https://anlatilaninotesi.com.tr/20241110/turk-bilim-insanlari-kesfetti-marsta-hamile-kalinir-mi-1090237321.html

Türk bilim insanları keşfetti: Mars'ta hamile kalınır mı?

Türk bilim insanları keşfetti: Mars'ta hamile kalınır mı?

Sputnik Türkiye

Türk Bilim insanlarının Mars hakkında yaptığı araştırma uzay bilimleri ve sağlık alanında gündem yarattı. Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nden Abdurahman Ergin... 10.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-10T16:29+0300

2024-11-10T16:29+0300

2024-11-10T16:31+0300

yaşam

mars

hamile

hamile kadın

hamilelik

hamilelik testi

uzay

türk havacılık ve uzay sanayii aş (tusaş/tai)

uzay aracı

uluslararası uzay istasyonu (uui)

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/07/0a/1073377625_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_2338862c4ce951bf7e4d1e3fd0ed8cff.jpg

Türk Bilim insanı Abdurahman Ergin Demir ve ekibi Mars'ta hamilelik hakkında yeni ipuçları keşfetti.Uluslararası Bilim Dergisi New Scientist'in haberine göre Sağlık Bilimleri Üniversitesi araştırmacısı Abdurahman Ergin Demir ve ekibi Mars yüzeyinde hamilelik hakkında yeni bir çalışmaya imza attı. 2050 yılına kadar Mars'ta olası kolonileşmede hamileliğin mümkün olup olmayacağı araştırıldı. Araştırma 6 aylık bir uzay uçuşunun modellenmesi ve gebelik simülasyonunda kümülatif radyasyon emiliminin hesaplanması ile yapıldığı ifade edildi. Dünyaya kıyasla uzay ve Mars'ta giyilen uzay giysisi kaynaklı radyasyon nedeniyle gebeliğin daha riskli olduğu keşfedildi. Tahmini uzayda 90-324 mSv radyasyona maruz kalınırken dünyada bu oran en fazla 5 mSv düzeyinde olduğu açıklandı. Kozmik radyasyonun zararlı etkilerinden korunmak için uzun vadeli uzay seyahatlerinde istenmeyen gebelik durumları için kıyafetlerin geliştirilmesi gerektiği açıklandı.Türk Bilim insanları çalışmanın güneş sistemi genelinde geliştirileceğini ve radyasyondan korunma yolları için araştırmaların devam edeceği açıklamasında bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241109/aylardir-boslukta-suzuluyorlar-uzayda-mahsur-kalan-astronotun-goruntusukorkuttu-1090211028.html

mars

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

mars, hamile, hamile kadın, hamilelik, hamilelik testi, uzay, türk havacılık ve uzay sanayii aş (tusaş/tai), uzay aracı, uluslararası uzay istasyonu (uui), uzay giysisi, astronot, kozmonot