https://anlatilaninotesi.com.tr/20241110/fidan-unrwaya-destek-icin-bir-kampanya-baslatmaliyiz-1090238005.html

Fidan: UNRWA'ya destek için bir kampanya başlatmalıyız

Fidan: UNRWA'ya destek için bir kampanya başlatmalıyız

Sputnik Türkiye

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT)-Arap Birliği Olağanüstü Ortak Zirvesi kapsamında mevkidaşlarıyla bir araya... 10.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-10T16:51+0300

2024-11-10T16:51+0300

2024-11-10T16:51+0300

israil- filistin çatışması

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT)-Arap Birliği Olağanüstü Ortak Zirvesi kapsamında, İİT-Arap Birliği Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı. Toplantıya katılan mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler de yapan Bakan Fidan, toplantıda yaptığı konuşmada "UNRWA'ya destek için bir kampanya başlatmalıyız" dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan konuşmasında "İsrail'in Gazze'ye yönelik soykırım saldırısını sona erdirmeliyiz. Bunun için de birlik içinde hareket etmeliyiz. Çağrılarımıza kulak veren ülkelerle işbirliği yapmalıyız" ifadelerini kullandı. Mescid-i Aksa'nın tehdit altında olduğunu vurgulayan Bakan Fidan, "Aralarında bakanların da bulunduğu İsrail'in aşırı sağcı siyasi figürleri, Mescid-i Aksa'nın tarihi statükosunu değiştirme niyetlerini açıkça ifade etmektedirler. Bu sadece Filistinlilerin meselesi değildir. Tüm Müslümanların meselesidir" dedi. Fidan konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241110/katar-masayi-terk-etti-disisleri-bakani-israil---hamas-arabuluculugundan-cekildigini-duyurdu-1090234568.html

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