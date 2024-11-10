https://anlatilaninotesi.com.tr/20241110/buyuk-onder-ataturk-selanikteki-dogdugu-evde-anildi-1090231033.html
Büyük Önder Atatürk, Selanik'teki doğduğu evde anıldı
Büyük Önder Atatürk, Selanik'teki doğduğu evde anıldı
Sputnik Türkiye
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 86. yılında, Yunanistan'ın Selanik kentinde dünyaya geldiği evde... 10.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-10T11:56+0300
2024-11-10T11:56+0300
2024-11-10T11:56+0300
dünya
ata
mustafa kemal atatürk
selanik
yunanistan
10 kasım
selanik atatürk evi
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Türkiye'nin Selanik Başkonsolosluğu'nun düzenlediği anma törenine, Türkiye ve Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden ziyaretçiler yoğun ilgi gösterdi. Atatürk Evi'nin bahçesi ziyaretçilerle dolup taşarken, evin çevresinde de yüzlerce kişi toplandı.Yerel saatle 09.05'te saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. Törende konuşan Türkiye'nin Selanik Başkonsolosu Serkan Gedik, Atatürk'ün "Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır" sözlerini hatırlatarak, bu ifadenin Cumhuriyet'i Türk milletine emanet ettiğinin en büyük kanıtı olduğunu vurguladı.Atatürk Evi'ne gelen ziyaretçi sayısı 460 bini geçtiGedik, Atatürk Evi'ne gösterilen yoğun ilginin de büyük bir mutluluk kaynağı olduğunu ifade etti. Geçen yıl Atatürk Evi'ne 285 bin olan ziyaretçi sayısının bu yıl 460 bini geçtiğini anlatan Gedik, burayı ziyaret edenlerin, hem Atatürk'e bağlılıklarını sunduğunu hem de bir ulusu yeniden inşa eden büyük liderin yetiştiği kenti görme imkanı bulduğunu kaydetti. Tören, öğrencilerin günün anlam ve önemine ilişkin okudukları şiirlerle sona erdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241110/buyuk-onder-ataturk-icin-anitkabirde-devlet-toreni-duzenlendi-1090228607.html
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ata, mustafa kemal atatürk, selanik, yunanistan, 10 kasım, selanik atatürk evi
ata, mustafa kemal atatürk, selanik, yunanistan, 10 kasım, selanik atatürk evi
Büyük Önder Atatürk, Selanik'teki doğduğu evde anıldı
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 86. yılında, Yunanistan'ın Selanik kentinde dünyaya geldiği evde törenle anıldı. Atatürk Evi'nin bahçesi ziyaretçilerle dolup taştı.
Türkiye'nin Selanik Başkonsolosluğu'nun düzenlediği anma törenine, Türkiye ve Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden ziyaretçiler yoğun ilgi gösterdi. Atatürk Evi'nin bahçesi ziyaretçilerle dolup taşarken, evin çevresinde de yüzlerce kişi toplandı.
Yerel saatle 09.05'te saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. Törende konuşan Türkiye'nin Selanik Başkonsolosu Serkan Gedik, Atatürk'ün "Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır" sözlerini hatırlatarak, bu ifadenin Cumhuriyet'i Türk milletine emanet ettiğinin en büyük kanıtı olduğunu vurguladı.
Atatürk Evi'ne gelen ziyaretçi sayısı 460 bini geçti
Gedik, Atatürk Evi'ne gösterilen yoğun ilginin de büyük bir mutluluk kaynağı olduğunu ifade etti. Geçen yıl Atatürk Evi'ne 285 bin olan ziyaretçi sayısının bu yıl 460 bini geçtiğini anlatan Gedik, burayı ziyaret edenlerin, hem Atatürk'e bağlılıklarını sunduğunu hem de bir ulusu yeniden inşa eden büyük liderin yetiştiği kenti görme imkanı bulduğunu kaydetti. Tören, öğrencilerin günün anlam ve önemine ilişkin okudukları şiirlerle sona erdi.