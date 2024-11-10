https://anlatilaninotesi.com.tr/20241110/yaban-kecilerinin-goc-yolu-kameraya-yansidi--1090225747.html

Yaban keçilerinin göç yolu kameraya yansıdı

Yaban keçilerinin göç yolu kameraya yansıdı

Sputnik Türkiye

Erzincan’da zirvesi karla kaplanan 3300 rakımlı Munzur Dağlarında göç yoluna koyulan yaban keçileri görüntülendi. 10.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-10T08:48+0300

2024-11-10T08:48+0300

2024-11-10T08:48+0300

türkiye

keçi

yaban keçisi

dağ keçisi

erzincan

dağ

nesli tükenmekte olan hayvanlar

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Koruma altında ve avlanması yasak olan yaban keçileri yılın her döneminde Munzur Dağları'nın belirli noktalarını mesken tutuyor. Mevsime bağlı zirvelerden alçak kesimlere inen keçiler kış aylarına yaklaşırken göç yoluna koyuluyor. Göç yolunda karlı zirvelere çıkan yaban keçileri görüntülendi.Yaban keçileri, Dünya Doğa Koruma Birliğinin yayımladığı Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi'nde bulunuyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241110/toren-ve-anmalara-gitmeyi-dusunenler-dikkat-bugun-hava-nasil-olacak--1090224450.html

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keçi, yaban keçisi, dağ keçisi, erzincan, dağ, nesli tükenmekte olan hayvanlar