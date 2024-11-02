https://anlatilaninotesi.com.tr/20241102/konyada-kus-gribi-tespit-edildi-orman-bakanligi-aciklama-yapti-hastalik-munferit-bir-vakadan-1089959700.html

Konya'da kuş gribi tespit edildi, Orman Bakanlığı açıklama yaptı: Hastalık 'münferit' bir vakadan ibarettir

Konya'da kuş gribi tespit edildi, Orman Bakanlığı açıklama yaptı: Hastalık 'münferit' bir vakadan ibarettir

Sputnik Türkiye

Konya Meram'da yumurta üretim tesisinde tespit edilen kuş gribi vakasıyla ilgili Tarım ve Orman Bakanlığı 'münferit' açıklaması yaptı. Bakanlık, 'ülkemizde... 02.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-02T14:50+0300

2024-11-02T14:50+0300

2024-11-02T14:50+0300

türkiye

tarım ve orman bakanlığı

kuş gribi

konya

tavuk

tavuk çiftliği

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Tarım ve Orman Bakanlığı, Konya'nın Meram ilçesinde yumurta üretimi yapan bir işletmede kuş gribi vakasının belirlendiğini açıkladı. Bakanlık, enfekte olmuş hayvanlardan elde edilen yumurtaların derhal imha edildiğini belirterek "Ülkemizde salgın olarak nitelendirilebilecek bir durum söz konusu değildir." dedi. Kuş gribi nedir? Kuş gribi nasıl bulaşır? Kuş gribi öldürür mü? Kuş gribi insana geçer mi?Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, geçen yıl 158, bu yıl ise 74 ülkede kuş gribi vakasına rastlandığı bildirildi. Açıklamada, Türkiye'nin 3 ana kuş göç yolu üzerinde bulunması ve göç esnasında muhtelif sürelerde yabani kuşlara geçici ev sahipliği yapması nedeniyle Avrupa'da ortaya çıkan vakaların ülkeye taşınması riskinin oluştuğu belirtildi.Yumurtalar imha edildiKonya'nın Meram ilçesinde 31 Ekim'de yumurtacı kanatlı hayvan ölümleri olduğuna ilişkin bilgi alınması üzerine, İl Tarım Müdürlüğünde görevli veteriner hekimlerin derhal işletmeye intikal ettiği ve bölgeyi karantinaya aldığı bilgisi verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:Kuş gribi nedir? İnsanları öldürür mü?Virüs kaynaklı ölümcül bir hayvan hastalığıdır. Virüsün H5N1 adındaki türevi insanları da öldürebilir. Ateş, öksürük, boğaz ağrısı, kas ağrıları başlangıç belirtileridir. Akciğerde ağrı görülür. Bunun sonucunda zatürre, solunum sıkıntısı ve ölüme kadar giden birtakım tablolar oluşabilir.Kuş gribi nasıl bulaşır? Kuş gribi insana geçer mi?Pişmemiş veya az pişmiş kuş ve ürünlerinin ( yumurta ya da kan) hazırlanması veya tüketilmesi, kuşların ya da hayvanların dışkıları ya da enfekte kuş tüyü gibi organik kalıntılarıyla temas yoluyla bulaşabilir. Enfeksiyon genellikle hasta ve ölü kuşlardan bulaşır. İnsandan insana bulaşma olasılığı daha nadirdir.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241017/japonyada-sezonun-ilk-kus-gribi-vakasi-tespit-edildi-19-bin-tavuk-itlaf-edilecek-1089341936.html

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