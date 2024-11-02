https://anlatilaninotesi.com.tr/20241102/ak-parti-bursa-milletvekili-mustafa-varank-kaza-gecirdi-1089969908.html
AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank kaza geçirdi: 'Bu sefer boydan kazandım'
AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank kaza geçirdi: 'Bu sefer boydan kazandım'
Sputnik Türkiye
Bursa’da üretilen bir arazi aracının test sürüşüne katılan AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, ağaca çarpmasıyla kaza geçirdi. 02.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-02T23:11+0300
2024-11-02T23:11+0300
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bursa
uludağ
arazi araçları
kaza
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Bursa'da üretimi gerçekleştirilen arazi aracı için Uludağ'da ormanlık alanda gezintiye çıkan AK Parti Bursa Milletvekili Varank kaza geçirdi. Arazi aracının ıslak lastiklerinin ormanlık alanda kayması sonucu, Varank’ın içinde bulunduğu araç şiddetli bir şekilde ağaca çarptığı belirtilirken Varan'ın hiçbir yara almadığı ifade edildi.Milletvekili Varank'ın videoda, "Bir şey yok, ben iyiyim" dediği duyuldu.Daha sonra sosyal medya hesabı X'ten açıklama yapan Varank, "Aslında kendim kullanırken hiç sorun yaşamamıştım. Hamdolsun kazayı da sorunsuz atlatmış olduk. Bu sefer boydan kazandım" cümlesini kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241102/icisleri-bakani-yerlikaya-temel-hedefimiz-turkiyenin-uyusturucu-icin-ulasilmaz-ve-yasakli-bolge-1089968197.html
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mustafa varank kaza, mustafa varank, ak parti bursa milletvekili mustafa varank kaza geçirdi
AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank kaza geçirdi: 'Bu sefer boydan kazandım'
23:11 02.11.2024 (güncellendi: 23:14 02.11.2024)
Bursa’da üretilen bir arazi aracının test sürüşüne katılan AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, ağaca çarpmasıyla kaza geçirdi.
Bursa'da üretimi gerçekleştirilen arazi aracı için Uludağ'da ormanlık alanda gezintiye çıkan AK Parti Bursa Milletvekili Varank kaza geçirdi.
Arazi aracının ıslak lastiklerinin ormanlık alanda kayması sonucu, Varank’ın içinde bulunduğu araç şiddetli bir şekilde ağaca çarptığı belirtilirken Varan'ın hiçbir yara almadığı ifade edildi.
Milletvekili Varank'ın videoda, "Bir şey yok, ben iyiyim" dediği duyuldu.
Daha sonra sosyal medya hesabı X'ten açıklama yapan Varank, "Aslında kendim kullanırken hiç sorun yaşamamıştım. Hamdolsun kazayı da sorunsuz atlatmış olduk. Bu sefer boydan kazandım" cümlesini kaydetti.