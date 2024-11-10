https://anlatilaninotesi.com.tr/20241110/sislide-mezarlikta-oldurulen-sirinin-yeni-goruntuleri-ortaya-cikti-1090238896.html
Şişli'de mezarlıkta öldürülen Şirin'in yeni görüntüleri ortaya çıktı
Şişli'de mezarlıkta öldürülen Şirin'in yeni görüntüleri ortaya çıktı
Sputnik Türkiye
İstanbul Şişli'de 2 Kasım tarihinde mezarlıkta cansız bedeni bulunan 6 yaşındaki Ş.E.H'nin öldürülmeden önce kağıt toplayıcısı M.Ö. ile konuştuğu anlara... 10.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-10T17:48+0300
2024-11-10T17:48+0300
2024-11-10T17:54+0300
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cinayet
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Şişli'de mezarlıkta kağıt toplayıcısı M.Ö. tarafından öldürülen Ş.E.H.'nin yeni görüntüleri paylaşıldı.31 Ekim tarihinde kaybolduktan sonra ailesi tarafından kayıp başvurusu yapılan Ş.E.H. Şişli'de mezarlıkta öldürülmüş halde bulunmuştu. Şanlıurfa'da bugün defnedilen küçük kızın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Kağıt toplayıcısı M.Ö. ile çöp kutusu kenarında karşılaşan Ş.E.H.'nin beraber yürüdükleri görüntülendi. Ne olmuştu?İstanbul'da ailesi ile Feriköy Mahallesi'nde yaşayan Ş.E.H. 31 Ekim günü kayboldu. Şanlıurfa'dan İstanbul'a iş için taşınan aile küçük kızları için yardım istedi. Yapılan incelemelerde 2 Kasım tarihinde mezarlıkta cesedi bulunan Ş.E.H.'nin kağıt toplayıcısı M.Ö. tarafından öldürüldüğü tespit edildi. Kağıt toplayıcısı M.Ö ilk ifadesinde küçük kızın peşini bırakmadığını söyleyerek boğazını sıkarak öldürdüğünü itiraf etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241104/istanbulda-oldurulen-6-yasindaki-sirin-elmas-hanilcinin-son-goruntuleri-ortaya-cikti-1090017470.html
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şirin elmas hanilçi, şişli mezarlık
şirin elmas hanilçi, şişli mezarlık
Şişli'de mezarlıkta öldürülen Şirin'in yeni görüntüleri ortaya çıktı
17:48 10.11.2024 (güncellendi: 17:54 10.11.2024)
İstanbul Şişli'de 2 Kasım tarihinde mezarlıkta cansız bedeni bulunan 6 yaşındaki Ş.E.H'nin öldürülmeden önce kağıt toplayıcısı M.Ö. ile konuştuğu anlara yönelik görüntüler ilk kez kamuoyu ile paylaşıldı. Görüntülerde çöp kutusu kenarında karşılaşan kız çocuğu ve kağıt toplayıcısının beraber yürüyerek uzaklaştığı görüldü.
Şişli'de mezarlıkta kağıt toplayıcısı M.Ö. tarafından öldürülen Ş.E.H.'nin yeni görüntüleri paylaşıldı.
31 Ekim tarihinde kaybolduktan sonra ailesi tarafından kayıp başvurusu yapılan Ş.E.H. Şişli'de mezarlıkta öldürülmüş halde bulunmuştu. Şanlıurfa'da bugün defnedilen küçük kızın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Kağıt toplayıcısı M.Ö. ile çöp kutusu kenarında karşılaşan Ş.E.H.'nin beraber yürüdükleri görüntülendi.
İstanbul'da ailesi ile Feriköy Mahallesi'nde yaşayan Ş.E.H. 31 Ekim günü kayboldu. Şanlıurfa'dan İstanbul'a iş için taşınan aile küçük kızları için yardım istedi. Yapılan incelemelerde 2 Kasım tarihinde mezarlıkta cesedi bulunan Ş.E.H.'nin kağıt toplayıcısı M.Ö. tarafından öldürüldüğü tespit edildi. Kağıt toplayıcısı M.Ö ilk ifadesinde küçük kızın peşini bırakmadığını söyleyerek boğazını sıkarak öldürdüğünü itiraf etmişti.