https://anlatilaninotesi.com.tr/20241110/kubada-68-buyuklugunde-deprem-oldu-1090242152.html

Küba'da 5.9 ve 6.8 büyüklüğünde iki deprem oldu

Küba'da 5.9 ve 6.8 büyüklüğünde iki deprem oldu

Sputnik Türkiye

ABD Jeolojik Araştırmalar Topluluğu Küba'nın Bartolome Maso Bölgesi'nde 5.9 ile 6.8 büyüklüğünde iki deprem meydana geldiğini açıkladı. Sarsıntı sonrası... 10.11.2024, Sputnik Türkiye

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Karayipler'de ada ülkesi Küba'nın Bartolome Maso Bölgesi'nde 5.9 ile 6.8 büyüklüğünde iki deprem oldu.Deprem uzmanları, Küba'nın Bartolome Maso Bölgesi'nde 5.9 ve 6.8 büyüklüğünde iki deprem meydana geldiğini açıkladı. Tsunami uyarısı yapılmayan adada henüz can ve mal kaybı konusunda açıklama yapılmadı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241106/peruda-57-buyuklugunde-deprem-1090069440.html

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