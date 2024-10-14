https://anlatilaninotesi.com.tr/20241014/adanada-annesini-once-bicakladi-sonra-bastonla-bogarak-oldurdu-1089226033.html
Adana'da annesini önce bıçakladı sonra bastonla boğarak öldürdü
Adana'da annesini önce bıçakladı sonra bastonla boğarak öldürdü
Sputnik Türkiye
Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde yaşayan Haceli A. ile annesi Nimet A. arasında eşine hakaret ettiği gerekçesiyle tartışma çıktı. Cinnet getiren Haceli A... 14.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-14T21:38+0300
2024-10-14T21:38+0300
2024-10-14T21:38+0300
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kadın
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Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde eşine hakaret eden annesini önce bıçaklayıp, ardından bastonla boğarak öldürdü.Adana'da 45 yaşındaki Haceli A. 75 yaşındaki annesi Nimet A. ile eşine hakaret ettiği gerekçesiyle tartıştı. Kavgaya dönüşen tartışma sırasında cinnet getiren Haceli A., annesini bıçakladı. Bıçağın kırılması üzerine şahıs, yaralı annesini bastonla boğarak öldürdükten sonra kendisini ihbar etti. Sağlık ekipleri kadının öldüğünü belirlerken, polis şüpheliyi gözaltına aldı. 75 yaşındaki kadının cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürerken cinayet zanlısının evli ve 2 çocuk sahibi olduğu açıklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241014/adanada-gol-kiyisinda-sevgilisini-vuran-kisi-intihar-etti-1089217306.html
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adana tufanbeyli cinayet, tufanbeyli haceli araz ve nizet araz
adana tufanbeyli cinayet, tufanbeyli haceli araz ve nizet araz
Adana'da annesini önce bıçakladı sonra bastonla boğarak öldürdü
Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde yaşayan Haceli A. ile annesi Nimet A. arasında eşine hakaret ettiği gerekçesiyle tartışma çıktı. Cinnet getiren Haceli A., annesini önce bıçakladıktan sonra bastonla boğarak öldürdü.
Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde eşine hakaret eden annesini önce bıçaklayıp, ardından bastonla boğarak öldürdü.
Adana'da 45 yaşındaki Haceli A. 75 yaşındaki annesi Nimet A. ile eşine hakaret ettiği gerekçesiyle tartıştı. Kavgaya dönüşen tartışma sırasında cinnet getiren Haceli A., annesini bıçakladı. Bıçağın kırılması üzerine şahıs, yaralı annesini bastonla boğarak öldürdükten sonra kendisini ihbar etti. Sağlık ekipleri kadının öldüğünü belirlerken, polis şüpheliyi gözaltına aldı. 75 yaşındaki kadının cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürerken cinayet zanlısının evli ve 2 çocuk sahibi olduğu açıklandı.