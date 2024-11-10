https://anlatilaninotesi.com.tr/20241110/rusyanin-farkli-bolgelerinde-yasayan-60-cocuk-cevapladi-1090224973.html
Rusya'nın farklı bölgelerinde yaşayan 60 çocuk cevapladı: 'Atatürk sizin için ne demek?'
Rusya'nın farklı bölgelerinde yaşayan 60 çocuk cevapladı: 'Atatürk sizin için ne demek?'
Sputnik Türkiye
Türkiye Moskova Büyükelçiliği, 10 Kasım Anma Günü'nde Rusya'nın farklı bölgelerinde yaşayan çocuklara "Atatürk sizin için ne demek?" sorusunu sordu. 10.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-10T07:51+0300
2024-11-10T07:51+0300
2024-11-10T07:52+0300
türkiye
türkiye'nin moskova büyükelçiliği
çocuk
ankara
türkiye
atatürk
mustafa kemal atatürk
atatürk büstü
ölüm
rusya
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Türkiye’nin Moskova Büyükelçiliği, Rusya’da yaşayan Türk çocukların Atatürk’ün ne anlama geldiğine ilişkin görüşlerine yer veren video yayınladı.Büyükelçilik sosyal medya hesabından 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü nedeniyle yayınlanan paylaşımda, “Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 86. yıl dönümünde, Rusya Federasyonu’ndaki çocuklarımıza sorduk: Atatürk sizin için ne demek?” sorusu soruldu.“Atamızı özlem ve saygıyla anıyoruz” sözleriyle başlayan 3 dakikalık videoda, Rusya’nın farklı şehirlerinde yaşayan 60’ın üzerinde değişik yaşlardaki çocuk “Atatürk’ün kendileri için ne anlama geldiğini” dile getirdi
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241110/toren-ve-anmalara-gitmeyi-dusunenler-dikkat-bugun-hava-nasil-olacak--1090224450.html
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türkiye'nin moskova büyükelçiliği, çocuk, ankara, türkiye, atatürk, mustafa kemal atatürk, atatürk büstü, ölüm, rusya
türkiye'nin moskova büyükelçiliği, çocuk, ankara, türkiye, atatürk, mustafa kemal atatürk, atatürk büstü, ölüm, rusya
Rusya'nın farklı bölgelerinde yaşayan 60 çocuk cevapladı: 'Atatürk sizin için ne demek?'
07:51 10.11.2024 (güncellendi: 07:52 10.11.2024)
Türkiye Moskova Büyükelçiliği, 10 Kasım Anma Günü'nde Rusya'nın farklı bölgelerinde yaşayan çocuklara "Atatürk sizin için ne demek?" sorusunu sordu.
Türkiye’nin Moskova Büyükelçiliği, Rusya’da yaşayan Türk çocukların Atatürk’ün ne anlama geldiğine ilişkin görüşlerine yer veren video yayınladı.
Büyükelçilik sosyal medya hesabından 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü nedeniyle yayınlanan paylaşımda, “Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 86. yıl dönümünde, Rusya Federasyonu’ndaki çocuklarımıza sorduk: Atatürk sizin için ne demek?” sorusu soruldu.
“Atamızı özlem ve saygıyla anıyoruz” sözleriyle başlayan 3 dakikalık videoda, Rusya’nın farklı şehirlerinde yaşayan 60’ın üzerinde değişik yaşlardaki çocuk “Atatürk’ün kendileri için ne anlama geldiğini” dile getirdi