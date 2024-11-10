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'Kredi için gelir şartı aranır mı?', 'Taşınma desteği ne kadar?': Bakanlık kampanya ile ilgili 15 soruya yanıt verdi
'Kredi için gelir şartı aranır mı?', 'Taşınma desteği ne kadar?': Bakanlık kampanya ile ilgili 15 soruya yanıt verdi
Sputnik Türkiye
'Yarısı Bizden' kampanyasıyla ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı en çok merak edilen sorulara yanıt verdi. 'Yarısı Bizden' kampanyasından... 10.11.2024, Sputnik Türkiye
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türkiye
yarısı bizden
kredi
istanbul
kentsel dönüşüm
çevre ve şehircilik bakanlığı
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İstanbul'da güvenli yerleşim yerleri oluşturulması için başlatılan 'Yarısı Bizden' kampanyasıyla ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı açıklamada bulundu.İstanbul'un 39 ilçesini kapsayan kampanyaya 26 Nisan-2 Haziran 2023'ü kapsayan ilk başvuru döneminde e-Devlet üzerinden 106 bin 225 bina ve 1 milyon 225 bin 63 bağımsız bölüme ilişkin başvuru toplandığı paylaşıldı.Yeni başvuru dönemi ne zaman? 9 Ağustos 2024'te yeni başvuru döneminin başlatıldığı kampanyaya artık süre kısıtlaması olmayacağı belirtildi. Konuyla ilgili açıklamayı Bakan Murat Kurum'un yaptığı hatırlatıldı.Açıklamaya göre kampanya kapsamında hak sahibinin bir konutu için 700 bin lira hibe ve 700 bin lira kredi, diğer her bir konutu için 1 milyon 400 bin lira kredi verildi.İnşaatları TOKİ ya da Emlak Konut'un üstlendiği ve hibe tutarı bina maliyetinden düşürüldüğü, arta kalan borcun uzun vadeli ödeme koşullarıyla taksitlendirildiği açıklamada kaydedildi.Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda 15 Soruda İstanbul için Yarısı Bizden kampanyasının detayları paylaşıldı. Buna göre;
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'Kredi için gelir şartı aranır mı?', 'Taşınma desteği ne kadar?': Bakanlık kampanya ile ilgili 15 soruya yanıt verdi

20:51 10.11.2024 (güncellendi: 20:54 10.11.2024)
© AA / ÇŞİDBYarısı Bizden kampanyası
Yarısı Bizden kampanyası - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2024
© AA / ÇŞİDB
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'Yarısı Bizden' kampanyasıyla ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı en çok merak edilen sorulara yanıt verdi. 'Yarısı Bizden' kampanyasından kimler faydalanabilir?, kampanyaya nasıl başvuru yapılır?, 'Tahliye/taşınma desteği ne kadar?' 'destekten kiracılar faydalanabilir mi?' gibi 15 soruya açıklık getirildi.
İstanbul'da güvenli yerleşim yerleri oluşturulması için başlatılan 'Yarısı Bizden' kampanyasıyla ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı açıklamada bulundu.
İstanbul'un 39 ilçesini kapsayan kampanyaya 26 Nisan-2 Haziran 2023'ü kapsayan ilk başvuru döneminde e-Devlet üzerinden 106 bin 225 bina ve 1 milyon 225 bin 63 bağımsız bölüme ilişkin başvuru toplandığı paylaşıldı.

Yeni başvuru dönemi ne zaman?

9 Ağustos 2024'te yeni başvuru döneminin başlatıldığı kampanyaya artık süre kısıtlaması olmayacağı belirtildi. Konuyla ilgili açıklamayı Bakan Murat Kurum'un yaptığı hatırlatıldı.
Açıklamaya göre kampanya kapsamında hak sahibinin bir konutu için 700 bin lira hibe ve 700 bin lira kredi, diğer her bir konutu için 1 milyon 400 bin lira kredi verildi.
İnşaatları TOKİ ya da Emlak Konut'un üstlendiği ve hibe tutarı bina maliyetinden düşürüldüğü, arta kalan borcun uzun vadeli ödeme koşullarıyla taksitlendirildiği açıklamada kaydedildi.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda 15 Soruda İstanbul için Yarısı Bizden kampanyasının detayları paylaşıldı. Buna göre;
1.
'Kampanyada kimler faydalanabilir?' sorusu, "İstanbul'un 39 ilçesinde riskli yapı sahiplerinin tümü kampanyadan faydalanabilir" şeklinde yanıtlandı.
2.
'Proje ön şartları nelerdir?' sorusuna, "Yeni projedeki yapı (otopark ve sığınak hariç), eski yapının bir buçuk katı büyüklüğünü geçmemeli" cevabı verildi.
3.
'Ev/iş yerimin riskli olup olmadığını nasıl öğrenebilirim?' sorusu, "Bakanlığa bağlı lisanslı kuruluşlara karot örneği baktırılarak risk durumu tespit edilir" diye yanıtlandı.
4.
'Yarısı Bizden'e nasıl başvuru yapılır?' sorusuna "e-Devlet başvurusuna gerek duyulmaz. Kat irtifakı kurulduktan sonra hak sahibi tespiti yaptırmak üzere ilçe belediyesine başvurur. Bakanlıkça belirlenen randevu gününde hak sahibiyle hibe taahhütnamesi ve kredi sözleşmesi imzalanır" yanıtı verildi.
5.
'TOKİ ve Emlak Konut inşaat desteği veriyor mu?' sorusu, "Bina yerine alan bazlı site benzeri büyük dönüşümlerde tam uzlaşma sağlanması halinde Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, TOKİ ve Emlak Konut işbirliğiyle destek sağlanır" şeklinde yanıtlandı.
6.
'Alan bazlı büyük dönüşümde hangi kolaylıklar sağlanır?' sorusu, "700 bin TL'lik hibe, TOKİ ya da Emlak Konut ile de inşa desteği verilir" diye cevaplandı.
7.
'Alan bazlı dönüşümde geri ödeme nasıl yapılır?' sorusuna, "Hibe tutarı bina maliyetinden düşürülür arta kalan borç ise uzun vadeli uygun ödeme koşullarıyla taksitlendirilir" yanıtı verildi.
8.
'Yüklenici firma ile dönüşümde her konut/iş yeri için ne kadar destek verilir?' sorusuna, "Hak sahibinin bir konutu için 700 bin TL hibe ve 700 bin TL kredi, diğer her bir konutu için 1 milyon 400 bin TL kredi verilir. Hak sahibinin bir dükkanı için 350 bin TL hibe ve 350 bin TL kredi, diğer her bir dükkanı için ise 700 bin TL kredi desteği sağlanır" ifadeleriyle cevap verildi.
9.
'Ödeme hak sahibine mi yükleniciye mi yapılır?' sorusu, "Bina bazlı dönüşümde ödemeler hak sahipleri adına yükleniciye yapılır" şeklinde yanıtlandı.
10.
'Ödeme ne zaman ve nasıl yapılır?' sorusuna, "İş başlayınca yüzde 30, taşıyıcı sistemin bitiminde yüzde 30, sıva aşamasında yüzde 30, yapı kullanım izin belgesi alındığında yüzde 10 oranında ödemeler yapılır" cevabı verildi.
11.
'Kredi geri ödemeleri ne zaman başlar?' sorusu "Yapı ruhsatının alınmasından 2 yıl sonra başlar. 10 yıla kadar vade uygulanır. Ödemenin başladığı ilk yıl faiz uygulanmaz. Sonraki yıllar Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) oranının yarısı kadar güncelleme yapılır" diye yanıtlandı.
12.
'Tahliye/taşınma desteği ne kadar?' sorusuna, "Tahliye desteği tek seferde 100 bin lira olarak ödenir" cevabı verildi.
13.
'Tahliye desteğinden kiracılar da faydalanabilir mi?' sorusu da "Daire/iş yerinde oturan kiracıysa kiracıya, değilse ev sahibine ödenir" şeklinde yanıtlandı.
14.
'Otopark ve sığınak yapınca hak kaybı olur mu?' sorusuna, "Otopark ve sığınak alanları inşaat alanı metrekaresinin dışında tutulur" cevabı verildi.
15.
'Kredi için gelir şartı aranır mı?' sorusu ise "Hak sahiplerine kredi verilirken gelir ve kredi puanına bakılmaz" şeklinde yanıtlandı.
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