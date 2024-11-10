https://anlatilaninotesi.com.tr/20241110/toren-ve-anmalara-gitmeyi-dusunenler-dikkat-bugun-hava-nasil-olacak--1090224450.html

Tören ve anmalara gitmeyi düşünenler dikkat: Bugün hava nasıl olacak?

Tören ve anmalara gitmeyi düşünenler dikkat: Bugün hava nasıl olacak?

Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Türkiye'nin Batı kıyıları, İstanbul ve bazı iç kesimlerinde yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. Başkent Ankara'da ise... 10.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-10T06:30+0300

2024-11-10T06:30+0300

2024-11-10T07:28+0300

türkiye

10 kasım

hava durumu

istanbul hava durumu

sağanak

sağanak yağış

sağanak yağış uyarısı

gök gürültülü sağanak

ankara

izmir

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/1c/1087369097_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a1f6152c200be3e5e11d839991a0a14b.jpg

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 10 Kasım 2024 Pazar günü için yaptığı tahminlere göre, Türkiye genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava bekleniyor. Özellikle Batı Akdeniz kıyıları, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa, Karaman, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis, Çanakkale’nin doğusu ve Balıkesir’in kuzey çevrelerinde yağmur ve sağanak yağış öngörülüyor. İç kesimlerde ise gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.Büyükşehirlerde hava nasıl olacak? İstanbul’da gün boyu çok bulutlu bir hava hakim olacak ve akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. Gündüz sıcaklıklarının 14°C, gece ise 10°C civarında seyredeceği tahmin ediliyor.Ankara’da parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklıklarının 16°C, gece ise 4°C civarında olacağı tahmin ediliyor.İzmir’de yüksek bulutlar arasından görünen güneşli bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklıklarının 19°C, gece ise 8°C civarında olacağı tahmin ediliyor.Adana’da artan bulutlu bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklıklarının 26°C, gece ise 16°C civarında olacağı tahmin ediliyor.Antalya’da yağmurlu bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklıklarının 7°C, gece ise 4°C civarında olacağı tahmin ediliyor.Bursa’da alçak bulutlu bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklıklarının 14°C, gece ise 3°C civarında olacağı tahmin ediliyor.Eskişehir’de bulutlu ve güneşli bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklıklarının 13°C, gece ise 5°C civarında olacağı tahmin ediliyor.Kayseri’de alçak bulutlu bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklıklarının 11°C, gece ise 4°C civarında olacağı tahmin ediliyor.Trabzon’da çok bulutlu bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklıklarının 16°C, gece ise 11°C civarında olacağı tahmin ediliyor.Diyarbakır’da bulutlu ve güneşli bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklıklarının 19°C, gece ise 8°C civarında olacağı tahmin ediliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241109/taksim-metro-istasyonu-intihar-girisimi-dolayisiyla-isletmeye-kapatildi-1090222051.html

türkiye

ankara

izmir

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

10 kasım hava durumu, bugün hava durumu, hava durumu, bugün hava, bugün hava durumu, yağmur var mı, bugün yağmur yağacak mı, istanbul hava durumu, izmir hava durumu, ankara hava durumu, fırtına uyarısı, lodos var mı, bu hafta hava nasıl olacak, bu hafta hava durumu, bursa hava durumu, çanakkale hava durumu, ankara sağanak, ankara yağmur yağacak mı, ankara yağmur yağmaya devam edecek mi, meteoroloji uyarı, eskişehir hava durumu, elazığ hava durumu, dolu yağışı, dolu yağacak mı, istanbul sağanak, marmara yağmur, izmir hava durumu