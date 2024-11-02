https://anlatilaninotesi.com.tr/20241102/ak-parti-bursa-milletvekili-mustafa-varank-kaza-gecirdi-1089969908.html

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank kaza geçirdi: 'Bu sefer boydan kazandım'

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank kaza geçirdi: 'Bu sefer boydan kazandım'

Sputnik Türkiye

Bursa’da üretilen bir arazi aracının test sürüşüne katılan AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, ağaca çarpmasıyla kaza geçirdi. 02.11.2024, Sputnik Türkiye

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türkiye

mustafa varank

ak parti

adalet ve kalkınma partisi

bursa

uludağ

arazi araçları

kaza

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Bursa'da üretimi gerçekleştirilen arazi aracı için Uludağ'da ormanlık alanda gezintiye çıkan AK Parti Bursa Milletvekili Varank kaza geçirdi. Arazi aracının ıslak lastiklerinin ormanlık alanda kayması sonucu, Varank’ın içinde bulunduğu araç şiddetli bir şekilde ağaca çarptığı belirtilirken Varan'ın hiçbir yara almadığı ifade edildi.Milletvekili Varank'ın videoda, "Bir şey yok, ben iyiyim" dediği duyuldu.Daha sonra sosyal medya hesabı X'ten açıklama yapan Varank, "Aslında kendim kullanırken hiç sorun yaşamamıştım. Hamdolsun kazayı da sorunsuz atlatmış olduk. Bu sefer boydan kazandım" cümlesini kaydetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241102/icisleri-bakani-yerlikaya-temel-hedefimiz-turkiyenin-uyusturucu-icin-ulasilmaz-ve-yasakli-bolge-1089968197.html

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