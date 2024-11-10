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Kazada arabası 4 takla atan adam: Çok eğlenceliydi hedefim 8 takla
Kazada arabası 4 takla atan adam: Çok eğlenceliydi hedefim 8 takla
Sputnik Türkiye
Düzce Safari Offroad Kulübü tarafından 33'üncü Offroad yarışması kentte yoğun ilgi ile karşılandı. Bursa'dan gelerek yarışa katılan Cihangir Aydın parkurda... 10.11.2024, Sputnik Türkiye
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türkiye
off-road
yarış
yarışma
araba
araba kazası
düzce
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33.Düzce Offroad yarışmasında Cihangir Aydın isimli sürücü parkurda 4 takla atarak kaza geçirdi.Düzce'de her yıl düzenlenen Offroad yarışması kentte büyük ilgi gördü. 33'üncü organizasyona Bursa'dan katılan yarışmacı Cihangir Aydın parkur başlangıcında büyük bir kaza geçirerek 4 takla attı. Kazada yardımcı pilot ile yara almadan kurtarılan sürücü Cihangir Aydın ''4 takla çok eğlenceliydi. Hedefim 8 takla'' dedi. O anlarda çevredeki izleyiciler tarafından alkışlandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241102/ak-parti-bursa-milletvekili-mustafa-varank-kaza-gecirdi-1089969908.html
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off-road, yarış, yarışma, araba, araba kazası, düzce, otomobil, otomobil yarışçısı

Kazada arabası 4 takla atan adam: Çok eğlenceliydi hedefim 8 takla

15:44 10.11.2024 (güncellendi: 15:48 10.11.2024)
© İHA / ENES BEKTAŞ-AW326293Off Road
Off Road - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2024
© İHA / ENES BEKTAŞ-AW326293
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Düzce Safari Offroad Kulübü tarafından 33'üncü Offroad yarışması kentte yoğun ilgi ile karşılandı. Bursa'dan gelerek yarışa katılan Cihangir Aydın parkurda sudan geçerken kaza yaparak 4 takla attı. Olayda yardımcı pilot ile yara almadan kurtulan yarışmacının sözleri ise herkesi gülümsetti.
33.Düzce Offroad yarışmasında Cihangir Aydın isimli sürücü parkurda 4 takla atarak kaza geçirdi.
Düzce'de her yıl düzenlenen Offroad yarışması kentte büyük ilgi gördü. 33'üncü organizasyona Bursa'dan katılan yarışmacı Cihangir Aydın parkur başlangıcında büyük bir kaza geçirerek 4 takla attı. Kazada yardımcı pilot ile yara almadan kurtarılan sürücü Cihangir Aydın ''4 takla çok eğlenceliydi. Hedefim 8 takla'' dedi. O anlarda çevredeki izleyiciler tarafından alkışlandı.
AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank kaza geçirdi - Sputnik Türkiye, 1920, 02.11.2024
TÜRKİYE
AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank kaza geçirdi: 'Bu sefer boydan kazandım'
2 Kasım, 23:11
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