https://anlatilaninotesi.com.tr/20241102/milli-tenisci-zeynep-sonmez-wta-250-organizasyonlarinda-ilk-kez-yari-finale-yukseldi-1089955039.html
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, WTA 250 organizasyonlarında ilk kez yarı finale yükseldi
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, WTA 250 organizasyonlarında ilk kez yarı finale yükseldi
Sputnik Türkiye
Meksika'da düzenlenen tenis turnuvasına katılan milli tenisçi Zeynep Sönmez, seribaşı Zarazua'yı yenerek WTA 250 organizasyonlarında ilk kez yarı finale... 02.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-02T12:19+0300
2024-11-02T12:19+0300
2024-11-02T12:19+0300
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tenis turnuvası
zeynep sönmez
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Meksika'da düzenlenen Merida Açık Kadınlar Tenis Turnuvası'nda 1 numaralı seribaşı Renata Zarazua'yı 2-1 yenen milli tenisçi Zeynep Sönmez, WTA 250 organizasyonlarında ilk kez yarı finale yükseldi.Klasmanın 127. basamağındaki Sönmez, Arjantin'den Maria Lourdes Carle'yi (dünya 90 numarası) 2-1 ve Fransız Elsa Jacquemot'u (148) 2-0 yenerek çıktığı çeyrek finalde ev sahibi ülkeden Zarazua ile karşılaştı.Adını son dörde yazdırdıZarazua'ya (62) karşı ilk seti 6-3 kaybeden Sönmez, sonraki setleri 6-3 ve 6-4 kazanarak Kadınlar Tenis Birliği'nin (WTA) toplam 250 bin dolar ödül dağıtılan turnuvalarında ilk defa adını son 4'e yazdırdı.22 yaşındaki Sönmez, sert zeminde oynanan turnuvanın yarı finalinde Rus Alina Korneeva'nın karşısına çıkacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240809/cumhurbaskani-erdogan-milli-sporcu-zeynep-sonmezi-kabul-etti-1086692626.html
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tenis, tenis turnuvası, zeynep sönmez
tenis, tenis turnuvası, zeynep sönmez
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, WTA 250 organizasyonlarında ilk kez yarı finale yükseldi
Meksika'da düzenlenen tenis turnuvasına katılan milli tenisçi Zeynep Sönmez, seribaşı Zarazua'yı yenerek WTA 250 organizasyonlarında ilk kez yarı finale yükseldi.
Meksika'da düzenlenen Merida Açık Kadınlar Tenis Turnuvası'nda 1 numaralı seribaşı Renata Zarazua'yı 2-1 yenen milli tenisçi Zeynep Sönmez, WTA 250 organizasyonlarında ilk kez yarı finale yükseldi.
Klasmanın 127. basamağındaki Sönmez, Arjantin'den Maria Lourdes Carle'yi (dünya 90 numarası) 2-1 ve Fransız Elsa Jacquemot'u (148) 2-0 yenerek çıktığı çeyrek finalde ev sahibi ülkeden Zarazua ile karşılaştı.
Zarazua'ya (62) karşı ilk seti 6-3 kaybeden Sönmez, sonraki setleri 6-3 ve 6-4 kazanarak Kadınlar Tenis Birliği'nin (WTA) toplam 250 bin dolar ödül dağıtılan turnuvalarında ilk defa adını son 4'e yazdırdı.
22 yaşındaki Sönmez, sert zeminde oynanan turnuvanın yarı finalinde Rus Alina Korneeva'nın karşısına çıkacak.