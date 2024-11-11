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A Milli Futbol Takımı'nda Çağlar Söyüncü, Galler ve Karadağ maçlarında yer almayacak
A Milli Futbol Takımı'nda Çağlar Söyüncü, Galler ve Karadağ maçlarında yer almayacak
Sputnik Türkiye
A Milli Futbol Takımı'nda Çağlar Söyüncü, sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı. 11.11.2024, Sputnik Türkiye
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Galler ve Karadağ ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nda Çağlar Söyüncü, sakatlığı sebebiyle aday kadrodan çıkarıldı.Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, 16 Kasım'da Galler ve 19 Kasım'da Karadağ ile oynayacağı maçlar için İstanbul'da toplanan ay-yıldızlıların aday kadrosunda değişikliğe gidildiği belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı:"Fenerbahçe'nin Net Global Sivasspor ile oynadığı karşılaşmada aldığı darbe sonrasında yapılan tetkiklerde sol diz iç yan bağında gerilme ve ödem tespit edilen Çağlar Söyüncü aday kadrodan çıkarıldı."
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milli maç, çağlar söyüncü, galler, fenerbahçe, çağlar söyüncü sakatlandı, çağlar söyüncü sakat mı, çağlar söyüncü milli maç
milli maç, çağlar söyüncü, galler, fenerbahçe, çağlar söyüncü sakatlandı, çağlar söyüncü sakat mı, çağlar söyüncü milli maç

A Milli Futbol Takımı'nda Çağlar Söyüncü, Galler ve Karadağ maçlarında yer almayacak

18:07 11.11.2024
© AA / Ali AtmacaFenerbahçe deplasmanda Galatasaray'ı 1-0 mağlup etti
Fenerbahçe deplasmanda Galatasaray'ı 1-0 mağlup etti - Sputnik Türkiye, 1920, 11.11.2024
© AA / Ali Atmaca
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A Milli Futbol Takımı'nda Çağlar Söyüncü, sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı.
Galler ve Karadağ ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nda Çağlar Söyüncü, sakatlığı sebebiyle aday kadrodan çıkarıldı.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, 16 Kasım'da Galler ve 19 Kasım'da Karadağ ile oynayacağı maçlar için İstanbul'da toplanan ay-yıldızlıların aday kadrosunda değişikliğe gidildiği belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı:
"Fenerbahçe'nin Net Global Sivasspor ile oynadığı karşılaşmada aldığı darbe sonrasında yapılan tetkiklerde sol diz iç yan bağında gerilme ve ödem tespit edilen Çağlar Söyüncü aday kadrodan çıkarıldı."
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