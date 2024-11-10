https://anlatilaninotesi.com.tr/20241110/putin-rusya-afrikaya-destek-vermeyi-surdurecek-1090232736.html

Putin: Rusya, Afrika'ya destek vermeyi sürdürecek

Putin: Rusya, Afrika'ya destek vermeyi sürdürecek

Sputnik Türkiye

Rusya ile Afrika arasındaki işbirliğine çok büyük önem verdiklerini anlatan Devlet Başkanı Putin, Afrika ülkelerine terörle mücadele ve gıda sorunlarının... 10.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-10T12:56+0300

2024-11-10T12:56+0300

2024-11-10T12:56+0300

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 1. 'Rusya-Afrika' İşbirliği Forumu Bakanlar Konferansı'nın katılımcılarına gönderdiği mesajda, Afrika'ya terörle mücadele de dahil çeşitli alanlarda destek vermeyi sürdüreceklerinin altını çizdi.Putin, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov tarafından okunan mesajında, "Ülkemizin gelecekte de Afrikalı dostlarımıza çeşitli alanlarda, sürdürülebilir kalkınmanın tesisinde, terör ve aşırılıkla mücadelede, salgın hastalıklarla mücadelede, gıda sorunlarının çözümünde ve doğal afetlerde her türlü desteği vereceğini teyit etmek isterim" ifadelerini kullandı.Rusya ile Afrika ülkeleri arasındaki işbirliğine çok büyük önem verdiklerini ve bu işbirliğinin giderek daha yoğun ve kapsamlı hale geldiğini kaydeden Putin, konferansın yoğun gündeminin de bunun bir kanıtı olduğunun altını çizdi.Afrika ülkelerinin küresel arenadaki otoritelerinin arttığına dikkat çeken Rusya lideri, yapıcı ve barış yanlısı politika izleyen bu ülkelerin uluslararası gündemdeki en önemli sorunların çözümünde giderek daha önemli bir role sahip olduğunu vurguladı.Putin, mesajının sonunda konferansın başarılı ve verimli geçeceğini, etkinlik sonucunda varılan mutabakatların Rusya ile Afrika arasındaki tüm bağları halkların refahına olacak şekilde geliştirmeye katkı sunacağını umduğunu dile getirdi.1. 'Rusya-Afrika' İşbirliği Forumu Bakanlar Konferansı, 9-10 Kasım'da Karadeniz kıyısındaki Soçi kentinde yer alan ve federal bölge statüsüne sahip Sirius'ta gerçekleştiriliyor.Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Batı'nın Rus havayolu şirketlerine yaptırımları nedeniyle konferansa Türkiye aktarmalı seyahat etmeleri sağlanan Afrikalı heyetlere sunulan destek için Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği'ne müteşekkir olduklarını söylemişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241110/batinin-yaptirimlari-asildi-rusyadan-turkiyeye-vize-tesekkuru-1090228332.html

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rusya, vladimir putin, rusya-afrika forumu , rusya-afrika ortaklık forumu, sirius, afrika, sergey lavrov, mariya zaharova, türkiye