https://anlatilaninotesi.com.tr/20241019/fenerbahcenin-samsunspor-kamp-kadrosu-aciklandi-ismail-yuksek-ve-cengiz-under-yer-almadi-1089442191.html
Fenerbahçe'nin Samsunspor kamp kadrosu açıklandı: İsmail Yüksek ve Cengiz Ünder yer almadı
Fenerbahçe'nin Samsunspor kamp kadrosu açıklandı: İsmail Yüksek ve Cengiz Ünder yer almadı
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe’nin, yarın oynayacağı Samsunspor maçı kamp kadrosunda İsmail Yüksek ve Cengiz Ünder yer almadı. 19.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-19T16:55+0300
2024-10-19T16:55+0300
2024-10-19T16:55+0300
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maç
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cengiz ünder
ismail yüksek
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında yarın saat 19.00’da deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak. Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertlilerin kamp kadrosu da belli oldu. Kafilede antrenmanda sakatlık yaşayan Cengiz Ünder’in yanı sıra İsmail Yüksek de yer almadı.Sarı-lacivertlilerin 24 kişilik kamp kadrosu şöyle:"Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin, Bright Osayi-Samuel, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Rodrigo Becao, Samet Akaydin, Jayden Oosterwolde, Levent Mercan, Sofyan Amrabat, Bartuğ Elmaz, Mert Hakan Yandaş, Fred, Sebastian Szymanski, Filip Kostic, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Dusan Tadic, Allan Saint-Maximin, Edin Dzeko, Youssef En Nesyri, Cenk Tosun."
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fenerbahçe, samsunspor, maç, futbol maçı, cengiz ünder, ismail yüksek
fenerbahçe, samsunspor, maç, futbol maçı, cengiz ünder, ismail yüksek
Fenerbahçe'nin Samsunspor kamp kadrosu açıklandı: İsmail Yüksek ve Cengiz Ünder yer almadı
Fenerbahçe’nin, yarın oynayacağı Samsunspor maçı kamp kadrosunda İsmail Yüksek ve Cengiz Ünder yer almadı.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında yarın saat 19.00’da deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak. Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertlilerin kamp kadrosu da belli oldu. Kafilede antrenmanda sakatlık yaşayan Cengiz Ünder’in yanı sıra İsmail Yüksek de yer almadı.
Sarı-lacivertlilerin 24 kişilik kamp kadrosu şöyle:
"Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin, Bright Osayi-Samuel, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Rodrigo Becao, Samet Akaydin, Jayden Oosterwolde, Levent Mercan, Sofyan Amrabat, Bartuğ Elmaz, Mert Hakan Yandaş, Fred, Sebastian Szymanski, Filip Kostic, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Dusan Tadic, Allan Saint-Maximin, Edin Dzeko, Youssef En Nesyri, Cenk Tosun."