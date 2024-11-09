https://anlatilaninotesi.com.tr/20241109/eski-pentagon-danismani-trump-ukraynadaki-catismayi-rusyanin-kazandigini-anliyor-1090223679.html

Eski Pentagon danışmanı: Trump Ukrayna'daki çatışmayı Rusya'nın kazandığını anlıyor

Eski Pentagon danışmanı: Trump Ukrayna'daki çatışmayı Rusya'nın kazandığını anlıyor

Sputnik Türkiye

Eski Pentagon danışmanı Emekli Albay Douglas McGregor, Trump’ın Rusya ile savaştan kaçınılması gerektiğini bildiğini ifade etti. 09.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-09T23:35+0300

2024-11-09T23:35+0300

2024-11-09T23:34+0300

ukrayna krizi

douglas mcgregor

abd savunma bakanlığı (pentagon)

danışman

rusya

ukrayna

donald trump

ihtilaf

savaş

vladimir putin

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ABD Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon) eski danışmanı Emekli Albay Douglas McGregor, Deep Dive YouTube kanalına yaptığı açıklamada ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ın Rusya'nın Ukrayna'daki çatışmayı kazandığını anladığını söyledi.McGregor, “Şu anda savaş alanına bakmalısınız. Rusya kazandı, bu tartışılmaz ve Başkan Trump bunu biliyor” dedi.Trump’ın Ukrayna ihtilafını çözme planlarının istediği gibi işlemeyebileceğini de anlaması gerektiğini, zira Moskova'nın tutumunu dikkate almanın önemli olduğunu vurgulayan McGregor, “Trump, Rusya ile savaştan kaçınılması gerektiğini biliyor ve bu iyi bir şey, bunu anlamasına sevindim” diye konuştu.Haziran ayında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’daki çatışmanın barışçıl çözümüne yönelik girişimlerde bulunmuş ve Moskova’nın Ukrayna birliklerinin Rusya’nın yeni bölgelerinden çekilmesinin ardından derhal ateşkes ilan edeceğini ve müzakerelere hazır olduğunu duyuracağını belirtmişti. Rus lider ayrıca, Kiev’in NATO’ya katılma niyetinden vazgeçmesi, demilitarizasyon ve denazifikasyon yapması, nötr, blok dışı ve nükleersiz statüyü kabul etmesi gerektiğini kaydederek, Rusya’ya yönelik yaptırımların kaldırılması gerektiğini ifade etmişti.Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Kursk bölgesine düzenlediği terör saldırısının ardından Putin,sivillere, sivil altyapıya ayrım gözetmeksizin saldıran veya nükleer enerji tesislerine tehdit oluşturmaya çalışanlarla müzakere yapılmasının mümkün olmadığını dile getirmişti. Daha sonra Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuri Uşakov, Moskova’nın daha önce yaptığı barış önerilerinin halen geçerli olduğunu ancak “bu macera dikkate alındığında” şu aşamada Ukrayna ile müzakere etmeyeceğini belirtmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241109/trumpin-eski-danismani-bolton-ukrayna-icin-cok-ciddi-sonuclari-olacak-diyerek-konustu-trump-1090219220.html

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douglas mcgregor, abd savunma bakanlığı (pentagon), danışman, rusya, ukrayna, donald trump, ihtilaf, savaş, vladimir putin, kursk bölgesi, yuriy uşakov