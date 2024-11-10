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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 86. yılında Anıtkabir'de
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 86. yılında Anıtkabir'de
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 86. yılında Anıtkabir'deki resmi... 10.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-10T10:00+0300
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10 kasım
mustafa kemal atatürk
anıtkabir
recep tayyip erdoğan
özgür özel
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Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 86'ıncı yılında Anıtkabir'de düzenlenen devlet töreniyle anıldı. Anıtkabir'deki tören, saat 08.45'te devlet erkanının Aslanlı Yol'dan yürüyüşüyle başladı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki kortejde TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, yüksek yargı organlarının başkanları, TSK komuta kademesi, siyasi parti temsilcileri, bürokratlar ve diğer devlet erkanı yer aldı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, kırmızı beyaz karanfillerden oluşan ay yıldızlı çelengi, Atatürk'ün mozolesine bıraktı. Atatürk'ün 86 yıl önce vefat ettiği saat olan 09.05'te saygı duruşunda bulunuldu ve ardından İstiklal Marşı okundu.Saygı duruşu sırasında gönderdeki Türk bayrağı yarıya indirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve protokolde yer alan devlet erkanı, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241110/turkiye-her-10-kasimda-oldugu-gibi-ataturku-andi-905te-hayat-durdu--1090225949.html
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10 kasım, mustafa kemal atatürk, anıtkabir, recep tayyip erdoğan, özgür özel, devlet bahçeli
10 kasım, mustafa kemal atatürk, anıtkabir, recep tayyip erdoğan, özgür özel, devlet bahçeli

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 86. yılında Anıtkabir'de

10:00 10.11.2024
© AA / TCCB / Murat KulaCumhurbaşkanı Erdoğan, Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 86. yılında Anıtkabir'de
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 86. yılında Anıtkabir'de - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2024
© AA / TCCB / Murat Kula
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 86. yılında Anıtkabir'deki resmi törene katıldı. 10 Kasım münasebetiyle konuşan Erdoğan, "Türkiye Cumhuriyeti'ni güçlendirmek, istikrar içinde büyütmek için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 86'ıncı yılında Anıtkabir'de düzenlenen devlet töreniyle anıldı. Anıtkabir'deki tören, saat 08.45'te devlet erkanının Aslanlı Yol'dan yürüyüşüyle başladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki kortejde TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, yüksek yargı organlarının başkanları, TSK komuta kademesi, siyasi parti temsilcileri, bürokratlar ve diğer devlet erkanı yer aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kırmızı beyaz karanfillerden oluşan ay yıldızlı çelengi, Atatürk'ün mozolesine bıraktı. Atatürk'ün 86 yıl önce vefat ettiği saat olan 09.05'te saygı duruşunda bulunuldu ve ardından İstiklal Marşı okundu.
Saygı duruşu sırasında gönderdeki Türk bayrağı yarıya indirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve protokolde yer alan devlet erkanı, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Aziz Atatürk, ebedi aleme irtihalinizin 86. yıl dönümünde zatıalinizi bir kez daha rahmetle yad ediyoruz. Şahsınızın ve şehitlerimizin emaneti olan Türkiye Cumhuriyeti'ni her alanda yüceltmek, güçlendirmek, etrafındaki krizlere rağmen istikrar ve güven içinde büyütmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Yeniden büyük Türkiye hedefiyle ve Türkiye Yüzyılı vizyonuyla 85 milyon tek yürek, tek bilek olarak şanlı mazimizden daha aydınlık bir atiye uzanan kutlu yolculuğumuzu emin adımlarla sürdürüyoruz. Vatan topraklarının her karışında barışın, huzurun, adaletin, kalkınmanın ve kardeşliğin egemen olduğu bir Türkiye'yi inşa edene kadar durmadan, dinlenmeden yürüyeceğiz. Ruhun şad olsun."

10 Kasım - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2024
MULTİMEDYA
Türkiye, her 10 Kasım'da olduğu gibi Atatürk'ü andı: 09.05'te hayat durdu
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