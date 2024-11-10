Rus vekilden Trump'a çağrı: Kırım ve yeni bölgeleri Rus toprağı olarak tanıyın
© Sputnik / Константин МихальчевскийKırım Köprüsü
© Sputnik / Константин Михальчевский
Abone ol
Ukrayna'dan koparak Rusya'ya katılan Kırım, Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetleri, Zaporojye ve Herson bölgelerinin Rus toprağı olarak tanınması için ABD'nin müstakbel başkanı Trump'a çağrı yapıldı.
Rusya Devlet Duması milletvekili Mihail Şeremet, seçilmiş ABD başkanı Donald Trump'ı Rusya Federasyonu'na bağlanan Kırım Cumhuriyeti, Donetsk Hak Cumhuriyeti (DHC), Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC), Zaporojye Bölgesi ile Herson Bölgesi'ni Rus toprağı olarak tanımaya davet etti.
Sputnik'e demeç veren Kırım milletvekili Şeremet, "Kırım'ın yanı sıra yeni tarihi topraklar DHC, LHC, Herson ve Zaporojye'nin statüsünün tanınması, adil diyaloğun başlangıcı olurdu. Trump yönetimi Zelenskiy'e rejimine bakıp zaman kaybetmek yerine insanların Rusya'da yaşama yönündeki demokratik tercihlerini tanımalı" dedi.
Rus vekil, böyle bir adımın Rusya-ABD ilişkilerinin yeniden başlatılması için güzel bir zemin teşkil edeceğinin altını çizdi.
Bununla beraber Şeremet, ABD'nin Kiev rejimine ve Başkan Joe Biden ile çevresinin Ukrayna'da yarattığı, geleceği olmayan maceraya desteğini kesme vaktinin geldiğini sözlerine ekledi.
Kırım Mart 2014, DHC, LHC, Herson ve Zaporojye ise Eylül 2022'de düzenlenen referandumlarda ezici oy çokluğuyla Rusya topraklarına katılmayı kabul etmişti.
Sputnik'e demeç veren Kırım milletvekili Şeremet, "Kırım'ın yanı sıra yeni tarihi topraklar DHC, LHC, Herson ve Zaporojye'nin statüsünün tanınması, adil diyaloğun başlangıcı olurdu. Trump yönetimi Zelenskiy'e rejimine bakıp zaman kaybetmek yerine insanların Rusya'da yaşama yönündeki demokratik tercihlerini tanımalı" dedi.
Rus vekil, böyle bir adımın Rusya-ABD ilişkilerinin yeniden başlatılması için güzel bir zemin teşkil edeceğinin altını çizdi.
Bununla beraber Şeremet, ABD'nin Kiev rejimine ve Başkan Joe Biden ile çevresinin Ukrayna'da yarattığı, geleceği olmayan maceraya desteğini kesme vaktinin geldiğini sözlerine ekledi.
Kırım Mart 2014, DHC, LHC, Herson ve Zaporojye ise Eylül 2022'de düzenlenen referandumlarda ezici oy çokluğuyla Rusya topraklarına katılmayı kabul etmişti.