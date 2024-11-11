https://anlatilaninotesi.com.tr/20241111/a-milli-futbol-takiminda-caglar-soyuncu-galler-ve-karadag-maclarinda-yer-almayacak-1090274919.html
A Milli Futbol Takımı'nda Çağlar Söyüncü, Galler ve Karadağ maçlarında yer almayacak
A Milli Futbol Takımı'nda Çağlar Söyüncü, Galler ve Karadağ maçlarında yer almayacak
Sputnik Türkiye
A Milli Futbol Takımı'nda Çağlar Söyüncü, sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı. 11.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-11T18:07+0300
2024-11-11T18:07+0300
2024-11-11T18:07+0300
spor
çağlar söyüncü
milli takım
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Galler ve Karadağ ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nda Çağlar Söyüncü, sakatlığı sebebiyle aday kadrodan çıkarıldı.Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, 16 Kasım'da Galler ve 19 Kasım'da Karadağ ile oynayacağı maçlar için İstanbul'da toplanan ay-yıldızlıların aday kadrosunda değişikliğe gidildiği belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı:"Fenerbahçe'nin Net Global Sivasspor ile oynadığı karşılaşmada aldığı darbe sonrasında yapılan tetkiklerde sol diz iç yan bağında gerilme ve ödem tespit edilen Çağlar Söyüncü aday kadrodan çıkarıldı."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241019/fenerbahcenin-samsunspor-kamp-kadrosu-aciklandi-ismail-yuksek-ve-cengiz-under-yer-almadi-1089442191.html
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A Milli Futbol Takımı'nda Çağlar Söyüncü, Galler ve Karadağ maçlarında yer almayacak
A Milli Futbol Takımı'nda Çağlar Söyüncü, sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı.
Galler ve Karadağ ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nda Çağlar Söyüncü, sakatlığı sebebiyle aday kadrodan çıkarıldı.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, 16 Kasım'da Galler ve 19 Kasım'da Karadağ ile oynayacağı maçlar için İstanbul'da toplanan ay-yıldızlıların aday kadrosunda değişikliğe gidildiği belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı:
"Fenerbahçe'nin Net Global Sivasspor ile oynadığı karşılaşmada aldığı darbe sonrasında yapılan tetkiklerde sol diz iç yan bağında gerilme ve ödem tespit edilen Çağlar Söyüncü aday kadrodan çıkarıldı."