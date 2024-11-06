https://anlatilaninotesi.com.tr/20241106/peruda-57-buyuklugunde-deprem-1090069440.html
Peru'da 5.7 büyüklüğünde deprem
Peru'da 5.7 büyüklüğünde deprem
Sputnik Türkiye
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi, merkez üssü Peru'nun Huencevalica bölgesine bağlı Santa Ana Kasabası'nda 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı... 06.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-06T00:37+0300
2024-11-06T00:37+0300
2024-11-06T00:49+0300
son depremler
deprem
peru
sarsıntı
güney amerika
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/13/1089428419_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_8bd7946ecbd484a7072b21c2c00e696d.jpg
Güney Amerika ülkesi Peru'nun Santa Ana Kasabası'nda 5.7 büyüklüğünde deprem yaşandığı ifade edildi. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi Peru'nun Huencevalica bölgesine bağlı Santa Ana Kasabası'nda 5.7 büyüklüğünde deprem yaşandığını duyurdu. Peru başkenti Lima'dan da hissedilen sarsıntıda yetkililer ölü ve yaralı olmadığını açıkladı. Deprem sonrası Tsunami uyarısı yapıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241103/yunanistanda-53-buyuklugunde-deprem-1089983876.html
peru
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/13/1089428419_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_ca35f53fa4eda634e031d80e322edd7f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
deprem, peru, sarsıntı, güney amerika
deprem, peru, sarsıntı, güney amerika
Peru'da 5.7 büyüklüğünde deprem
00:37 06.11.2024 (güncellendi: 00:49 06.11.2024)
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi, merkez üssü Peru'nun Huencevalica bölgesine bağlı Santa Ana Kasabası'nda 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Sarsıntı yerin 79 km derinliğinde yaşanırken can ve mal kaybı olmadığı ifade edildi. Deprem başkent Lima'dan da hissedildi.
Güney Amerika ülkesi Peru'nun Santa Ana Kasabası'nda 5.7 büyüklüğünde deprem yaşandığı ifade edildi.
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi Peru'nun Huencevalica bölgesine bağlı Santa Ana Kasabası'nda 5.7 büyüklüğünde deprem yaşandığını duyurdu. Peru başkenti Lima'dan da hissedilen sarsıntıda yetkililer ölü ve yaralı olmadığını açıkladı. Deprem sonrası Tsunami uyarısı yapıldı.