https://anlatilaninotesi.com.tr/20241110/cezasi-can-yakiyor-zorunlu-kis-lastigi-uygulamasi-ne-zaman-baslayacak--1090230885.html
Cezası can yakıyor: Zorunlu kış lastiği uygulaması ne zaman başlayacak?
Cezası can yakıyor: Zorunlu kış lastiği uygulaması ne zaman başlayacak?
Sputnik Türkiye
2024 yılı için 4 bin 69 lira para cezası olan ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulaması 1 Aralık'ta başlıyor. 10.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-10T11:54+0300
2024-11-10T11:54+0300
2024-11-10T11:56+0300
türkiye
lastik
lastik-iş
kış lastiği
kış
ceza
ceza kanunu
trafik
trafik kazası
trafik ihlali
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/0c/1f/1043492985_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_e2d72dd4783ee810e4c3766cda45fdeb.jpg
Ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulaması, 1 Aralık’ta başlayacak. Kış lastiği değişim ücretleri, jant boyutuna göre 600 ila 1250 lira arasında değişiklik gösteriyor.Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı düzenlemeleri uyarınca, 1 Aralık ile 1 Nisan tarihleri arasında tüm ticari araçlarda kış lastiği kullanımı zorunlu hale gelirken, özel araçlarda ise kış lastiği kullanımı yasal bir zorunluluk olmasa da öneriliyor. Bu kurala uymayan ticari araç sahipleri, 2024 yılı için 4 bin 69 lira para cezasıyla karşı karşıya kalacak. Bu ceza, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen yeniden değerleme oranıyla birlikte 2025’te güncellenecek.Lastik değiştirme ücretleri ne kadar? Lastik değişim ücretleri, 13-14 inç jantlar için 600 lira, 15-16 inç jantlar için 750 lira, 17 inç jantlar için 850 lira, 18 inç jantlar için 950 lira, 19 inç jantlar için 1100 lira ve 20-21 inç jantlar için 1250 lira olarak belirlenmiş durumda. Lastik depolama hizmeti ise lastik değişim ücretiyle aynı seviyede ücretlendiriliyor.Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Başkanı Aydın Erkoç, trafiğin güvenli seyri ve kazaların önlenmesi adına kış lastiği kullanımının önemini vurguladı. Erkoç, hava sıcaklığı 7 derecenin altına indiğinde kış lastiklerinin zorunlu hale geldiğini belirterek, yaz lastiklerinin kışın kaygan ve buzlu yollarda tutunma zorluğu yaşattığına dikkat çekti.Ayrıca lastik alımında dikkat edilmesi gereken bir başka unsur da lastik yaşı. Erkoç, lastiğin raf ömrünün sınırlı olduğunu, bu nedenle üretim tarihine mutlaka bakılması gerektiğini belirtti. Lastik değiştirmeye ek olarak, araç bakımı da kış şartlarına uyum sağlamak adına önem taşıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240920/takmayan-suruculere-2-bin-568-lira-ceza-kis-lastigi-zorunlulugu-ne-zaman-basliyor-1088261678.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/0c/1f/1043492985_106:0:1813:1280_1920x0_80_0_0_db610addd78d60867535130d2421d2f6.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
zorunlu kış lastiği ne zaman, zorunlu kış lastiği aralık, zorunlu kış lastiği cezası ne kadar, ticari araç için kış lastiği, jant lastik değiştirme fiyatları
zorunlu kış lastiği ne zaman, zorunlu kış lastiği aralık, zorunlu kış lastiği cezası ne kadar, ticari araç için kış lastiği, jant lastik değiştirme fiyatları
Cezası can yakıyor: Zorunlu kış lastiği uygulaması ne zaman başlayacak?
11:54 10.11.2024 (güncellendi: 11:56 10.11.2024)
2024 yılı için 4 bin 69 lira para cezası olan ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulaması 1 Aralık'ta başlıyor.
Ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulaması, 1 Aralık’ta başlayacak. Kış lastiği değişim ücretleri, jant boyutuna göre 600 ila 1250 lira arasında değişiklik gösteriyor.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı düzenlemeleri uyarınca, 1 Aralık ile 1 Nisan tarihleri arasında tüm ticari araçlarda kış lastiği kullanımı zorunlu hale gelirken, özel araçlarda ise kış lastiği kullanımı yasal bir zorunluluk olmasa da öneriliyor. Bu kurala uymayan ticari araç sahipleri, 2024 yılı için 4 bin 69 lira para cezasıyla karşı karşıya kalacak. Bu ceza, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen yeniden değerleme oranıyla birlikte 2025’te güncellenecek.
Lastik değiştirme ücretleri ne kadar?
Lastik değişim ücretleri, 13-14 inç jantlar için 600 lira, 15-16 inç jantlar için 750 lira, 17 inç jantlar için 850 lira, 18 inç jantlar için 950 lira, 19 inç jantlar için 1100 lira ve 20-21 inç jantlar için 1250 lira olarak belirlenmiş durumda. Lastik depolama hizmeti ise lastik değişim ücretiyle aynı seviyede ücretlendiriliyor.
Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Başkanı Aydın Erkoç, trafiğin güvenli seyri ve kazaların önlenmesi adına kış lastiği kullanımının önemini vurguladı. Erkoç, hava sıcaklığı 7 derecenin altına indiğinde kış lastiklerinin zorunlu hale geldiğini belirterek, yaz lastiklerinin kışın kaygan ve buzlu yollarda tutunma zorluğu yaşattığına dikkat çekti.
Ayrıca lastik alımında dikkat edilmesi gereken bir başka unsur da lastik yaşı. Erkoç, lastiğin raf ömrünün sınırlı olduğunu, bu nedenle üretim tarihine mutlaka bakılması gerektiğini belirtti. Lastik değiştirmeye ek olarak, araç bakımı da kış şartlarına uyum sağlamak adına önem taşıyor.