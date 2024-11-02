https://anlatilaninotesi.com.tr/20241102/milli-tenisci-zeynep-sonmez-wta-250-organizasyonlarinda-ilk-kez-yari-finale-yukseldi-1089955039.html

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, WTA 250 organizasyonlarında ilk kez yarı finale yükseldi

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, WTA 250 organizasyonlarında ilk kez yarı finale yükseldi

Sputnik Türkiye

Meksika'da düzenlenen tenis turnuvasına katılan milli tenisçi Zeynep Sönmez, seribaşı Zarazua'yı yenerek WTA 250 organizasyonlarında ilk kez yarı finale... 02.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-02T12:19+0300

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2024-11-02T12:19+0300

spor

tenis

tenis turnuvası

zeynep sönmez

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Meksika'da düzenlenen Merida Açık Kadınlar Tenis Turnuvası'nda 1 numaralı seribaşı Renata Zarazua'yı 2-1 yenen milli tenisçi Zeynep Sönmez, WTA 250 organizasyonlarında ilk kez yarı finale yükseldi.Klasmanın 127. basamağındaki Sönmez, Arjantin'den Maria Lourdes Carle'yi (dünya 90 numarası) 2-1 ve Fransız Elsa Jacquemot'u (148) 2-0 yenerek çıktığı çeyrek finalde ev sahibi ülkeden Zarazua ile karşılaştı.Adını son dörde yazdırdıZarazua'ya (62) karşı ilk seti 6-3 kaybeden Sönmez, sonraki setleri 6-3 ve 6-4 kazanarak Kadınlar Tenis Birliği'nin (WTA) toplam 250 bin dolar ödül dağıtılan turnuvalarında ilk defa adını son 4'e yazdırdı.22 yaşındaki Sönmez, sert zeminde oynanan turnuvanın yarı finalinde Rus Alina Korneeva'nın karşısına çıkacak.

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tenis, tenis turnuvası, zeynep sönmez