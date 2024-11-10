https://anlatilaninotesi.com.tr/20241110/turkiye-yildizlar-tekvando-sampiyonasinda-takim-halinde-avrupa-sampiyonu-oldu-1090230042.html

Türkiye, Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nda takım halinde Avrupa Şampiyonu oldu

Türkiye, Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nda takım halinde Avrupa Şampiyonu oldu

Sputnik Türkiye

Avrupa Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nı 4'ü altın toplam 9 madalyayla tamamlayan Türkiye, takım halinde şampiyon oldu. 10.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-10T11:37+0300

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spor

tekvando

türkiye tekvando federasyonu

avrupa yıldızlar tekvando şampiyonası

tiran

arnavutluk

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Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre milliler, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen şampiyonada 4 altın ve 5 bronz olmak üzere 9 madalya kazandı. Bu sonuçla Türkiye, ülkeler sıralamasında birinciliği elde etti. 3 altın, 2 bronz madalya alan erkek milli takımı Avrupa ikincisi olurken, Yiğit Maraklı şampiyonanın en iyi erkek sporcusu seçildi.Umutcan Bayram (53 kilo), Ömer Yağız Barış (57 kilo), Yiğit Maraklı (61 kilo) ve Elif Mutlu (29 kilo) şampiyonda altın madalya kazandı. Ahmet Eren Aksoy (33 kilo), Osman Nuri Esad Ersan (37 kilo), Ecrin Aydoğdu (29 kilo), İrem Örül (41 kilo) ve Fatma Zehra Akyazıcı (47 kilo) bronz madalya kazandı.'Yeni döneme böyle bir başlangıç çok yakıştı'Türkiye Tekvando Federasyonunun yeni başkanı Bahri Tanrıkulu, takım halinde şampiyonluğa ulaşmanın gururunu yaşadıklarını belirtti. Geleceğin şampiyon adaylarının müsabakalarına şahitlik ettiklerini ifade eden Tanrıkulu, şunları kaydetti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241102/milli-tenisci-zeynep-sonmez-wta-250-organizasyonlarinda-ilk-kez-yari-finale-yukseldi-1089955039.html

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tekvando, türkiye tekvando federasyonu, avrupa yıldızlar tekvando şampiyonası, tiran, arnavutluk