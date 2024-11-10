Peskov, Trump'ı mevcut ABD yönetiminden ayıran farkı anlattı
© Sputnik / Сергей БобылевKremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov
© Sputnik / Сергей Бобылев
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Trump'ın barıştan bahsetmesinin kendisini mevcut yönetimden ayırdığını söyleyen Kremlin Sözcüsü Peskov, seçilmiş başkanın Biden ve Harris'e kıyasla daha az öngörülebilir olduğunu ifade etti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Seçilmiş ABD Başkanı Donald Trump'ın barış hakkındaki açıklamalarının kendisini mevcut ABD yönetiminden farklı kıldığını belirtti.
Rossiya devlet televizyonuna demeç veren Peskov, mevcut ABD yönetimi ile başkanlık seçimlerini kazanan Donald Trump arasındaki farkın sorulması üzerine "En azından Trump, barıştan bahsediyor, cepheleşme, Rusya'ya stratejik yenilgi yaşatma arzusu hakkında konuşmuyor. Bu da onu mevcut yönetimden olumlu şekilde ayırıyor" yanıtını verdi.
Tarafları öngörülebilirlik açısından da değerlendiren Peskov, Başkan Joe Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in Trump'a kıyasla daha öngörülebilir olduğunu belirtti.
Gelecekte neler olacağını söylemenin zor olduğunu kaydeden Peskov, Trump'ın Rusya'yla çalışmasına ve ilişki kurmasına izin verilip verilmeyeceğini öngörmenin pek mümkün olmadığının altını çizdi.
Kremlin Sözcüsü, ABD başkanlık seçimlerinin dünyanın geleceğini etkilemesini pek olası görmediklerini de söyledi.
Rossiya devlet televizyonuna demeç veren Peskov, mevcut ABD yönetimi ile başkanlık seçimlerini kazanan Donald Trump arasındaki farkın sorulması üzerine "En azından Trump, barıştan bahsediyor, cepheleşme, Rusya'ya stratejik yenilgi yaşatma arzusu hakkında konuşmuyor. Bu da onu mevcut yönetimden olumlu şekilde ayırıyor" yanıtını verdi.
Tarafları öngörülebilirlik açısından da değerlendiren Peskov, Başkan Joe Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in Trump'a kıyasla daha öngörülebilir olduğunu belirtti.
Gelecekte neler olacağını söylemenin zor olduğunu kaydeden Peskov, Trump'ın Rusya'yla çalışmasına ve ilişki kurmasına izin verilip verilmeyeceğini öngörmenin pek mümkün olmadığının altını çizdi.
Kremlin Sözcüsü, ABD başkanlık seçimlerinin dünyanın geleceğini etkilemesini pek olası görmediklerini de söyledi.