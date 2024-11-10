Ukrayna'da kan kaybı sürüyor: Donbass'ta bir yerleşim daha Rusya'ya geçti
© Sputnik / Stanislav Krasilnikov / Multimedya arşivine gidinВоеннослужащие подразделения противовоздушной обороны группировки "Центр" работают по БПЛА из зенитной установки ЗУ-23 на боевых позициях на Авдеевском направлении СВО
© Sputnik / Stanislav Krasilnikov/
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Ukrayna'dan yükselen tehditleri ortadan kaldırmak için özel askeri harekata tüm hızıyla devam eden Rus ordusu, Donbass'ta yeni yerleşim birimlerini kontrolü altına almayı sürdürüyor.
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus güçlerin Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Volçenka yerleşimini ele geçirdiğini duyurdu.
Ukrayna ve Donbass'ta devam eden özel askeri harekata ilişkin açıklama yapan bakanlık, 'Tsentr' (Merkez) askeri grubunun DHC'de yürütülen faaliyetler sonucunda Volçenka köyünde kontrolü sağladığını bildirdi.
Ukrayna ordusu tarafından düzenlenen 15 saldırı girişiminin püskürtüldüğünü aktaran bakanlık, son 24 saatteki çatışmalarda 1795 Ukrayna askerinin etkisiz hale getirildiğini kaydetti.
Harkov Bölgesi'nde Ukraynalı birlikleri ve yabancı paralı askerleri bozguna uğratan Rus ordusu, 4 mühimmat deposu, 1 İHA imalat tesisi, askeri hava üsleri, Ukrayna ordusuna enerji tedarik eden tesisleri ve ayrıca 127 bölgedeki asker ve teçhizat yığınaklarını yerle bir etti.
Ukrayna ve Donbass'ta devam eden özel askeri harekata ilişkin açıklama yapan bakanlık, 'Tsentr' (Merkez) askeri grubunun DHC'de yürütülen faaliyetler sonucunda Volçenka köyünde kontrolü sağladığını bildirdi.
Ukrayna ordusu tarafından düzenlenen 15 saldırı girişiminin püskürtüldüğünü aktaran bakanlık, son 24 saatteki çatışmalarda 1795 Ukrayna askerinin etkisiz hale getirildiğini kaydetti.
Harkov Bölgesi'nde Ukraynalı birlikleri ve yabancı paralı askerleri bozguna uğratan Rus ordusu, 4 mühimmat deposu, 1 İHA imalat tesisi, askeri hava üsleri, Ukrayna ordusuna enerji tedarik eden tesisleri ve ayrıca 127 bölgedeki asker ve teçhizat yığınaklarını yerle bir etti.