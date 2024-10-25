https://anlatilaninotesi.com.tr/20241025/canan-karataydan-camasir-suyu-uyarisi-bagisiklik-sistemi-icin-formulu-verdi-sirke-tuz-ve-tursu-suyu-1089656839.html

Canan Karatay'dan çamaşır suyu uyarısı, bağışıklık sistemi için formülü verdi: Sirke, tuz ve turşu suyu

Canan Karatay'dan çamaşır suyu uyarısı, bağışıklık sistemi için formülü verdi: Sirke, tuz ve turşu suyu

Sputnik Türkiye

Beslenme alışkanlıkları hakkındaki ezber bozan açıklamalarıyla ismi sıkça gündem olan Prof. Dr. Canan Karatay, bu kez burun tıkanıklığından kurtulmanın... 25.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-25T09:10+0300

2024-10-25T09:10+0300

2024-10-25T09:12+0300

canan karatay

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çamaşır suyu

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Prof. Dr. Canan Karatay, özellikle okulların açılmasıyla beraber artan "burun tıkanıklığı" şikayetlerinin nedenleri açıklayarak bağışıklık sistemini güçlendirmek için yapılması gerekenleri sıraladı. Karatay, burun tıkanıklığının bir hastalık değil belirti olduğuna dikkat çekerek burun tıkanıklığının sebebini çevresel toksinler olarak açıkladı.Çamaşır suyu uyarısı: Temizlik için ne kullanılmalı?Okullar açıldıktan sonra burun tıkanıklığı şikayetlerinin arttığını söyleyen Karatay, "Okullar çamaşır sularıyla yıkanıyor. Çamaşır suları havaya karışıyor ve çocuklar onu soluyor. Vücut burnunu tıkıyor çünkü kendini korumak için. Salgın falan hepsi hikaye. Salgın yok ortada; alerji var. Burnumuz tıkanınc ağzımızı açıyoruz; o zehirler içimize giriyor. Peki okul nasıl temizlenecek? Okul sirkeyle temizlenecek. Evlerimizi de sirkeyle temizlememiz lazım. Eğer mikrop ya da virüs varsa sirke kaynatılacak. Bir tencerenin içine sirke koyun yavaş yavaş kaynasın. Ne kadar virüs, bakteri varsa ölür; ne kadar böcek varsa kaçar" diye konuştu.Bağışıklık sistemi nasıl güçlendirilir?Karatay'ın bir diğer önerisi de tuzlu su. Karatay, tuzlu suyun mikropları, bakterileri öldürdüğüne dikkat çekti. Karatay, "En önemli şey bağışıklık zırhımızı güçlendireceğiz. Bu aylarda özellikle turşu suyu çok önemli. Sirkeyle, turşu suyuyla veya bikarbonatlı suyla gargara yapılabilir" ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241023/prof-dr-canan-karatay-butun-hastaliklarin-nedeni-diyerek-uyardi-kahvaltida-tuketilmesi-gereken-1089556132.html

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