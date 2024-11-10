Bugün Anıtkabir saat kaça kadar ziyarete açık olacak?

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
09:00
9 dk
ÖZEL HABER
Mardin, Batman ve Halfeti belediyelerine kayyum atandı: İmamoğlu da olası bir kayyum ataması ile karşı karşıya kalır mı?
09:42
3 dk
ÖZEL HABER
İBB Gülhane Parkı’ndaki 56 ağacı kesti: Soruları da yanıtsız bıraktı
10:04
5 dk
SESLİ HABER
Netanyahu bakanını kovdu: Biden’a yakın isim
10:37
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
TARİHTE BUGÜN
Mutlak egemenliğin sembolü: Montrö Boğazlar Sözleşmesi
11:17
9 dk
ÖZEL HABER
Prof. Dr. Sambur: ABD Suriye’den çekilmeyecek
11:43
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
TARİHTE BUGÜN
Holokostun ayak sesleri: Kristal Gece
16:41
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
6 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
19:00
9 dk
TARİHTE BUGÜN
Mutlak egemenliğin sembolü: Montrö Boğazlar Sözleşmesi
19:25
9 dk
86 YILLIK MATEM
9'u 5 geçe hayat durdu
10:31
15 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:35
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
1 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı
16:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı
17:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
86 YILLIK MATEM
9'u 5 geçe hayat durdu
19:01
15 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241110/bugun-anitkabir-saat-kaca-kadar-ziyarete-acik-olacak--1090225145.html
Bugün Anıtkabir saat kaça kadar ziyarete açık olacak?
Bugün Anıtkabir saat kaça kadar ziyarete açık olacak?
Sputnik Türkiye
Anıtkabir, 10 Kasım etkinliklerinden dolayı saat 22:00'a kadar açık kalacak. 10.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-10T08:12+0300
2024-11-10T08:17+0300
türkiye
anıtkabir
atatürk
10 kasım
atatürk orman çiftiliği
ankara
cumhuriyet
ölüm
yağmur
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/1f/1087479299_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1171386fa53ae78826ee861b010c0e5f.jpg
Türkiye Cumhuriyeti'nin mimarı Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet Bayramı'nın 101.yılında da her yıl olduğu gibi, büyük bir sevgiyle ve minnetle anılıyor. Bu anlamlı günde Anıtkabir'e gitmekler, ziyaret saatlerini araştırıyor.Anıtkabir bugün kaça kadar açık?Anıtkabir resmi internet sitesindeki duyurular ekranından yapılan açıklamada 10 Kasım etkinlikleri kapsamında 'geçmiş yıllarda olduğu gibi resmi tören bitimine müteakip – 22.00’ye kadar halkımızın ziyaretine açık bulundurulacaktır' denildi.10 Kasım'da Anıtkabir kaça kadar açık?Her yıl 10 Kasım'da Anıtkabir ziyaret saatleri güncellense de, genel olarak Anıtkabir, ziyaretçilere 22:00'a kadar açık tutuluyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241110/rusyanin-farkli-bolgelerinde-yasayan-60-cocuk-cevapladi-1090224973.html
türkiye
atatürk orman çiftiliği
ankara
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/1f/1087479299_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_51c05252e9cf34dbcc8de05f8afe9f87.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
anıtkabir kaça kadar açık 2024, anıtkabir açılış kapanış saatleri, anıtkabir 10 kasım ziyaret, 10 kasım resmi tören, anıtkabir kaçta açılıyor, anıtkabir kaçta kapanıyor
anıtkabir kaça kadar açık 2024, anıtkabir açılış kapanış saatleri, anıtkabir 10 kasım ziyaret, 10 kasım resmi tören, anıtkabir kaçta açılıyor, anıtkabir kaçta kapanıyor

Bugün Anıtkabir saat kaça kadar ziyarete açık olacak?

08:12 10.11.2024 (güncellendi: 08:17 10.11.2024)
© AA / Harun ÖzalpTürkiye'nin dört bir yanından Zafer Bayramı manzaraları
Türkiye'nin dört bir yanından Zafer Bayramı manzaraları - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2024
© AA / Harun Özalp
Abone ol
Anıtkabir, 10 Kasım etkinliklerinden dolayı saat 22:00'a kadar açık kalacak.
Türkiye Cumhuriyeti'nin mimarı Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet Bayramı'nın 101.yılında da her yıl olduğu gibi, büyük bir sevgiyle ve minnetle anılıyor. Bu anlamlı günde Anıtkabir'e gitmekler, ziyaret saatlerini araştırıyor.

Anıtkabir bugün kaça kadar açık?

Anıtkabir resmi internet sitesindeki duyurular ekranından yapılan açıklamada 10 Kasım etkinlikleri kapsamında 'geçmiş yıllarda olduğu gibi resmi tören bitimine müteakip – 22.00’ye kadar halkımızın ziyaretine açık bulundurulacaktır' denildi.

10 Kasım'da Anıtkabir kaça kadar açık?

Her yıl 10 Kasım'da Anıtkabir ziyaret saatleri güncellense de, genel olarak Anıtkabir, ziyaretçilere 22:00'a kadar açık tutuluyor.
Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2024
TÜRKİYE
Rusya'nın farklı bölgelerinde yaşayan 60 çocuk cevapladı: 'Atatürk sizin için ne demek?'
07:51
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала