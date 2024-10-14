https://anlatilaninotesi.com.tr/20241014/adanada-annesini-once-bicakladi-sonra-bastonla-bogarak-oldurdu-1089226033.html

Adana'da annesini önce bıçakladı sonra bastonla boğarak öldürdü

Adana'da annesini önce bıçakladı sonra bastonla boğarak öldürdü

Sputnik Türkiye

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde yaşayan Haceli A. ile annesi Nimet A. arasında eşine hakaret ettiği gerekçesiyle tartışma çıktı. Cinnet getiren Haceli A... 14.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-14T21:38+0300

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Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde eşine hakaret eden annesini önce bıçaklayıp, ardından bastonla boğarak öldürdü.Adana'da 45 yaşındaki Haceli A. 75 yaşındaki annesi Nimet A. ile eşine hakaret ettiği gerekçesiyle tartıştı. Kavgaya dönüşen tartışma sırasında cinnet getiren Haceli A., annesini bıçakladı. Bıçağın kırılması üzerine şahıs, yaralı annesini bastonla boğarak öldürdükten sonra kendisini ihbar etti. Sağlık ekipleri kadının öldüğünü belirlerken, polis şüpheliyi gözaltına aldı. 75 yaşındaki kadının cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürerken cinayet zanlısının evli ve 2 çocuk sahibi olduğu açıklandı.

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