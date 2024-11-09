https://anlatilaninotesi.com.tr/20241109/taksim-metro-istasyonu-intihar-girisimi-dolayisiyla-isletmeye-kapatildi-1090222051.html
Taksim Metro İstasyonu, intihar girişimi dolayısıyla işletmeye kapatıldı
Taksim Metro İstasyonu, intihar girişimi dolayısıyla işletmeye kapatıldı
Sputnik Türkiye
Taksim Metro İstasyonu'nun intihar girişimi sebebiyle işletmeye kapatıldığı duyuruldu. 09.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-09T21:59+0300
2024-11-09T21:59+0300
2024-11-09T21:59+0300
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intihar girişimi
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Taksim Metro İstasyonu'nun intihar girişimi vakası dolayısıyla işletmeye kapatıldığı açıklandı.Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu cümleler yer aldı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241109/tarim-ve-orman-bakani-yumakli-artik-bu-sahipsiz-hayvan-sorununu-cozecegiz-1090220855.html
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Taksim Metro İstasyonu, intihar girişimi dolayısıyla işletmeye kapatıldı
Taksim Metro İstasyonu'nun intihar girişimi sebebiyle işletmeye kapatıldığı duyuruldu.
Taksim Metro İstasyonu'nun intihar girişimi vakası dolayısıyla işletmeye kapatıldığı açıklandı.
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu cümleler yer aldı:
M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Taksim İstasyonu, bir yolcunun intihar girişiminde bulunması nedeniyle işletmeye kapatılmıştır. Seferler Yenikapı-Şişhane ve Osmanbey-Hacıosman istasyonları arasında normal işletme döngüsünde yapılmakta, Şişhane-Osmanbey arasında ise ring seferleri olarak yapılmaktadır.