https://anlatilaninotesi.com.tr/20241110/rusyanin-farkli-bolgelerinde-yasayan-60-cocuk-cevapladi-1090224973.html

Rusya'nın farklı bölgelerinde yaşayan 60 çocuk cevapladı: 'Atatürk sizin için ne demek?'

Rusya'nın farklı bölgelerinde yaşayan 60 çocuk cevapladı: 'Atatürk sizin için ne demek?'

Sputnik Türkiye

Türkiye Moskova Büyükelçiliği, 10 Kasım Anma Günü'nde Rusya'nın farklı bölgelerinde yaşayan çocuklara "Atatürk sizin için ne demek?" sorusunu sordu. 10.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-10T07:51+0300

2024-11-10T07:51+0300

2024-11-10T07:52+0300

türkiye

türkiye'nin moskova büyükelçiliği

çocuk

ankara

türkiye

atatürk

mustafa kemal atatürk

atatürk büstü

ölüm

rusya

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/03/12/1081808525_0:19:1280:739_1920x0_80_0_0_2d6b57f3b7e5f755b37b03e8edb48f78.jpg

Türkiye’nin Moskova Büyükelçiliği, Rusya’da yaşayan Türk çocukların Atatürk’ün ne anlama geldiğine ilişkin görüşlerine yer veren video yayınladı.Büyükelçilik sosyal medya hesabından 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü nedeniyle yayınlanan paylaşımda, “Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 86. yıl dönümünde, Rusya Federasyonu’ndaki çocuklarımıza sorduk: Atatürk sizin için ne demek?” sorusu soruldu.“Atamızı özlem ve saygıyla anıyoruz” sözleriyle başlayan 3 dakikalık videoda, Rusya’nın farklı şehirlerinde yaşayan 60’ın üzerinde değişik yaşlardaki çocuk “Atatürk’ün kendileri için ne anlama geldiğini” dile getirdi

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241110/toren-ve-anmalara-gitmeyi-dusunenler-dikkat-bugun-hava-nasil-olacak--1090224450.html

türkiye

ankara

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye'nin moskova büyükelçiliği, çocuk, ankara, türkiye, atatürk, mustafa kemal atatürk, atatürk büstü, ölüm, rusya