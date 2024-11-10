https://anlatilaninotesi.com.tr/20241110/bugun-anitkabir-saat-kaca-kadar-ziyarete-acik-olacak--1090225145.html

Bugün Anıtkabir saat kaça kadar ziyarete açık olacak?

Bugün Anıtkabir saat kaça kadar ziyarete açık olacak?

Sputnik Türkiye

Anıtkabir, 10 Kasım etkinliklerinden dolayı saat 22:00'a kadar açık kalacak. 10.11.2024, Sputnik Türkiye

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türkiye

anıtkabir

atatürk

10 kasım

atatürk orman çiftiliği

ankara

cumhuriyet

ölüm

yağmur

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Türkiye Cumhuriyeti'nin mimarı Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet Bayramı'nın 101.yılında da her yıl olduğu gibi, büyük bir sevgiyle ve minnetle anılıyor. Bu anlamlı günde Anıtkabir'e gitmekler, ziyaret saatlerini araştırıyor.Anıtkabir bugün kaça kadar açık?Anıtkabir resmi internet sitesindeki duyurular ekranından yapılan açıklamada 10 Kasım etkinlikleri kapsamında 'geçmiş yıllarda olduğu gibi resmi tören bitimine müteakip – 22.00’ye kadar halkımızın ziyaretine açık bulundurulacaktır' denildi.10 Kasım'da Anıtkabir kaça kadar açık?Her yıl 10 Kasım'da Anıtkabir ziyaret saatleri güncellense de, genel olarak Anıtkabir, ziyaretçilere 22:00'a kadar açık tutuluyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241110/rusyanin-farkli-bolgelerinde-yasayan-60-cocuk-cevapladi-1090224973.html

türkiye

atatürk orman çiftiliği

ankara

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