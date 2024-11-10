Rusya'nın farklı bölgelerinde yaşayan 60 çocuk cevapladı: 'Atatürk sizin için ne demek?'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
09:00
9 dk
ÖZEL HABER
Mardin, Batman ve Halfeti belediyelerine kayyum atandı: İmamoğlu da olası bir kayyum ataması ile karşı karşıya kalır mı?
09:42
3 dk
ÖZEL HABER
İBB Gülhane Parkı’ndaki 56 ağacı kesti: Soruları da yanıtsız bıraktı
10:04
5 dk
SESLİ HABER
Netanyahu bakanını kovdu: Biden’a yakın isim
10:37
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
TARİHTE BUGÜN
Mutlak egemenliğin sembolü: Montrö Boğazlar Sözleşmesi
11:17
9 dk
ÖZEL HABER
Prof. Dr. Sambur: ABD Suriye’den çekilmeyecek
11:43
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
TARİHTE BUGÜN
Holokostun ayak sesleri: Kristal Gece
16:41
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
6 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
19:00
9 dk
TARİHTE BUGÜN
Mutlak egemenliğin sembolü: Montrö Boğazlar Sözleşmesi
19:25
9 dk
86 YILLIK MATEM
9'u 5 geçe hayat durdu
10:31
15 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:35
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
1 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı
16:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı
17:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
86 YILLIK MATEM
9'u 5 geçe hayat durdu
19:01
15 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241110/rusyanin-farkli-bolgelerinde-yasayan-60-cocuk-cevapladi-1090224973.html
Rusya'nın farklı bölgelerinde yaşayan 60 çocuk cevapladı: 'Atatürk sizin için ne demek?'
Rusya'nın farklı bölgelerinde yaşayan 60 çocuk cevapladı: 'Atatürk sizin için ne demek?'
Sputnik Türkiye
Türkiye Moskova Büyükelçiliği, 10 Kasım Anma Günü'nde Rusya'nın farklı bölgelerinde yaşayan çocuklara "Atatürk sizin için ne demek?" sorusunu sordu. 10.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-10T07:51+0300
2024-11-10T07:52+0300
türkiye
türkiye'nin moskova büyükelçiliği
çocuk
ankara
türkiye
atatürk
mustafa kemal atatürk
atatürk büstü
ölüm
rusya
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/03/12/1081808525_0:19:1280:739_1920x0_80_0_0_2d6b57f3b7e5f755b37b03e8edb48f78.jpg
Türkiye’nin Moskova Büyükelçiliği, Rusya’da yaşayan Türk çocukların Atatürk’ün ne anlama geldiğine ilişkin görüşlerine yer veren video yayınladı.Büyükelçilik sosyal medya hesabından 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü nedeniyle yayınlanan paylaşımda, “Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 86. yıl dönümünde, Rusya Federasyonu’ndaki çocuklarımıza sorduk: Atatürk sizin için ne demek?” sorusu soruldu.“Atamızı özlem ve saygıyla anıyoruz” sözleriyle başlayan 3 dakikalık videoda, Rusya’nın farklı şehirlerinde yaşayan 60’ın üzerinde değişik yaşlardaki çocuk “Atatürk’ün kendileri için ne anlama geldiğini” dile getirdi
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241110/toren-ve-anmalara-gitmeyi-dusunenler-dikkat-bugun-hava-nasil-olacak--1090224450.html
türkiye
ankara
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/03/12/1081808525_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_17fe8623a3d09da72cdc13e172becb05.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
türkiye'nin moskova büyükelçiliği, çocuk, ankara, türkiye, atatürk, mustafa kemal atatürk, atatürk büstü, ölüm, rusya
türkiye'nin moskova büyükelçiliği, çocuk, ankara, türkiye, atatürk, mustafa kemal atatürk, atatürk büstü, ölüm, rusya

Rusya'nın farklı bölgelerinde yaşayan 60 çocuk cevapladı: 'Atatürk sizin için ne demek?'

07:51 10.11.2024 (güncellendi: 07:52 10.11.2024)
© Türkiye'nin Moskova BüyükelçiliğiMoskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç
Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2024
© Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği
Abone ol
Türkiye Moskova Büyükelçiliği, 10 Kasım Anma Günü'nde Rusya'nın farklı bölgelerinde yaşayan çocuklara "Atatürk sizin için ne demek?" sorusunu sordu.
Türkiye’nin Moskova Büyükelçiliği, Rusya’da yaşayan Türk çocukların Atatürk’ün ne anlama geldiğine ilişkin görüşlerine yer veren video yayınladı.
Büyükelçilik sosyal medya hesabından 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü nedeniyle yayınlanan paylaşımda, “Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 86. yıl dönümünde, Rusya Federasyonu’ndaki çocuklarımıza sorduk: Atatürk sizin için ne demek?” sorusu soruldu.
Atamızı özlem ve saygıyla anıyoruz” sözleriyle başlayan 3 dakikalık videoda, Rusya’nın farklı şehirlerinde yaşayan 60’ın üzerinde değişik yaşlardaki çocuk “Atatürk’ün kendileri için ne anlama geldiğini” dile getirdi
İstanbul - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2024
TÜRKİYE
Tören ve anmalara gitmeyi düşünenler dikkat: Bugün hava nasıl olacak?
06:30
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала