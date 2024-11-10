https://anlatilaninotesi.com.tr/20241110/istanbul-bayrampasada-yolcu-otobusu-devrildi--cok-sayida-yarali-var-1090224831.html

İstanbul Bayrampaşa'da yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var

İstanbul Bayrampaşa'da yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var

Sputnik Türkiye

Son dakika gelişen bir habere göre, İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde yolcu otobüsü devrildi. Olayda birçok kişinin yaralandığı ve bölgeye polis, itfaiye ve... 10.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-10T07:35+0300

2024-11-10T07:35+0300

2024-11-10T07:56+0300

türkiye

istanbul

bayrampaşa

bayrampaşa belediyesi

itfaiye

itfaiye ekipleri

ambulans

otobüs

otobüs kazası

zincirleme kaza

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Bayrampaşa Metris bağlantı yolunda ilerlemekte olan bir yolcu otobüsü, Otogar Kavşağı'nda yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda yan yattı.İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Otobüste bulunanlardan çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi. Yaralılar ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor. Kazanın nedeniyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241110/toren-ve-anmalara-gitmeyi-dusunenler-dikkat-bugun-hava-nasil-olacak--1090224450.html

türkiye

istanbul

bayrampaşa

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