https://anlatilaninotesi.com.tr/20241110/dugunde-havaya-acilan-ates-bir-kisinin-hayatina-mal-oldu-2si-guvenlik-korucusu-5-kisi-yakalandi-1090243727.html
Düğünde havaya açılan ateş bir kişinin hayatına mal oldu: 2'si güvenlik korucusu 5 kişi yakalandı
Düğünde havaya açılan ateş bir kişinin hayatına mal oldu: 2'si güvenlik korucusu 5 kişi yakalandı
Sputnik Türkiye
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde düğünde havaya açılan ateş sonucu 19 yaşındaki bir genç kız hayatını kaybetti. Vali Şıldak tarafından yapılan açıklamada... 10.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-10T23:44+0300
2024-11-10T23:44+0300
2024-11-10T23:45+0300
türkiye
şanlıurfa
maganda kurşunu
düğün
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Viranşehir'de düğünde havaya açılan ateş sonucu mermi isabet eden 19 yaşındaki Reyhan S. hayatını kaybetti. Viranşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Havaya ateş ettiği iddiasıyla 2'si güvenlik korucusu 5 kişi yakalandı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan H.T. tutuklandı, gözaltına alınan 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak korucuların görevden uzaklaştırıldığını ve haklarında idari soruşturma başlatıldığını açıkladı. Vali açıklamasında şunları kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241110/sislide-mezarlikta-oldurulen-sirinin-yeni-goruntuleri-ortaya-cikti-1090238896.html
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şanlıurfa, maganda kurşunu, düğün, viranşehir
şanlıurfa, maganda kurşunu, düğün, viranşehir
Düğünde havaya açılan ateş bir kişinin hayatına mal oldu: 2'si güvenlik korucusu 5 kişi yakalandı
23:44 10.11.2024 (güncellendi: 23:45 10.11.2024)
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde düğünde havaya açılan ateş sonucu 19 yaşındaki bir genç kız hayatını kaybetti. Vali Şıldak tarafından yapılan açıklamada gözaltına alınan 2'si güvenlik korucusu 5 kişiden birinin tutuklandığı belirtildi.
Viranşehir'de düğünde havaya açılan ateş sonucu mermi isabet eden 19 yaşındaki Reyhan S. hayatını kaybetti.
Viranşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Havaya ateş ettiği iddiasıyla 2'si güvenlik korucusu 5 kişi yakalandı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan H.T. tutuklandı, gözaltına alınan 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak korucuların görevden uzaklaştırıldığını ve haklarında idari soruşturma başlatıldığını açıkladı. Vali açıklamasında şunları kaydetti:
"Akşam saatlerinde açık bir alanda yapılan düğün sırasında bir kişinin yine sorumsuzca davranarak havaya ateş etmesi neticesinde 19 yaşında bir genç kızımız maalesef hayatını kaybetti. Ambulansla il merkezine nakledilirken tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Jandarmamız burada tüm görüntü kayıtlarını inceledi ve tespitlerini yaptı. 5 kişi aslında havaya ateş ediyor, 5 kişiden biri bu olayın faili olan 23 yaşında yine genç biri, bir başkası düğün sahibi ve 2 de o bölgede güvenliği sağlamakla görevli güvenlik korucusu var. 5'i de yakalandı, idari para cezası uygulaması yapıldı. Güvenlik korucularının hemen kaymakamlığımız tarafından görevden uzaklaştırmaları işlemi gerçekleştirildi ve haklarında idari soruşturma başlatıldı."