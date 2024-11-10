https://anlatilaninotesi.com.tr/20241110/osimhen-gol-sonrasi-icardi-formasi-acti-statta-askin-olayim-sarkisi-caldi-1090240574.html

Osimhen gol sonrası Icardi forması açtı: Statta 'Aşkın olayım' şarkısı çaldı

Osimhen gol sonrası Icardi forması açtı: Statta 'Aşkın olayım' şarkısı çaldı

Sputnik Türkiye

Galatasaray Samsunspor maçında Osimhen, attığı golden sonra takım arkadaşı Icardi’ye destek olmak için formasını tribünlere gösterdi. Icardi'nin anons edildiği... 10.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-10T19:55+0300

2024-11-10T19:55+0300

2024-11-10T19:56+0300

spor

osimhen

victor james osimhen

mauro icardi

galatasaray

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Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında Galatasaray Samsunspor karşılaşmasında sarı-kırmızılıların Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen 2 gol kaydetti. Osimhen ilk golden sonra ellerini başının iki yanına kaldırıp Icardi sevinci yaparak Tottenham maçında sakatlanan ve maçı tribünden izleyen Mauro Icardi’ye desteğini gösterdi. Osimhen Icardi'nin formasını havaya kaldırarak golü takım arkadaşına armağan etti.Icardi de Osimhen'i alkışlayarak karışık verdi.Ayrıca gollerden sonra Icardi ile özleşen Simge'nin 'Aşkın olayım' şarkısı stadyumda çalındı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241107/galatasarayin-yildizi-sakatlandi-icardi-kac-mac-oynamayacak-1090158498.html

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