https://anlatilaninotesi.com.tr/20241110/peskov-trumpi-mevcut-abd-yonetiminden-ayiran-farki-anlatti-1090236338.html

Peskov, Trump'ı mevcut ABD yönetiminden ayıran farkı anlattı

Peskov, Trump'ı mevcut ABD yönetiminden ayıran farkı anlattı

Sputnik Türkiye

Trump'ın barıştan bahsetmesinin kendisini mevcut yönetimden ayırdığını söyleyen Kremlin Sözcüsü Peskov, seçilmiş başkanın Biden ve Harris'e kıyasla daha az... 10.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-10T15:28+0300

2024-11-10T15:28+0300

2024-11-10T15:28+0300

dünya

kremlin

dmitriy peskov

abd

abd seçimleri

donald trump

joe biden

kamala harris

rusya

barış

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Seçilmiş ABD Başkanı Donald Trump'ın barış hakkındaki açıklamalarının kendisini mevcut ABD yönetiminden farklı kıldığını belirtti.Rossiya devlet televizyonuna demeç veren Peskov, mevcut ABD yönetimi ile başkanlık seçimlerini kazanan Donald Trump arasındaki farkın sorulması üzerine "En azından Trump, barıştan bahsediyor, cepheleşme, Rusya'ya stratejik yenilgi yaşatma arzusu hakkında konuşmuyor. Bu da onu mevcut yönetimden olumlu şekilde ayırıyor" yanıtını verdi.Tarafları öngörülebilirlik açısından da değerlendiren Peskov, Başkan Joe Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in Trump'a kıyasla daha öngörülebilir olduğunu belirtti.Gelecekte neler olacağını söylemenin zor olduğunu kaydeden Peskov, Trump'ın Rusya'yla çalışmasına ve ilişki kurmasına izin verilip verilmeyeceğini öngörmenin pek mümkün olmadığının altını çizdi.Kremlin Sözcüsü, ABD başkanlık seçimlerinin dünyanın geleceğini etkilemesini pek olası görmediklerini de söyledi.

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kremlin, dmitriy peskov, abd, abd seçimleri, donald trump, joe biden, kamala harris, rusya, barış, cepheleşme