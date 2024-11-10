https://anlatilaninotesi.com.tr/20241110/turkiye-atasini-ozlemle-aniyor-unlu-isimlerden-10-kasim-ataturku-anma-mesajlari-1090225861.html

Türkiye, ATA'sını özlemle anıyor: Ünlü isimlerden 10 Kasım Atatürk'ü anma mesajları

Türkiye, ATA'sını özlemle anıyor: Ünlü isimlerden 10 Kasım Atatürk'ü anma mesajları

Sputnik Türkiye

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, 86 yıl önce bugün hayata gözlerini yumdu. Prof. Dr. İlber Ortaylı'dan ünlü sanatçı Tarkan'a kadar bugün... 10.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-10T09:35+0300

2024-11-10T09:35+0300

2024-11-10T09:35+0300

türkiye

atatürk

mustafa kemal atatürk

ata

gazi mustafa kemal atatürk

10 kasım

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Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 86’ıncı yılında Türkiye'nin her yerinde saygıyla anıldı.Ünlü Türk tarihçi, akademisyen ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, 10 Kasım münasebetiyle yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 86. yılı nedeniyle anma mesajı yayımladı. Kurtulmuş, mesajında şu ifadelere yer verdi:İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 10 Kasım mesajıyla birlikte Atatürk'ün arşiv fotoğraflarından bir video yayımladı. Bakan Yerlikaya mesajında şunları kaydetti:Ünlü sanatçı Tarkan, 10 Kasım mesajında "Bu ulus için yaptıklarıyla, eşsiz vizyonuyla, ülkemize en büyük mirası olan Cumhuriyet’le hala yolumuza ışık tutan, bizde sevgisi her gün büyüyen, değerini bu zamanlarda daha çok anladığımız Atamızı saygı ve minnetle anıyorum" dedi.Türkan Şoray, 10 Kasım mesajında "Canım Ata'm, sen kalplerimizde yaşıyorsun. Bize emanet ettiğin Cumhuriyet ve devrimlerinle, sonsuza kadar da yaşayacaksın" ifadelerine yer verdi.Ünlü komedyen ve oyuncu Cem Yılmaz 10 Kasım mesajında "Büyük Atatürk’ü saygıyla anıyorum" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241110/bugun-anitkabir-saat-kaca-kadar-ziyarete-acik-olacak--1090225145.html

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