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Peru'da 5.7 büyüklüğünde deprem
Peru'da 5.7 büyüklüğünde deprem
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ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi, merkez üssü Peru'nun Huencevalica bölgesine bağlı Santa Ana Kasabası'nda 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı... 06.11.2024, Sputnik Türkiye
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Güney Amerika ülkesi Peru'nun Santa Ana Kasabası'nda 5.7 büyüklüğünde deprem yaşandığı ifade edildi. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi Peru'nun Huencevalica bölgesine bağlı Santa Ana Kasabası'nda 5.7 büyüklüğünde deprem yaşandığını duyurdu. Peru başkenti Lima'dan da hissedilen sarsıntıda yetkililer ölü ve yaralı olmadığını açıkladı. Deprem sonrası Tsunami uyarısı yapıldı.
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deprem, peru, sarsıntı, güney amerika
deprem, peru, sarsıntı, güney amerika

Peru'da 5.7 büyüklüğünde deprem

00:37 06.11.2024 (güncellendi: 00:49 06.11.2024)
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ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi, merkez üssü Peru'nun Huencevalica bölgesine bağlı Santa Ana Kasabası'nda 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Sarsıntı yerin 79 km derinliğinde yaşanırken can ve mal kaybı olmadığı ifade edildi. Deprem başkent Lima'dan da hissedildi.
Güney Amerika ülkesi Peru'nun Santa Ana Kasabası'nda 5.7 büyüklüğünde deprem yaşandığı ifade edildi.
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi Peru'nun Huencevalica bölgesine bağlı Santa Ana Kasabası'nda 5.7 büyüklüğünde deprem yaşandığını duyurdu. Peru başkenti Lima'dan da hissedilen sarsıntıda yetkililer ölü ve yaralı olmadığını açıkladı. Deprem sonrası Tsunami uyarısı yapıldı.
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