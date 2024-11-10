https://anlatilaninotesi.com.tr/20241110/ukraynada-kan-kaybi-suruyor-donbassta-bir-yerlesim-daha-rusyaya-gecti-1090234167.html

Ukrayna'da kan kaybı sürüyor: Donbass'ta bir yerleşim daha Rusya'ya geçti

Ukrayna'da kan kaybı sürüyor: Donbass'ta bir yerleşim daha Rusya'ya geçti

Sputnik Türkiye

Ukrayna'dan yükselen tehditleri ortadan kaldırmak için özel askeri harekata tüm hızıyla devam eden Rus ordusu, Donbass'ta yeni yerleşim birimlerini kontrolü... 10.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-10T13:42+0300

2024-11-10T13:42+0300

2024-11-10T13:42+0300

ukrayna krizi

rusya

rusya savunma bakanlığı

rusya ordusu

rusya silahlı kuvvetleri

rus ordusu

donetsk

donetsk halk cumhuriyeti (dhc)

donbass

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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus güçlerin Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Volçenka yerleşimini ele geçirdiğini duyurdu.Ukrayna ve Donbass'ta devam eden özel askeri harekata ilişkin açıklama yapan bakanlık, 'Tsentr' (Merkez) askeri grubunun DHC'de yürütülen faaliyetler sonucunda Volçenka köyünde kontrolü sağladığını bildirdi.Ukrayna ordusu tarafından düzenlenen 15 saldırı girişiminin püskürtüldüğünü aktaran bakanlık, son 24 saatteki çatışmalarda 1795 Ukrayna askerinin etkisiz hale getirildiğini kaydetti.Harkov Bölgesi'nde Ukraynalı birlikleri ve yabancı paralı askerleri bozguna uğratan Rus ordusu, 4 mühimmat deposu, 1 İHA imalat tesisi, askeri hava üsleri, Ukrayna ordusuna enerji tedarik eden tesisleri ve ayrıca 127 bölgedeki asker ve teçhizat yığınaklarını yerle bir etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241110/ukraynadan-moskova-ve-rus-bolgelerine-yogun-saldiri-girisimi-63-iha-imha-edildi-1090229915.html

rusya

donetsk

donetsk halk cumhuriyeti (dhc)

donbass

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rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya ordusu, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, donetsk, donetsk halk cumhuriyeti (dhc), donbass