaye. Salgın yok ortada; alerji var. Burnumuz tıkanınc ağzımızı açıyoruz; o zehirler içimize giriyor. Peki okul nasıl temizlenecek? Okul sirkeyle temizlenecek. Evlerimizi de sirkeyle temizlememiz lazım. Eğer mikrop ya da virüs varsa sirke kaynatılacak. Bir tencerenin içine sirke koyun yavaş yavaş kaynasın. Ne kadar virüs, bakteri varsa ölür; ne kadar böcek varsa kaçar" diye konuştu.

Bağışıklık sistemi nasıl güçlendirilir?

Karatay'ın bir diğer önerisi de tuzlu su. Karatay, tuzlu suyun mikropları, bakterileri öldürdüğüne dikkat çekti. Karatay, "En önemli şey bağışıklık zırhımızı güçlendireceğiz. Bu aylarda özellikle turşu suyu çok önemli. Sirkeyle, turşu suyuyla veya bikarbonatlı suyla gargara yapılabilir" ifadelerini kullandı.
Canan Karatay - Sputnik Türkiye, 1920, 23.10.2024
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Canan Karatay ekmek yerine yenilebilecekleri açıkladı: Diyet listesinde turp da var
23 Ekim, 11:10
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