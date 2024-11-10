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Türkiye, Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nda takım halinde Avrupa Şampiyonu oldu
Türkiye, Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nda takım halinde Avrupa Şampiyonu oldu
Sputnik Türkiye
Avrupa Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nı 4'ü altın toplam 9 madalyayla tamamlayan Türkiye, takım halinde şampiyon oldu. 10.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-10T11:37+0300
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spor
tekvando
türkiye tekvando federasyonu
avrupa yıldızlar tekvando şampiyonası
tiran
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Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre milliler, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen şampiyonada 4 altın ve 5 bronz olmak üzere 9 madalya kazandı. Bu sonuçla Türkiye, ülkeler sıralamasında birinciliği elde etti. 3 altın, 2 bronz madalya alan erkek milli takımı Avrupa ikincisi olurken, Yiğit Maraklı şampiyonanın en iyi erkek sporcusu seçildi.Umutcan Bayram (53 kilo), Ömer Yağız Barış (57 kilo), Yiğit Maraklı (61 kilo) ve Elif Mutlu (29 kilo) şampiyonda altın madalya kazandı. Ahmet Eren Aksoy (33 kilo), Osman Nuri Esad Ersan (37 kilo), Ecrin Aydoğdu (29 kilo), İrem Örül (41 kilo) ve Fatma Zehra Akyazıcı (47 kilo) bronz madalya kazandı.'Yeni döneme böyle bir başlangıç çok yakıştı'Türkiye Tekvando Federasyonunun yeni başkanı Bahri Tanrıkulu, takım halinde şampiyonluğa ulaşmanın gururunu yaşadıklarını belirtti. Geleceğin şampiyon adaylarının müsabakalarına şahitlik ettiklerini ifade eden Tanrıkulu, şunları kaydetti:
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tekvando, türkiye tekvando federasyonu, avrupa yıldızlar tekvando şampiyonası, tiran, arnavutluk
tekvando, türkiye tekvando federasyonu, avrupa yıldızlar tekvando şampiyonası, tiran, arnavutluk

Türkiye, Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nda takım halinde Avrupa Şampiyonu oldu

11:37 10.11.2024
© AA / Türkiye Tekvando FederasyonuTürkiye, Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nda takım halinde Avrupa şampiyonu oldu
Türkiye, Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nda takım halinde Avrupa şampiyonu oldu - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2024
© AA / Türkiye Tekvando Federasyonu
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Avrupa Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nı 4'ü altın toplam 9 madalyayla tamamlayan Türkiye, takım halinde şampiyon oldu.
Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre milliler, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen şampiyonada 4 altın ve 5 bronz olmak üzere 9 madalya kazandı. Bu sonuçla Türkiye, ülkeler sıralamasında birinciliği elde etti. 3 altın, 2 bronz madalya alan erkek milli takımı Avrupa ikincisi olurken, Yiğit Maraklı şampiyonanın en iyi erkek sporcusu seçildi.
Umutcan Bayram (53 kilo), Ömer Yağız Barış (57 kilo), Yiğit Maraklı (61 kilo) ve Elif Mutlu (29 kilo) şampiyonda altın madalya kazandı.
Ahmet Eren Aksoy (33 kilo), Osman Nuri Esad Ersan (37 kilo), Ecrin Aydoğdu (29 kilo), İrem Örül (41 kilo) ve Fatma Zehra Akyazıcı (47 kilo) bronz madalya kazandı.
© AA / Türkiye Tekvando FederasyonuTürkiye, Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nda takım halinde Avrupa Şampiyonu oldu
Türkiye, Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nda takım halinde Avrupa Şampiyonu oldu - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2024
© AA / Türkiye Tekvando Federasyonu

'Yeni döneme böyle bir başlangıç çok yakıştı'

Türkiye Tekvando Federasyonunun yeni başkanı Bahri Tanrıkulu, takım halinde şampiyonluğa ulaşmanın gururunu yaşadıklarını belirtti. Geleceğin şampiyon adaylarının müsabakalarına şahitlik ettiklerini ifade eden Tanrıkulu, şunları kaydetti:
"4'ü altın olmak üzere 9 madalya ile Avrupa'nın zirvesine çıktık. Genç sporcularımız, genç ve dinamik ekibimizle başarıya ulaştı. Federasyonumuzun yeni dönemine böyle bir başlangıç çok yakıştı. Bu başarıları tüm yaş kategorilerinde kalıcı hale getirip, dünyaya 'Türk tekvando ekolü'nü kabul ettirmek hedefimiz olacak. Bu konuda inançlı ve azimliyiz. Avrupa şampiyonluğunda emeği geçen sporcularımız, teknik ekibimiz, sporcularımızın kulüpleri, antrenörleri ve ailelerine teşekkür ediyorum. Bu başarı hepimizin eseri. Milli takım kafilemiz olarak 10 Kasım münasebetiyle madalyalarımızı ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e ithaf ediyoruz."
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