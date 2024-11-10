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Trump'ın ilk döneminde öne çıkmışlardı: Pompeo ve Haley yönetimde görev almayacak
Trump'ın ilk döneminde öne çıkmışlardı: Pompeo ve Haley yönetimde görev almayacak
Sputnik Türkiye
Trump, eski Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve eski Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley’e görev vermeyeceğini açıkladı. 10.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-10T08:42+0300
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dünya
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donald trump
seçim
genel seçim
mike pompeo
dışişleri bakanlığı
abd dışişleri bakanlığı
nikki haley
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ABD’nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump, yeni yönetiminde eski Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve eski Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley’e görev vermeyeceğini açıkladı. Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, “Eski Büyükelçi Nikki Haley ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’yu oluşmakta olan yeni yönetime davet etmeyeceğim.” ifadelerini kullandı. Daha önce birlikte çalışmaktan memnuniyet duyduğunu belirten Trump, her iki isme de geçmişteki hizmetleri için teşekkür etti.Ön seçimlerde Trump’a karşı yarışan Haley, daha sonra adaylıktan çekilerek Trump’a desteğini açıklamıştı. 2017-2018 yıllarında ABD’nin BM Daimi Temsilciliği görevini yürüten Haley, Trump’ın ilk başkanlık döneminde önemli bir rol üstlenmişti. Pompeo ise 2017-2018 yıllarında Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörlüğü yapmış, ardından 2018-2021 yılları arasında Dışişleri Bakanı olarak görev almıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241110/eski-nato-komutani-trump-kievi-yeni-rus-bolgelerini-tanimaya-zorlayacak-1090224236.html
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abd, donald trump, seçim, genel seçim, mike pompeo, dışişleri bakanlığı, abd dışişleri bakanlığı, nikki haley
abd, donald trump, seçim, genel seçim, mike pompeo, dışişleri bakanlığı, abd dışişleri bakanlığı, nikki haley

Trump'ın ilk döneminde öne çıkmışlardı: Pompeo ve Haley yönetimde görev almayacak

08:42 10.11.2024
© AFP 2023 / BRENDAN SMIALOWSKIMike Pompeo
Mike Pompeo - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2024
© AFP 2023 / BRENDAN SMIALOWSKI
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Trump, eski Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve eski Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley’e görev vermeyeceğini açıkladı.
ABD’nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump, yeni yönetiminde eski Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve eski Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley’e görev vermeyeceğini açıkladı. Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, “Eski Büyükelçi Nikki Haley ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’yu oluşmakta olan yeni yönetime davet etmeyeceğim.” ifadelerini kullandı. Daha önce birlikte çalışmaktan memnuniyet duyduğunu belirten Trump, her iki isme de geçmişteki hizmetleri için teşekkür etti.
Ön seçimlerde Trump’a karşı yarışan Haley, daha sonra adaylıktan çekilerek Trump’a desteğini açıklamıştı. 2017-2018 yıllarında ABD’nin BM Daimi Temsilciliği görevini yürüten Haley, Trump’ın ilk başkanlık döneminde önemli bir rol üstlenmişti.
Pompeo ise 2017-2018 yıllarında Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörlüğü yapmış, ardından 2018-2021 yılları arasında Dışişleri Bakanı olarak görev almıştı.
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