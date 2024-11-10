https://anlatilaninotesi.com.tr/20241110/turkiye-atasini-ozlemle-aniyor-unlu-isimlerden-10-kasim-ataturku-anma-mesajlari-1090225861.html
Türkiye, ATA'sını özlemle anıyor: Ünlü isimlerden 10 Kasım Atatürk'ü anma mesajları
Türkiye, ATA'sını özlemle anıyor: Ünlü isimlerden 10 Kasım Atatürk'ü anma mesajları
Sputnik Türkiye
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, 86 yıl önce bugün hayata gözlerini yumdu. Prof. Dr. İlber Ortaylı'dan ünlü sanatçı Tarkan'a kadar bugün... 10.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-10T09:35+0300
2024-11-10T09:35+0300
2024-11-10T09:35+0300
türkiye
atatürk
mustafa kemal atatürk
ata
gazi mustafa kemal atatürk
10 kasım
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Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 86’ıncı yılında Türkiye'nin her yerinde saygıyla anıldı.Ünlü Türk tarihçi, akademisyen ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, 10 Kasım münasebetiyle yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 86. yılı nedeniyle anma mesajı yayımladı. Kurtulmuş, mesajında şu ifadelere yer verdi:İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 10 Kasım mesajıyla birlikte Atatürk'ün arşiv fotoğraflarından bir video yayımladı. Bakan Yerlikaya mesajında şunları kaydetti:Ünlü sanatçı Tarkan, 10 Kasım mesajında "Bu ulus için yaptıklarıyla, eşsiz vizyonuyla, ülkemize en büyük mirası olan Cumhuriyet’le hala yolumuza ışık tutan, bizde sevgisi her gün büyüyen, değerini bu zamanlarda daha çok anladığımız Atamızı saygı ve minnetle anıyorum" dedi.Türkan Şoray, 10 Kasım mesajında "Canım Ata'm, sen kalplerimizde yaşıyorsun. Bize emanet ettiğin Cumhuriyet ve devrimlerinle, sonsuza kadar da yaşayacaksın" ifadelerine yer verdi.Ünlü komedyen ve oyuncu Cem Yılmaz 10 Kasım mesajında "Büyük Atatürk’ü saygıyla anıyorum" dedi.
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10 kasım, 10 kasım atatürk, 10 kasım resimleri, 10 kasım sözleri, 10 kasım atatürk resimleri
10 kasım, 10 kasım atatürk, 10 kasım resimleri, 10 kasım sözleri, 10 kasım atatürk resimleri
Türkiye, ATA'sını özlemle anıyor: Ünlü isimlerden 10 Kasım Atatürk'ü anma mesajları
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, 86 yıl önce bugün hayata gözlerini yumdu. Prof. Dr. İlber Ortaylı'dan ünlü sanatçı Tarkan'a kadar bugün Türkiye, ATA'sını özlemle anıyor.
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 86’ıncı yılında Türkiye'nin her yerinde saygıyla anıldı.
Ünlü Türk tarihçi, akademisyen ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, 10 Kasım münasebetiyle yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:
"24 yaşında Şam'da 5. Ordu'da
26 yaşında Selanik'te 3. Ordu'da
28 yaşında Hareket Ordusu'yla İstanbul'da
29 yaşında Picardie Manevraları'nda
30 yaşında Trablusgarp'ta Şark Gönüllüleri Komutanlığı'nda
31 yaşında Balkan Savaşları'nda
32 yaşında Edirne'de
33 yaşında Sofya'da
34 yaşında Çanakkale'de tümen komutanı,
35 yaşında Diyarbakır'da kolordu komutanı,
36-37 yaşında Suriye ve Filistin'de ordu ve ordular grubu komutanlıkları
38 yaşında Anadolu'da başlattığı Kurtuluş Savaşı ile bir milletin başında..."
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 86. yılı nedeniyle anma mesajı yayımladı. Kurtulmuş, mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Milli iradenin karargahı Türkiye Büyük Millet Meclisimizin ilk Başkanı, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, vefatının 86'ncı yıl dönümünde saygıyla anıyoruz. Milli Mücadele'nin, bağımsız ve güçlü Türkiye idealinin öncüsü M. Kemal Atatürk'ün hatırasını yad ederken onun şahsında istiklalimize ve istikbalimize sahip çıkmak için canlarını feda eden tüm şehitlerimize, tüm gazilerimize rahmet diliyoruz. Bu vesile ile milli birlik, bağımsızlık ruhu ve milli egemenliğe sahip çıkan bir inançla Cumhuriyetimizi ve ülkemizi daha da ileriye taşıma kararlılığımızı teyit ediyoruz."
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 10 Kasım mesajıyla birlikte Atatürk'ün arşiv fotoğraflarından bir video yayımladı. Bakan Yerlikaya mesajında şunları kaydetti:
"Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü vefatının 86. yıl dönümünde rahmet ve saygıyla yâd ediyorum."
Ünlü sanatçı Tarkan, 10 Kasım mesajında "Bu ulus için yaptıklarıyla, eşsiz vizyonuyla, ülkemize en büyük mirası olan Cumhuriyet’le hala yolumuza ışık tutan, bizde sevgisi her gün büyüyen, değerini bu zamanlarda daha çok anladığımız Atamızı saygı ve minnetle anıyorum" dedi.
Türkan Şoray, 10 Kasım mesajında "Canım Ata'm, sen kalplerimizde yaşıyorsun. Bize emanet ettiğin Cumhuriyet ve devrimlerinle, sonsuza kadar da yaşayacaksın" ifadelerine yer verdi.
Ünlü komedyen ve oyuncu Cem Yılmaz 10 Kasım mesajında "Büyük Atatürk’ü saygıyla anıyorum" dedi.