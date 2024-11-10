https://anlatilaninotesi.com.tr/20241110/tramvay-yolundan-giden-servis-araci-direge-carpti-1090234266.html

Tramvay yolundan giden servis aracı, direğe çarptı

Tramvay yolundan giden servis aracı, direğe çarptı

Sputnik Türkiye

Eskişehir’de tramvay yolunda seyrettiği esnada bir otomobille çarpıştıktan sonra katener direğine çarpan servisin sürücüsü yaralandı. Kaza, araç kamerası ile... 10.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-10T13:56+0300

2024-11-10T13:56+0300

2024-11-10T13:56+0300

türkiye

trafik kazası

tramvay

tramvay

eskişehir

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Eskişehir'in Tepebaşı İlçesi, Sivrihisar-2 Caddesi üzerinde dün akşam saatlerinde meydana gelen kazada, tramvay yolundan giden servis aracı ile önündeki kıran otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs, tramvay yolu ortasındaki katener direğine çarptı. Direğe çarpan minibüse arkasından seyreden bir otomobilin de çarpması sonucu zincirleme trafik kazası meydana geldi. Meydana gelen trafik kazasında minibüs şoförü yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Cadde üzerinde seyir halinde bulunan başka bir aracın kamerası tarafından saniye saniye kaydedilen kaza hakkında polis ekiplerince inceleme başlatıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241110/istanbul-bayrampasada-yolcu-otobusu-devrildi--cok-sayida-yarali-var-1090224831.html

türkiye

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trafik kazası, tramvay, tramvay, eskişehir