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Peskov, Trump'ı mevcut ABD yönetiminden ayıran farkı anlattı
Peskov, Trump'ı mevcut ABD yönetiminden ayıran farkı anlattı
Sputnik Türkiye
Trump'ın barıştan bahsetmesinin kendisini mevcut yönetimden ayırdığını söyleyen Kremlin Sözcüsü Peskov, seçilmiş başkanın Biden ve Harris'e kıyasla daha az... 10.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-10T15:28+0300
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dünya
kremlin
dmitriy peskov
abd
abd seçimleri
donald trump
joe biden
kamala harris
rusya
barış
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Seçilmiş ABD Başkanı Donald Trump'ın barış hakkındaki açıklamalarının kendisini mevcut ABD yönetiminden farklı kıldığını belirtti.Rossiya devlet televizyonuna demeç veren Peskov, mevcut ABD yönetimi ile başkanlık seçimlerini kazanan Donald Trump arasındaki farkın sorulması üzerine "En azından Trump, barıştan bahsediyor, cepheleşme, Rusya'ya stratejik yenilgi yaşatma arzusu hakkında konuşmuyor. Bu da onu mevcut yönetimden olumlu şekilde ayırıyor" yanıtını verdi.Tarafları öngörülebilirlik açısından da değerlendiren Peskov, Başkan Joe Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in Trump'a kıyasla daha öngörülebilir olduğunu belirtti.Gelecekte neler olacağını söylemenin zor olduğunu kaydeden Peskov, Trump'ın Rusya'yla çalışmasına ve ilişki kurmasına izin verilip verilmeyeceğini öngörmenin pek mümkün olmadığının altını çizdi.Kremlin Sözcüsü, ABD başkanlık seçimlerinin dünyanın geleceğini etkilemesini pek olası görmediklerini de söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241110/batinin-yaptirimlari-asildi-rusyadan-turkiyeye-vize-tesekkuru-1090228332.html
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kremlin, dmitriy peskov, abd, abd seçimleri, donald trump, joe biden, kamala harris, rusya, barış, cepheleşme

Peskov, Trump'ı mevcut ABD yönetiminden ayıran farkı anlattı

15:28 10.11.2024
© Sputnik / Сергей БобылевKremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2024
© Sputnik / Сергей Бобылев
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Trump'ın barıştan bahsetmesinin kendisini mevcut yönetimden ayırdığını söyleyen Kremlin Sözcüsü Peskov, seçilmiş başkanın Biden ve Harris'e kıyasla daha az öngörülebilir olduğunu ifade etti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Seçilmiş ABD Başkanı Donald Trump'ın barış hakkındaki açıklamalarının kendisini mevcut ABD yönetiminden farklı kıldığını belirtti.

Rossiya devlet televizyonuna demeç veren Peskov, mevcut ABD yönetimi ile başkanlık seçimlerini kazanan Donald Trump arasındaki farkın sorulması üzerine "En azından Trump, barıştan bahsediyor, cepheleşme, Rusya'ya stratejik yenilgi yaşatma arzusu hakkında konuşmuyor. Bu da onu mevcut yönetimden olumlu şekilde ayırıyor" yanıtını verdi.

Tarafları öngörülebilirlik açısından da değerlendiren Peskov, Başkan Joe Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in Trump'a kıyasla daha öngörülebilir olduğunu belirtti.

Gelecekte neler olacağını söylemenin zor olduğunu kaydeden Peskov, Trump'ın Rusya'yla çalışmasına ve ilişki kurmasına izin verilip verilmeyeceğini öngörmenin pek mümkün olmadığının altını çizdi.

Kremlin Sözcüsü, ABD başkanlık seçimlerinin dünyanın geleceğini etkilemesini pek olası görmediklerini de söyledi.
Rusya Dışişleri Bakanı Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2024
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