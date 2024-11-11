https://anlatilaninotesi.com.tr/20241111/abd-basininda-trump-persembe-gunu-putini-aradi-iddiasi-1090243852.html

ABD basınında ‘Trump Perşembe günü Putin’i aradı’ iddiası

ABD basınında ‘Trump Perşembe günü Putin’i aradı’ iddiası

Sputnik Türkiye

ABD’de başkanlık seçimini kazanan Trump’ın geçen Perşembe günü Rus lider Putin’i telefonda arayarak Ukrayna konusunu görüştüğü ileri sürüldü. 11.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-11T00:27+0300

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dünya

abd

washington post

donald trump

vladimir putin

telefon görüşmesi

ukrayna

iddia

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Washington Post (WP) gazetesinin durumdan haberdar olan birkaç kaynağına dayandırdığı haberine göre, ABD’de başkanlık seçimini kazanan Donald Trump, geçen Perşembe Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İddiaya göre liderler Ukrayna konusunu ele aldı.Haberde, “Trump Perşembe günü Putin ile konuştu, bu Trump’ın seçimi kazanmasından bu yana iki adam arasındaki ilk telefon görüşmesi oldu” ifadelerine yer verildi.Rus lidere Ukrayna’daki çatışmayı tırmandırmama çağrısında bulunan Trump’ın ayrıca krizin hızlı bir şekilde çözülmesini görüşmek üzere Putin’le temasları devam ettirmek istediğini söylediği ifade edildi.Makalede, “O (Trump) özellikle Rusya’nın bir dizi bölgeyi elinde tutacağı bir anlaşmayı (barış anlaşmasını) destekleyeceğinin sinyalini verdi” vurgusu yapıldı.Gazetenin ortaya attığı iddia henüz ne Washington ne de Moskova tarafından doğrulandı.Vladimir Putin, Valday Uluslararası Tartışma Kulübü’nün oturumunda ABD Başkanı seçilmesinden dolayı Donald Trump’ı kutladığını belirterek, Trump’ın Ukrayna kriziyle ilgili açıklamalarının dikkate değer olduğunu ifade etmişti.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise teorik olarak Rus liderin yeni seçilen ABD Başkanı ile iletişime geçebileceğini, ancak gelişmelerin izlenmesi gerektiğini ifade etmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241108/rus-uzman-olasi-trump-putin-telefon-gorusmesini-degerlendirdi-ilk-kim-arayacak-1090191983.html

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abd, washington post, donald trump, vladimir putin, telefon görüşmesi, ukrayna, iddia