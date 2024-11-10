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İstanbul Bayrampaşa'da yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var
İstanbul Bayrampaşa'da yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var
Sputnik Türkiye
Son dakika gelişen bir habere göre, İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde yolcu otobüsü devrildi. Olayda birçok kişinin yaralandığı ve bölgeye polis, itfaiye ve... 10.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-10T07:35+0300
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bayrampaşa
bayrampaşa belediyesi
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itfaiye ekipleri
ambulans
otobüs
otobüs kazası
zincirleme kaza
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Bayrampaşa Metris bağlantı yolunda ilerlemekte olan bir yolcu otobüsü, Otogar Kavşağı'nda yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda yan yattı.İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Otobüste bulunanlardan çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi. Yaralılar ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor. Kazanın nedeniyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
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istanbul, bayrampaşa, bayrampaşa belediyesi, itfaiye, itfaiye ekipleri, ambulans, otobüs, otobüs kazası, zincirleme kaza, kaza sebebi
istanbul, bayrampaşa, bayrampaşa belediyesi, itfaiye, itfaiye ekipleri, ambulans, otobüs, otobüs kazası, zincirleme kaza, kaza sebebi

İstanbul Bayrampaşa'da yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var

07:35 10.11.2024 (güncellendi: 07:56 10.11.2024)
© İHA-AW325943İstanbul
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Son dakika gelişen bir habere göre, İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde yolcu otobüsü devrildi. Olayda birçok kişinin yaralandığı ve bölgeye polis, itfaiye ve ambulansın ulaştığı açıklandı.
Bayrampaşa Metris bağlantı yolunda ilerlemekte olan bir yolcu otobüsü, Otogar Kavşağı'nda yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda yan yattı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Otobüste bulunanlardan çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi. Yaralılar ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.
Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor. Kazanın nedeniyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
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