Ahmet Hakan’dan Numan Kurtulmuş ve Anayasa yorumu: 'Ne oluyor yahu, kutsal metin mi bu, ilahi vahiy mi?'

Numan Kurtulmuş’un... - Bölünmezliğe bir itirazı yok. - Bütünlüğe bir itirazı yok. - “Devlet / millet / ülke” üçlemesine bir itirazı yok. Yani Anayasa’nın “değiştirilmesi teklif edilemez” olan üçüncü maddesinin amacını, işlevini bozacak ya da değiştirecek bir şey önermiyor Kurtulmuş. Bölünmezliği koruyor, bütünlüğü koruyor. Sadece ve sadece “devleti” değil, “milleti” odak alan bir ifade değişimi denemesi yapıyor. * Niye böyle yapıyor? Milletin yararına olsun diye yapıyor. Diyor ki: “Devlet, millet için var olması gereken bir mekanizmadır. Devletin milleti olmaz. Milletin devleti olur. Eğer Anayasa’nın üçüncü maddesi ‘Millet, devleti ve ülkesiyle bölünmez bütündür’ diye ifade edilirse... Anayasa, biraz daha millet perspektifli bir anayasaya dönüşmüş olur.” E haksız mı kardeşim? Devlet perspektifli değil, millet perspektifli bir anayasamız olmasın mı? Hiç değilse böyle bir düşünce ifade bile edilmesin mi? Konuşup tartışılmaya değer bir konu değil mi bu? Nedir bu linç? Nedir bu saldırı? Tamam. Anayasa’nın ilk dört maddesi, tabii ki değişmemeli, değiştirilmemeli. Ama amaçtan ve işlevden hiçbir sapma oluşturmayan minnacık bir ifade değişimi de mi olmayacak ilk dört maddede. Ne oluyor yahu? Kutsal metin mi bu? İlahi vahiy mi? İçtihat kapısı sımsıkı kapalı mı?