https://anlatilaninotesi.com.tr/20241110/sislide-mezarlikta-oldurulen-sirinin-yeni-goruntuleri-ortaya-cikti-1090238896.html

Şişli'de mezarlıkta öldürülen Şirin'in yeni görüntüleri ortaya çıktı

Şişli'de mezarlıkta öldürülen Şirin'in yeni görüntüleri ortaya çıktı

Sputnik Türkiye

İstanbul Şişli'de 2 Kasım tarihinde mezarlıkta cansız bedeni bulunan 6 yaşındaki Ş.E.H'nin öldürülmeden önce kağıt toplayıcısı M.Ö. ile konuştuğu anlara... 10.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-10T17:48+0300

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istanbul

kağıt toplayıcıları

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Şişli'de mezarlıkta kağıt toplayıcısı M.Ö. tarafından öldürülen Ş.E.H.'nin yeni görüntüleri paylaşıldı.31 Ekim tarihinde kaybolduktan sonra ailesi tarafından kayıp başvurusu yapılan Ş.E.H. Şişli'de mezarlıkta öldürülmüş halde bulunmuştu. Şanlıurfa'da bugün defnedilen küçük kızın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Kağıt toplayıcısı M.Ö. ile çöp kutusu kenarında karşılaşan Ş.E.H.'nin beraber yürüdükleri görüntülendi. Ne olmuştu?İstanbul'da ailesi ile Feriköy Mahallesi'nde yaşayan Ş.E.H. 31 Ekim günü kayboldu. Şanlıurfa'dan İstanbul'a iş için taşınan aile küçük kızları için yardım istedi. Yapılan incelemelerde 2 Kasım tarihinde mezarlıkta cesedi bulunan Ş.E.H.'nin kağıt toplayıcısı M.Ö. tarafından öldürüldüğü tespit edildi. Kağıt toplayıcısı M.Ö ilk ifadesinde küçük kızın peşini bırakmadığını söyleyerek boğazını sıkarak öldürdüğünü itiraf etmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241104/istanbulda-oldurulen-6-yasindaki-sirin-elmas-hanilcinin-son-goruntuleri-ortaya-cikti-1090017470.html

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