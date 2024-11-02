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https://anlatilaninotesi.com.tr/20241102/konyada-kus-gribi-tespit-edildi-orman-bakanligi-aciklama-yapti-hastalik-munferit-bir-vakadan-1089959700.html
Konya'da kuş gribi tespit edildi, Orman Bakanlığı açıklama yaptı: Hastalık 'münferit' bir vakadan ibarettir
Konya'da kuş gribi tespit edildi, Orman Bakanlığı açıklama yaptı: Hastalık 'münferit' bir vakadan ibarettir
Sputnik Türkiye
Konya Meram'da yumurta üretim tesisinde tespit edilen kuş gribi vakasıyla ilgili Tarım ve Orman Bakanlığı 'münferit' açıklaması yaptı. Bakanlık, 'ülkemizde... 02.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-02T14:50+0300
2024-11-02T14:50+0300
türkiye
tarım ve orman bakanlığı
kuş gribi
konya
tavuk
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Tarım ve Orman Bakanlığı, Konya'nın Meram ilçesinde yumurta üretimi yapan bir işletmede kuş gribi vakasının belirlendiğini açıkladı. Bakanlık, enfekte olmuş hayvanlardan elde edilen yumurtaların derhal imha edildiğini belirterek "Ülkemizde salgın olarak nitelendirilebilecek bir durum söz konusu değildir." dedi. Kuş gribi nedir? Kuş gribi nasıl bulaşır? Kuş gribi öldürür mü? Kuş gribi insana geçer mi?Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, geçen yıl 158, bu yıl ise 74 ülkede kuş gribi vakasına rastlandığı bildirildi. Açıklamada, Türkiye'nin 3 ana kuş göç yolu üzerinde bulunması ve göç esnasında muhtelif sürelerde yabani kuşlara geçici ev sahipliği yapması nedeniyle Avrupa'da ortaya çıkan vakaların ülkeye taşınması riskinin oluştuğu belirtildi.Yumurtalar imha edildiKonya'nın Meram ilçesinde 31 Ekim'de yumurtacı kanatlı hayvan ölümleri olduğuna ilişkin bilgi alınması üzerine, İl Tarım Müdürlüğünde görevli veteriner hekimlerin derhal işletmeye intikal ettiği ve bölgeyi karantinaya aldığı bilgisi verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:Kuş gribi nedir? İnsanları öldürür mü?Virüs kaynaklı ölümcül bir hayvan hastalığıdır. Virüsün H5N1 adındaki türevi insanları da öldürebilir. Ateş, öksürük, boğaz ağrısı, kas ağrıları başlangıç belirtileridir. Akciğerde ağrı görülür. Bunun sonucunda zatürre, solunum sıkıntısı ve ölüme kadar giden birtakım tablolar oluşabilir.Kuş gribi nasıl bulaşır? Kuş gribi insana geçer mi?Pişmemiş veya az pişmiş kuş ve ürünlerinin ( yumurta ya da kan) hazırlanması veya tüketilmesi, kuşların ya da hayvanların dışkıları ya da enfekte kuş tüyü gibi organik kalıntılarıyla temas yoluyla bulaşabilir. Enfeksiyon genellikle hasta ve ölü kuşlardan bulaşır. İnsandan insana bulaşma olasılığı daha nadirdir.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241017/japonyada-sezonun-ilk-kus-gribi-vakasi-tespit-edildi-19-bin-tavuk-itlaf-edilecek-1089341936.html
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kuş gribi, kuş gribi nedir, kuş gribi nasıl bulaşır, kuş gribi öldürür mü, kuş gribi türkiyede var mı, kuş gribi insana geçer mi, kuş gribi 2024, kuş gribi son dakika, kuş gribi belirtileri, kuş gribi virüsü
kuş gribi, kuş gribi nedir, kuş gribi nasıl bulaşır, kuş gribi öldürür mü, kuş gribi türkiyede var mı, kuş gribi insana geçer mi, kuş gribi 2024, kuş gribi son dakika, kuş gribi belirtileri, kuş gribi virüsü

Konya'da kuş gribi tespit edildi, Orman Bakanlığı açıklama yaptı: Hastalık 'münferit' bir vakadan ibarettir

14:50 02.11.2024
© AAkanatlı hayvan - kuş gribi
kanatlı hayvan - kuş gribi - Sputnik Türkiye, 1920, 02.11.2024
© AA
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Konya Meram'da yumurta üretim tesisinde tespit edilen kuş gribi vakasıyla ilgili Tarım ve Orman Bakanlığı 'münferit' açıklaması yaptı. Bakanlık, 'ülkemizde salgın olarak nitelendirilebilecek bir durum söz konusu değildir' derken, enfekte olmuş hayvanlardan elde edilen yumurtaların imha edildiğini açıkladı.
Tarım ve Orman Bakanlığı, Konya'nın Meram ilçesinde yumurta üretimi yapan bir işletmede kuş gribi vakasının belirlendiğini açıkladı. Bakanlık, enfekte olmuş hayvanlardan elde edilen yumurtaların derhal imha edildiğini belirterek "Ülkemizde salgın olarak nitelendirilebilecek bir durum söz konusu değildir." dedi. Kuş gribi nedir? Kuş gribi nasıl bulaşır? Kuş gribi öldürür mü? Kuş gribi insana geçer mi?
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, geçen yıl 158, bu yıl ise 74 ülkede kuş gribi vakasına rastlandığı bildirildi. Açıklamada, Türkiye'nin 3 ana kuş göç yolu üzerinde bulunması ve göç esnasında muhtelif sürelerde yabani kuşlara geçici ev sahipliği yapması nedeniyle Avrupa'da ortaya çıkan vakaların ülkeye taşınması riskinin oluştuğu belirtildi.

Yumurtalar imha edildi

Konya'nın Meram ilçesinde 31 Ekim'de yumurtacı kanatlı hayvan ölümleri olduğuna ilişkin bilgi alınması üzerine, İl Tarım Müdürlüğünde görevli veteriner hekimlerin derhal işletmeye intikal ettiği ve bölgeyi karantinaya aldığı bilgisi verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İşletmeden alınan numuneler Konya Veteriner Kontrol Enstitü Müdürlüğümüz uzman ekiplerince analize alınmış ve yapılan testlerde Avian Influenza H5N1 (Kuş Gribi) tespit edilmiştir. Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü prensipleri çerçevesinde, hastalık çıkan yumurta üretimi yapan işletme merkez alınarak, yarı çapı 10 kilometre olan koruma ve gözetim bölgesi belirlenmiş, söz konusu bölgede yer alan işletmelerde gerekli biyogüvenlik tedbirleri alınmıştır. İlk ölüm vakasından itibaren canlı hayvan, yumurta, viyol (yumurta kabı) ve bulaşma riski olan her türlü madde ve malzemenin bölgeden çıkışı durdurulmuş, tespiti yapılan veya bulaşma riski olan hayvan, yumurta ve yemlerin imhasına başlanmıştır. Hastalığın yayılmasını önlemek adına her türlü tedbir alınmıştır. Konya'da tespit edilen hastalık, münferit bir vakadan ibaret olup, ülkemizde salgın olarak nitelendirilebilecek bir durum söz konusu değildir. Enfekte olmuş hayvanlardan elde edilen yumurtalar tüketime sunulmadan derhal imha edilmiştir. Tüketime sunulmuş olan kanatlı hayvan ürünlerinde insan sağlığını tehdit edecek herhangi bir durumun olmadığını temin eder, halkımızca güvenle tüketilebileceğini kamuoyuna saygıyla sunarız."

Kuş gribi nedir? İnsanları öldürür mü?

Virüs kaynaklı ölümcül bir hayvan hastalığıdır. Virüsün H5N1 adındaki türevi insanları da öldürebilir. Ateş, öksürük, boğaz ağrısı, kas ağrıları başlangıç belirtileridir. Akciğerde ağrı görülür. Bunun sonucunda zatürre, solunum sıkıntısı ve ölüme kadar giden birtakım tablolar oluşabilir.

Kuş gribi nasıl bulaşır? Kuş gribi insana geçer mi?

Pişmemiş veya az pişmiş kuş ve ürünlerinin ( yumurta ya da kan) hazırlanması veya tüketilmesi, kuşların ya da hayvanların dışkıları ya da enfekte kuş tüyü gibi organik kalıntılarıyla temas yoluyla bulaşabilir. Enfeksiyon genellikle hasta ve ölü kuşlardan bulaşır. İnsandan insana bulaşma olasılığı daha nadirdir.
Bulgaristan'ın güneyindeki bir tavuk fabrikasında tespit edilen kuş gribi sebebiyle 19 bin tavuğun itlaf edileceği açıklandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 17.10.2024
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Japonya'da sezonun ilk kuş gribi vakası tespit edildi: 19 bin tavuk itlaf edilecek
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