https://anlatilaninotesi.com.tr/20241110/batinin-yaptirimlari-asildi-rusyadan-turkiyeye-vize-tesekkuru-1090228332.html

Batı'nın yaptırımları aşıldı: Rusya'dan Türkiye'ye vize teşekkürü

Batı'nın yaptırımları aşıldı: Rusya'dan Türkiye'ye vize teşekkürü

Sputnik Türkiye

Batı'nın Rus havayolu şirketlerine yönelik yaptırımları, Afrikalı heyetlerin Rusya'ya seyahati önünde engel oluştururken Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği... 10.11.2024, Sputnik Türkiye

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Batı'nın Rus havayolu şirketlerine yaptırımları nedeniyle Soçi'deki 'Rusya-Afrika' Ortaklık Forumu Bakanlar Konferansı'na Türkiye aktarmalı seyahat etmeleri sağlanan Afrikalı heyetlere sunulan destek için Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği'ne müteşekkir olduklarını söyledi.Sputnik'e demeç veren Zaharova, "Afrika kıtasının temsilcilerinin buraya uçabilmesi için şu anda da devam eden birtakım çalışmalar yapılması gerekti. Zira başta Aeroflot olmak üzere havayolu şirketlerimize yaptırım uygulanmış durumda" dedi.Yaptırımların Rusya'ya düzenlenen seferleri büyük ölçüde zorlaştırdığını ve Sirius'taki konferansa giden Afrika ülkelerinin temsilcilerini olumsuz etkilediğini anlatan Zaharova, Afrikalı heyetler ve gazetecilerin Türkiye'de aktarma yapmaları için kendilerine Türkiye vizesi düzenlendiğini belirtti.Rus Dışişleri Sözcüsü, "Bize olumlu yanıt verip Batı tarafından oluşturulan bu durum karşısında böyle bir çıkış yolunu hızlı bir şekilde geliştiren özellikle Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi ile Türkiye Büyükelçiliği'ne müteşekkirim" ifadelerini kullandı.Zaharova, bu vakanın, Batı'nın Rusofobik politika kapsamında nasıl 'saçmalamaya' devam ettiğini açıkça gösterdiğinin de altını çizdi.1. 'Rusya-Afrika' İşbirliği Forumu Bakanlar Konferansı, 9-10 Kasım'da Karadeniz kıyısındaki Soçi kentinde yer alan ve federal bölge statüsüne sahip Sirius'ta gerçekleştiriliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241110/rusyanin-farkli-bolgelerinde-yasayan-60-cocuk-cevapladi-1090224973.html

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