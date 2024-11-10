https://anlatilaninotesi.com.tr/20241110/osimhen-gol-sonrasi-icardi-formasi-acti-statta-askin-olayim-sarkisi-caldi-1090240574.html
Osimhen gol sonrası Icardi forması açtı: Statta 'Aşkın olayım' şarkısı çaldı
Osimhen gol sonrası Icardi forması açtı: Statta 'Aşkın olayım' şarkısı çaldı
Sputnik Türkiye
Galatasaray Samsunspor maçında Osimhen, attığı golden sonra takım arkadaşı Icardi’ye destek olmak için formasını tribünlere gösterdi. Icardi'nin anons edildiği... 10.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-10T19:55+0300
2024-11-10T19:55+0300
2024-11-10T19:56+0300
spor
osimhen
victor james osimhen
mauro icardi
galatasaray
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Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında Galatasaray Samsunspor karşılaşmasında sarı-kırmızılıların Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen 2 gol kaydetti. Osimhen ilk golden sonra ellerini başının iki yanına kaldırıp Icardi sevinci yaparak Tottenham maçında sakatlanan ve maçı tribünden izleyen Mauro Icardi’ye desteğini gösterdi. Osimhen Icardi'nin formasını havaya kaldırarak golü takım arkadaşına armağan etti.Icardi de Osimhen'i alkışlayarak karışık verdi.Ayrıca gollerden sonra Icardi ile özleşen Simge'nin 'Aşkın olayım' şarkısı stadyumda çalındı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241107/galatasarayin-yildizi-sakatlandi-icardi-kac-mac-oynamayacak-1090158498.html
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victor osimhen, galatasaray,süper lig, gsgs maçı,samsunspor,galatasaray maçı,galatasaray - samsunspor maç,superlig,galatasaray samsunspor özet, icardi, osimhen icardi aşkın olayım
victor osimhen, galatasaray,süper lig, gsgs maçı,samsunspor,galatasaray maçı,galatasaray - samsunspor maç,superlig,galatasaray samsunspor özet, icardi, osimhen icardi aşkın olayım
Osimhen gol sonrası Icardi forması açtı: Statta 'Aşkın olayım' şarkısı çaldı
19:55 10.11.2024 (güncellendi: 19:56 10.11.2024)
Galatasaray Samsunspor maçında Osimhen, attığı golden sonra takım arkadaşı Icardi’ye destek olmak için formasını tribünlere gösterdi. Icardi'nin anons edildiği stadyumda futbolcu ile özdeşleşen 'Aşkın Olayım' şarkısı çalındı.
Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında Galatasaray Samsunspor karşılaşmasında sarı-kırmızılıların Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen 2 gol kaydetti.
Osimhen ilk golden sonra ellerini başının iki yanına kaldırıp Icardi sevinci yaparak Tottenham maçında sakatlanan ve maçı tribünden izleyen Mauro Icardi’ye desteğini gösterdi. Osimhen Icardi'nin formasını havaya kaldırarak golü takım arkadaşına armağan etti.
Icardi de Osimhen'i alkışlayarak karışık verdi.
Ayrıca gollerden sonra Icardi ile özleşen Simge'nin 'Aşkın olayım' şarkısı stadyumda çalındı.