https://anlatilaninotesi.com.tr/20241110/kredi-icin-gelir-sarti-aranir-mi-tasinma-destegi-ne-kadar-bakanlik-kampanya-ile-ilgili-15-soruya-1090241470.html

'Kredi için gelir şartı aranır mı?', 'Taşınma desteği ne kadar?': Bakanlık kampanya ile ilgili 15 soruya yanıt verdi

'Kredi için gelir şartı aranır mı?', 'Taşınma desteği ne kadar?': Bakanlık kampanya ile ilgili 15 soruya yanıt verdi

Sputnik Türkiye

'Yarısı Bizden' kampanyasıyla ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı en çok merak edilen sorulara yanıt verdi. 'Yarısı Bizden' kampanyasından... 10.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-10T20:51+0300

2024-11-10T20:51+0300

2024-11-10T20:54+0300

türkiye

yarısı bizden

kredi

istanbul

kentsel dönüşüm

çevre ve şehircilik bakanlığı

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İstanbul'da güvenli yerleşim yerleri oluşturulması için başlatılan 'Yarısı Bizden' kampanyasıyla ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı açıklamada bulundu.İstanbul'un 39 ilçesini kapsayan kampanyaya 26 Nisan-2 Haziran 2023'ü kapsayan ilk başvuru döneminde e-Devlet üzerinden 106 bin 225 bina ve 1 milyon 225 bin 63 bağımsız bölüme ilişkin başvuru toplandığı paylaşıldı.Yeni başvuru dönemi ne zaman? 9 Ağustos 2024'te yeni başvuru döneminin başlatıldığı kampanyaya artık süre kısıtlaması olmayacağı belirtildi. Konuyla ilgili açıklamayı Bakan Murat Kurum'un yaptığı hatırlatıldı.Açıklamaya göre kampanya kapsamında hak sahibinin bir konutu için 700 bin lira hibe ve 700 bin lira kredi, diğer her bir konutu için 1 milyon 400 bin lira kredi verildi.İnşaatları TOKİ ya da Emlak Konut'un üstlendiği ve hibe tutarı bina maliyetinden düşürüldüğü, arta kalan borcun uzun vadeli ödeme koşullarıyla taksitlendirildiği açıklamada kaydedildi.Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda 15 Soruda İstanbul için Yarısı Bizden kampanyasının detayları paylaşıldı. Buna göre;

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241110/cezasi-can-yakiyor-zorunlu-kis-lastigi-uygulamasi-ne-zaman-baslayacak--1090230885.html

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