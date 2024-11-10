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Tramvay yolundan giden servis aracı, direğe çarptı
Tramvay yolundan giden servis aracı, direğe çarptı
Sputnik Türkiye
Eskişehir’de tramvay yolunda seyrettiği esnada bir otomobille çarpıştıktan sonra katener direğine çarpan servisin sürücüsü yaralandı. Kaza, araç kamerası ile... 10.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-10T13:56+0300
2024-11-10T13:56+0300
türkiye
trafik kazası
tramvay
tramvay
eskişehir
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Eskişehir'in Tepebaşı İlçesi, Sivrihisar-2 Caddesi üzerinde dün akşam saatlerinde meydana gelen kazada, tramvay yolundan giden servis aracı ile önündeki kıran otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs, tramvay yolu ortasındaki katener direğine çarptı. Direğe çarpan minibüse arkasından seyreden bir otomobilin de çarpması sonucu zincirleme trafik kazası meydana geldi. Meydana gelen trafik kazasında minibüs şoförü yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Cadde üzerinde seyir halinde bulunan başka bir aracın kamerası tarafından saniye saniye kaydedilen kaza hakkında polis ekiplerince inceleme başlatıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241110/istanbul-bayrampasada-yolcu-otobusu-devrildi--cok-sayida-yarali-var-1090224831.html
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trafik kazası, tramvay, tramvay, eskişehir
trafik kazası, tramvay, tramvay, eskişehir

Tramvay yolundan giden servis aracı, direğe çarptı

13:56 10.11.2024
© İHA / -AW326227Tramvay yolundan giden servis aracı, direğe çarptı
Tramvay yolundan giden servis aracı, direğe çarptı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2024
© İHA / -AW326227
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Eskişehir’de tramvay yolunda seyrettiği esnada bir otomobille çarpıştıktan sonra katener direğine çarpan servisin sürücüsü yaralandı. Kaza, araç kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

Eskişehir'in Tepebaşı İlçesi, Sivrihisar-2 Caddesi üzerinde dün akşam saatlerinde meydana gelen kazada, tramvay yolundan giden servis aracı ile önündeki kıran otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs, tramvay yolu ortasındaki katener direğine çarptı.
Direğe çarpan minibüse arkasından seyreden bir otomobilin de çarpması sonucu zincirleme trafik kazası meydana geldi. Meydana gelen trafik kazasında minibüs şoförü yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Cadde üzerinde seyir halinde bulunan başka bir aracın kamerası tarafından saniye saniye kaydedilen kaza hakkında polis ekiplerince inceleme başlatıldı.
İstanbul - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2024
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İstanbul Esenler'de yolcu otobüsü devrildi: En az 2 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı
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