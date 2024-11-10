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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241110/rus-vekilden-trumpa-cagri-kirim-ve-yeni-bolgeleri-rus-topragi-olarak-taniyin-1090237720.html
Rus vekilden Trump'a çağrı: Kırım ve yeni bölgeleri Rus toprağı olarak tanıyın
Rus vekilden Trump'a çağrı: Kırım ve yeni bölgeleri Rus toprağı olarak tanıyın
Sputnik Türkiye
Ukrayna'dan koparak Rusya'ya katılan Kırım, Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetleri, Zaporojye ve Herson bölgelerinin Rus toprağı olarak tanınması için ABD'nin... 10.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-10T16:44+0300
2024-11-10T16:44+0300
ukrayna krizi
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mihail şeremet
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Rusya Devlet Duması milletvekili Mihail Şeremet, seçilmiş ABD başkanı Donald Trump'ı Rusya Federasyonu'na bağlanan Kırım Cumhuriyeti, Donetsk Hak Cumhuriyeti (DHC), Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC), Zaporojye Bölgesi ile Herson Bölgesi'ni Rus toprağı olarak tanımaya davet etti.Sputnik'e demeç veren Kırım milletvekili Şeremet, "Kırım'ın yanı sıra yeni tarihi topraklar DHC, LHC, Herson ve Zaporojye'nin statüsünün tanınması, adil diyaloğun başlangıcı olurdu. Trump yönetimi Zelenskiy'e rejimine bakıp zaman kaybetmek yerine insanların Rusya'da yaşama yönündeki demokratik tercihlerini tanımalı" dedi.Rus vekil, böyle bir adımın Rusya-ABD ilişkilerinin yeniden başlatılması için güzel bir zemin teşkil edeceğinin altını çizdi.Bununla beraber Şeremet, ABD'nin Kiev rejimine ve Başkan Joe Biden ile çevresinin Ukrayna'da yarattığı, geleceği olmayan maceraya desteğini kesme vaktinin geldiğini sözlerine ekledi.Kırım Mart 2014, DHC, LHC, Herson ve Zaporojye ise Eylül 2022'de düzenlenen referandumlarda ezici oy çokluğuyla Rusya topraklarına katılmayı kabul etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241110/ukraynadan-moskova-ve-rus-bolgelerine-yogun-saldiri-girisimi-63-iha-imha-edildi-1090229915.html
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rusya, rusya devlet duması, duma, rus parlamentosunun alt kanadı duma, mihail şeremet, kırım, donetsk, donetsk halk cumhuriyeti (dhc), lugansk, lugansk halk cumhuriyeti (lhc), zaporojye bölgesi, herson, abd, donald trump

Rus vekilden Trump'a çağrı: Kırım ve yeni bölgeleri Rus toprağı olarak tanıyın

16:44 10.11.2024
© Sputnik / Константин МихальчевскийKırım Köprüsü
Kırım Köprüsü - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2024
© Sputnik / Константин Михальчевский
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Ukrayna'dan koparak Rusya'ya katılan Kırım, Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetleri, Zaporojye ve Herson bölgelerinin Rus toprağı olarak tanınması için ABD'nin müstakbel başkanı Trump'a çağrı yapıldı.
Rusya Devlet Duması milletvekili Mihail Şeremet, seçilmiş ABD başkanı Donald Trump'ı Rusya Federasyonu'na bağlanan Kırım Cumhuriyeti, Donetsk Hak Cumhuriyeti (DHC), Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC), Zaporojye Bölgesi ile Herson Bölgesi'ni Rus toprağı olarak tanımaya davet etti.

Sputnik'e demeç veren Kırım milletvekili Şeremet, "Kırım'ın yanı sıra yeni tarihi topraklar DHC, LHC, Herson ve Zaporojye'nin statüsünün tanınması, adil diyaloğun başlangıcı olurdu. Trump yönetimi Zelenskiy'e rejimine bakıp zaman kaybetmek yerine insanların Rusya'da yaşama yönündeki demokratik tercihlerini tanımalı" dedi.

Rus vekil, böyle bir adımın Rusya-ABD ilişkilerinin yeniden başlatılması için güzel bir zemin teşkil edeceğinin altını çizdi.

Bununla beraber Şeremet, ABD'nin Kiev rejimine ve Başkan Joe Biden ile çevresinin Ukrayna'da yarattığı, geleceği olmayan maceraya desteğini kesme vaktinin geldiğini sözlerine ekledi.

Kırım Mart 2014, DHC, LHC, Herson ve Zaporojye ise Eylül 2022'de düzenlenen referandumlarda ezici oy çokluğuyla Rusya topraklarına katılmayı kabul etmişti.
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