https://anlatilaninotesi.com.tr/20241110/bugun-anitkabir-saat-kaca-kadar-ziyarete-acik-olacak--1090225145.html
Bugün Anıtkabir saat kaça kadar ziyarete açık olacak?
Bugün Anıtkabir saat kaça kadar ziyarete açık olacak?
Sputnik Türkiye
Anıtkabir, 10 Kasım etkinliklerinden dolayı saat 22:00'a kadar açık kalacak. 10.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-10T08:12+0300
2024-11-10T08:12+0300
2024-11-10T08:17+0300
türkiye
anıtkabir
atatürk
10 kasım
atatürk orman çiftiliği
ankara
cumhuriyet
ölüm
yağmur
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Türkiye Cumhuriyeti'nin mimarı Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet Bayramı'nın 101.yılında da her yıl olduğu gibi, büyük bir sevgiyle ve minnetle anılıyor. Bu anlamlı günde Anıtkabir'e gitmekler, ziyaret saatlerini araştırıyor.Anıtkabir bugün kaça kadar açık?Anıtkabir resmi internet sitesindeki duyurular ekranından yapılan açıklamada 10 Kasım etkinlikleri kapsamında 'geçmiş yıllarda olduğu gibi resmi tören bitimine müteakip – 22.00’ye kadar halkımızın ziyaretine açık bulundurulacaktır' denildi.10 Kasım'da Anıtkabir kaça kadar açık?Her yıl 10 Kasım'da Anıtkabir ziyaret saatleri güncellense de, genel olarak Anıtkabir, ziyaretçilere 22:00'a kadar açık tutuluyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241110/rusyanin-farkli-bolgelerinde-yasayan-60-cocuk-cevapladi-1090224973.html
türkiye
atatürk orman çiftiliği
ankara
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anıtkabir kaça kadar açık 2024, anıtkabir açılış kapanış saatleri, anıtkabir 10 kasım ziyaret, 10 kasım resmi tören, anıtkabir kaçta açılıyor, anıtkabir kaçta kapanıyor
anıtkabir kaça kadar açık 2024, anıtkabir açılış kapanış saatleri, anıtkabir 10 kasım ziyaret, 10 kasım resmi tören, anıtkabir kaçta açılıyor, anıtkabir kaçta kapanıyor
Bugün Anıtkabir saat kaça kadar ziyarete açık olacak?
08:12 10.11.2024 (güncellendi: 08:17 10.11.2024)
Anıtkabir, 10 Kasım etkinliklerinden dolayı saat 22:00'a kadar açık kalacak.
Türkiye Cumhuriyeti'nin mimarı Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet Bayramı'nın 101.yılında da her yıl olduğu gibi, büyük bir sevgiyle ve minnetle anılıyor. Bu anlamlı günde Anıtkabir'e gitmekler, ziyaret saatlerini araştırıyor.
Anıtkabir bugün kaça kadar açık?
Anıtkabir resmi internet sitesindeki duyurular ekranından yapılan açıklamada 10 Kasım etkinlikleri kapsamında 'geçmiş yıllarda olduğu gibi resmi tören bitimine müteakip – 22.00’ye kadar halkımızın ziyaretine açık bulundurulacaktır' denildi.
10 Kasım'da Anıtkabir kaça kadar açık?
Her yıl 10 Kasım'da Anıtkabir ziyaret saatleri güncellense de, genel olarak Anıtkabir, ziyaretçilere 22:00'a kadar açık tutuluyor.