https://anlatilaninotesi.com.tr/20241110/kazada-arabasi-4-takla-atan-adam-cok-eglenceliydi-hedefim-8-takla-1090236633.html

Kazada arabası 4 takla atan adam: Çok eğlenceliydi hedefim 8 takla

Kazada arabası 4 takla atan adam: Çok eğlenceliydi hedefim 8 takla

Sputnik Türkiye

Düzce Safari Offroad Kulübü tarafından 33'üncü Offroad yarışması kentte yoğun ilgi ile karşılandı. Bursa'dan gelerek yarışa katılan Cihangir Aydın parkurda... 10.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-10T15:44+0300

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33.Düzce Offroad yarışmasında Cihangir Aydın isimli sürücü parkurda 4 takla atarak kaza geçirdi.Düzce'de her yıl düzenlenen Offroad yarışması kentte büyük ilgi gördü. 33'üncü organizasyona Bursa'dan katılan yarışmacı Cihangir Aydın parkur başlangıcında büyük bir kaza geçirerek 4 takla attı. Kazada yardımcı pilot ile yara almadan kurtarılan sürücü Cihangir Aydın ''4 takla çok eğlenceliydi. Hedefim 8 takla'' dedi. O anlarda çevredeki izleyiciler tarafından alkışlandı.

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