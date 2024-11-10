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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241110/ukraynada-kan-kaybi-suruyor-donbassta-bir-yerlesim-daha-rusyaya-gecti-1090234167.html
Ukrayna'da kan kaybı sürüyor: Donbass'ta bir yerleşim daha Rusya'ya geçti
Ukrayna'da kan kaybı sürüyor: Donbass'ta bir yerleşim daha Rusya'ya geçti
Sputnik Türkiye
Ukrayna'dan yükselen tehditleri ortadan kaldırmak için özel askeri harekata tüm hızıyla devam eden Rus ordusu, Donbass'ta yeni yerleşim birimlerini kontrolü... 10.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-10T13:42+0300
2024-11-10T13:42+0300
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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus güçlerin Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Volçenka yerleşimini ele geçirdiğini duyurdu.Ukrayna ve Donbass'ta devam eden özel askeri harekata ilişkin açıklama yapan bakanlık, 'Tsentr' (Merkez) askeri grubunun DHC'de yürütülen faaliyetler sonucunda Volçenka köyünde kontrolü sağladığını bildirdi.Ukrayna ordusu tarafından düzenlenen 15 saldırı girişiminin püskürtüldüğünü aktaran bakanlık, son 24 saatteki çatışmalarda 1795 Ukrayna askerinin etkisiz hale getirildiğini kaydetti.Harkov Bölgesi'nde Ukraynalı birlikleri ve yabancı paralı askerleri bozguna uğratan Rus ordusu, 4 mühimmat deposu, 1 İHA imalat tesisi, askeri hava üsleri, Ukrayna ordusuna enerji tedarik eden tesisleri ve ayrıca 127 bölgedeki asker ve teçhizat yığınaklarını yerle bir etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241110/ukraynadan-moskova-ve-rus-bolgelerine-yogun-saldiri-girisimi-63-iha-imha-edildi-1090229915.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya ordusu, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, donetsk, donetsk halk cumhuriyeti (dhc), donbass
rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya ordusu, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, donetsk, donetsk halk cumhuriyeti (dhc), donbass

Ukrayna'da kan kaybı sürüyor: Donbass'ta bir yerleşim daha Rusya'ya geçti

13:42 10.11.2024
© Sputnik / Stanislav Krasilnikov / Multimedya arşivine gidinВоеннослужащие подразделения противовоздушной обороны группировки "Центр" работают по БПЛА из зенитной установки ЗУ-23 на боевых позициях на Авдеевском направлении СВО
Военнослужащие подразделения противовоздушной обороны группировки Центр работают по БПЛА из зенитной установки ЗУ-23 на боевых позициях на Авдеевском направлении СВО - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2024
© Sputnik / Stanislav Krasilnikov
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Ukrayna'dan yükselen tehditleri ortadan kaldırmak için özel askeri harekata tüm hızıyla devam eden Rus ordusu, Donbass'ta yeni yerleşim birimlerini kontrolü altına almayı sürdürüyor.
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus güçlerin Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Volçenka yerleşimini ele geçirdiğini duyurdu.

Ukrayna ve Donbass'ta devam eden özel askeri harekata ilişkin açıklama yapan bakanlık, 'Tsentr' (Merkez) askeri grubunun DHC'de yürütülen faaliyetler sonucunda Volçenka köyünde kontrolü sağladığını bildirdi.

Ukrayna ordusu tarafından düzenlenen 15 saldırı girişiminin püskürtüldüğünü aktaran bakanlık, son 24 saatteki çatışmalarda 1795 Ukrayna askerinin etkisiz hale getirildiğini kaydetti.

Harkov Bölgesi'nde Ukraynalı birlikleri ve yabancı paralı askerleri bozguna uğratan Rus ordusu, 4 mühimmat deposu, 1 İHA imalat tesisi, askeri hava üsleri, Ukrayna ordusuna enerji tedarik eden tesisleri ve ayrıca 127 bölgedeki asker ve teçhizat yığınaklarını yerle bir etti.
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