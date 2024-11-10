https://anlatilaninotesi.com.tr/20241110/yaban-kecilerinin-goc-yolu-kameraya-yansidi--1090225747.html
Yaban keçilerinin göç yolu kameraya yansıdı
Yaban keçilerinin göç yolu kameraya yansıdı
Sputnik Türkiye
Erzincan’da zirvesi karla kaplanan 3300 rakımlı Munzur Dağlarında göç yoluna koyulan yaban keçileri görüntülendi. 10.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-10T08:48+0300
2024-11-10T08:48+0300
2024-11-10T08:48+0300
türkiye
keçi
yaban keçisi
dağ keçisi
erzincan
dağ
nesli tükenmekte olan hayvanlar
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Koruma altında ve avlanması yasak olan yaban keçileri yılın her döneminde Munzur Dağları'nın belirli noktalarını mesken tutuyor. Mevsime bağlı zirvelerden alçak kesimlere inen keçiler kış aylarına yaklaşırken göç yoluna koyuluyor. Göç yolunda karlı zirvelere çıkan yaban keçileri görüntülendi.Yaban keçileri, Dünya Doğa Koruma Birliğinin yayımladığı Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi'nde bulunuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241110/toren-ve-anmalara-gitmeyi-dusunenler-dikkat-bugun-hava-nasil-olacak--1090224450.html
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keçi, yaban keçisi, dağ keçisi, erzincan, dağ, nesli tükenmekte olan hayvanlar
keçi, yaban keçisi, dağ keçisi, erzincan, dağ, nesli tükenmekte olan hayvanlar
Yaban keçilerinin göç yolu kameraya yansıdı
Erzincan’da zirvesi karla kaplanan 3300 rakımlı Munzur Dağlarında göç yoluna koyulan yaban keçileri görüntülendi.
Koruma altında ve avlanması yasak olan yaban keçileri yılın her döneminde Munzur Dağları'nın belirli noktalarını mesken tutuyor. Mevsime bağlı zirvelerden alçak kesimlere inen keçiler kış aylarına yaklaşırken göç yoluna koyuluyor. Göç yolunda karlı zirvelere çıkan yaban keçileri görüntülendi.
Yaban keçileri, Dünya Doğa Koruma Birliğinin yayımladığı Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi'nde bulunuyor.