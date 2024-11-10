https://anlatilaninotesi.com.tr/20241110/fidan-unrwaya-destek-icin-bir-kampanya-baslatmaliyiz-1090238005.html
Fidan: UNRWA'ya destek için bir kampanya başlatmalıyız
Fidan: UNRWA'ya destek için bir kampanya başlatmalıyız
Sputnik Türkiye
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT)-Arap Birliği Olağanüstü Ortak Zirvesi kapsamında mevkidaşlarıyla bir araya... 10.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-10T16:51+0300
2024-11-10T16:51+0300
2024-11-10T16:51+0300
israil- filistin çatışması
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT)-Arap Birliği Olağanüstü Ortak Zirvesi kapsamında, İİT-Arap Birliği Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı. Toplantıya katılan mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler de yapan Bakan Fidan, toplantıda yaptığı konuşmada "UNRWA'ya destek için bir kampanya başlatmalıyız" dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan konuşmasında "İsrail'in Gazze'ye yönelik soykırım saldırısını sona erdirmeliyiz. Bunun için de birlik içinde hareket etmeliyiz. Çağrılarımıza kulak veren ülkelerle işbirliği yapmalıyız" ifadelerini kullandı. Mescid-i Aksa'nın tehdit altında olduğunu vurgulayan Bakan Fidan, "Aralarında bakanların da bulunduğu İsrail'in aşırı sağcı siyasi figürleri, Mescid-i Aksa'nın tarihi statükosunu değiştirme niyetlerini açıkça ifade etmektedirler. Bu sadece Filistinlilerin meselesi değildir. Tüm Müslümanların meselesidir" dedi. Fidan konuşmasında şu ifadelere yer verdi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241110/katar-masayi-terk-etti-disisleri-bakani-israil---hamas-arabuluculugundan-cekildigini-duyurdu-1090234568.html
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Fidan: UNRWA'ya destek için bir kampanya başlatmalıyız
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT)-Arap Birliği Olağanüstü Ortak Zirvesi kapsamında mevkidaşlarıyla bir araya gelen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ""UNRWA'ya destek için bir kampanya başlatmalıyız" açıklamasını yaptı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT)-Arap Birliği Olağanüstü Ortak Zirvesi kapsamında, İİT-Arap Birliği Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı.
Toplantıya katılan mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler de yapan Bakan Fidan, toplantıda yaptığı konuşmada "UNRWA'ya destek için bir kampanya başlatmalıyız" dedi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan konuşmasında "İsrail'in Gazze'ye yönelik soykırım saldırısını sona erdirmeliyiz. Bunun için de birlik içinde hareket etmeliyiz. Çağrılarımıza kulak veren ülkelerle işbirliği yapmalıyız" ifadelerini kullandı.
Mescid-i Aksa'nın tehdit altında olduğunu vurgulayan Bakan Fidan, "Aralarında bakanların da bulunduğu İsrail'in aşırı sağcı siyasi figürleri, Mescid-i Aksa'nın tarihi statükosunu değiştirme niyetlerini açıkça ifade etmektedirler. Bu sadece Filistinlilerin meselesi değildir. Tüm Müslümanların meselesidir" dedi.
Fidan konuşmasında şu ifadelere yer verdi:
"Bir avuç ülke İsrail'in bu savaşı sürdürebilmesi için İsrail'e silah ve mühimmat göndermeye devam ediyor. İlk adım olarak İsrail'e silah ambargosu uygulanması için bastırabiliriz. Türkiye olarak, İsrail'e silah transferinin durdurulması için Birleşmiş Milletler nezdinde bir girişim başlattık. Aralarında BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyelerinin de bulunduğu 52 ülkeden destek aldık."