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Türk bilim insanları keşfetti: Mars'ta hamile kalınır mı?
Türk bilim insanları keşfetti: Mars'ta hamile kalınır mı?
Sputnik Türkiye
Türk Bilim insanlarının Mars hakkında yaptığı araştırma uzay bilimleri ve sağlık alanında gündem yarattı. Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nden Abdurahman Ergin... 10.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-10T16:29+0300
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yaşam
mars
hamile
hamile kadın
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uzay aracı
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Türk Bilim insanı Abdurahman Ergin Demir ve ekibi Mars'ta hamilelik hakkında yeni ipuçları keşfetti.Uluslararası Bilim Dergisi New Scientist'in haberine göre Sağlık Bilimleri Üniversitesi araştırmacısı Abdurahman Ergin Demir ve ekibi Mars yüzeyinde hamilelik hakkında yeni bir çalışmaya imza attı. 2050 yılına kadar Mars'ta olası kolonileşmede hamileliğin mümkün olup olmayacağı araştırıldı. Araştırma 6 aylık bir uzay uçuşunun modellenmesi ve gebelik simülasyonunda kümülatif radyasyon emiliminin hesaplanması ile yapıldığı ifade edildi. Dünyaya kıyasla uzay ve Mars'ta giyilen uzay giysisi kaynaklı radyasyon nedeniyle gebeliğin daha riskli olduğu keşfedildi. Tahmini uzayda 90-324 mSv radyasyona maruz kalınırken dünyada bu oran en fazla 5 mSv düzeyinde olduğu açıklandı. Kozmik radyasyonun zararlı etkilerinden korunmak için uzun vadeli uzay seyahatlerinde istenmeyen gebelik durumları için kıyafetlerin geliştirilmesi gerektiği açıklandı.Türk Bilim insanları çalışmanın güneş sistemi genelinde geliştirileceğini ve radyasyondan korunma yolları için araştırmaların devam edeceği açıklamasında bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241109/aylardir-boslukta-suzuluyorlar-uzayda-mahsur-kalan-astronotun-goruntusukorkuttu-1090211028.html
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mars, hamile, hamile kadın, hamilelik, hamilelik testi, uzay, türk havacılık ve uzay sanayii aş (tusaş/tai), uzay aracı, uluslararası uzay istasyonu (uui), uzay giysisi, astronot, kozmonot
mars, hamile, hamile kadın, hamilelik, hamilelik testi, uzay, türk havacılık ve uzay sanayii aş (tusaş/tai), uzay aracı, uluslararası uzay istasyonu (uui), uzay giysisi, astronot, kozmonot

Türk bilim insanları keşfetti: Mars'ta hamile kalınır mı?

16:29 10.11.2024 (güncellendi: 16:31 10.11.2024)
© AAÇin'in yer aracı Curong keşfetti: Mars'ta iklim 400 bin yıl önce değişti
Çin'in yer aracı Curong keşfetti: Mars'ta iklim 400 bin yıl önce değişti - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2024
© AA
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Türk Bilim insanlarının Mars hakkında yaptığı araştırma uzay bilimleri ve sağlık alanında gündem yarattı. Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nden Abdurahman Ergin Demir ve ekibi Mars'ta hamilelik ile ilgili bilimsel detaylara ulaştıklarını açıkladı. 2050 yılına kadar Mars gezegeninde kolonileşme için hamileliğin çok riskli olduğu ifade edildi.
Türk Bilim insanı Abdurahman Ergin Demir ve ekibi Mars'ta hamilelik hakkında yeni ipuçları keşfetti.
Uluslararası Bilim Dergisi New Scientist'in haberine göre Sağlık Bilimleri Üniversitesi araştırmacısı Abdurahman Ergin Demir ve ekibi Mars yüzeyinde hamilelik hakkında yeni bir çalışmaya imza attı. 2050 yılına kadar Mars'ta olası kolonileşmede hamileliğin mümkün olup olmayacağı araştırıldı. Araştırma 6 aylık bir uzay uçuşunun modellenmesi ve gebelik simülasyonunda kümülatif radyasyon emiliminin hesaplanması ile yapıldığı ifade edildi. Dünyaya kıyasla uzay ve Mars'ta giyilen uzay giysisi kaynaklı radyasyon nedeniyle gebeliğin daha riskli olduğu keşfedildi. Tahmini uzayda 90-324 mSv radyasyona maruz kalınırken dünyada bu oran en fazla 5 mSv düzeyinde olduğu açıklandı. Kozmik radyasyonun zararlı etkilerinden korunmak için uzun vadeli uzay seyahatlerinde istenmeyen gebelik durumları için kıyafetlerin geliştirilmesi gerektiği açıklandı.
Türk Bilim insanları çalışmanın güneş sistemi genelinde geliştirileceğini ve radyasyondan korunma yolları için araştırmaların devam edeceği açıklamasında bulundu.
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