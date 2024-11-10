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Küba'da 5.9 ve 6.8 büyüklüğünde iki deprem oldu
Küba'da 5.9 ve 6.8 büyüklüğünde iki deprem oldu
Sputnik Türkiye
ABD Jeolojik Araştırmalar Topluluğu Küba'nın Bartolome Maso Bölgesi'nde 5.9 ile 6.8 büyüklüğünde iki deprem meydana geldiğini açıkladı. Sarsıntı sonrası... 10.11.2024, Sputnik Türkiye
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Karayipler'de ada ülkesi Küba'nın Bartolome Maso Bölgesi'nde 5.9 ile 6.8 büyüklüğünde iki deprem oldu.Deprem uzmanları, Küba'nın Bartolome Maso Bölgesi'nde 5.9 ve 6.8 büyüklüğünde iki deprem meydana geldiğini açıkladı. Tsunami uyarısı yapılmayan adada henüz can ve mal kaybı konusunda açıklama yapılmadı.
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küba deprem, deprem son dakika, deprem mi oldu
küba deprem, deprem son dakika, deprem mi oldu

Küba'da 5.9 ve 6.8 büyüklüğünde iki deprem oldu

21:10 10.11.2024 (güncellendi: 21:35 10.11.2024)
© AADeprem
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2024
© AA
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ABD Jeolojik Araştırmalar Topluluğu Küba'nın Bartolome Maso Bölgesi'nde 5.9 ile 6.8 büyüklüğünde iki deprem meydana geldiğini açıkladı. Sarsıntı sonrası tsunami uyarısı yapılmazken can ve mal kaybı hakkında bilgi paylaşılmadı.
Karayipler'de ada ülkesi Küba'nın Bartolome Maso Bölgesi'nde 5.9 ile 6.8 büyüklüğünde iki deprem oldu.
Deprem uzmanları, Küba'nın Bartolome Maso Bölgesi'nde 5.9 ve 6.8 büyüklüğünde iki deprem meydana geldiğini açıkladı. Tsunami uyarısı yapılmayan adada henüz can ve mal kaybı konusunda açıklama yapılmadı.
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