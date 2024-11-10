https://anlatilaninotesi.com.tr/20241110/cumhurbaskani-erdogan-ataturk-muze-koskunun-acilisini-yapti-1090243262.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Müze Köşkü'nün açılışını yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Müze Köşkü'nün açılışını yaptı
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'da 11 yıl yaşadığı Atatürk Müze Köşkü'nün açılışını gerçekleştirdi. 10.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-10T22:55+0300
2024-11-10T22:55+0300
2024-11-10T22:55+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
murat bardakçı
mustafa kemal atatürk
müze
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açılışını yaptığı Atatürk Müze Köşkü'nde, tarihçi ve yazar Murat Bardakçı ve ilgililer tarafından karşılandı. Erdoğan ve beraberindekiler, açılışın ardından köşkü gezip, yetkililerden bilgi aldı.Köşkte Atatürk'ün 1912 yılında Trablusgarp'ta Fuat Bulca ile çektirdiği fotoğrafı inceleyen Erdoğan, Murat Bardakçı'ya, "Murat Bey, ne diyorlar bize? 'Libya'ya niye gidiyorsunuz?' Diyenler kim, malum. Bak gitmiş işte" dedi.Bardakçı'nın, Cumhuriyet'in kurucu kadrosunun Trablusgarp'ta bulunduğunu belirtmesi üzerine Erdoğan, "Hala konuşuyorlar ya" ifadesini kullandı.Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk'ün kullandığı eşyaları inceledi, Atatürk'e hediye edilen eşyalar ile yazı takımı ve radyosu hakkında bilgi aldı.Türkiye'de göreve başlayan elçilerin Atatürk'e güven mektubu sunduğu Elçilik Kabul Salonu'nda da incelemede bulunan Erdoğan, burada sergilenen bir kilitli dolap hakkında bilgi aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241110/tarihci-ilber-ortayli-ataturkun-bilinmeyen-yonlerini-anlatti-1090238575.html
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recep tayyip erdoğan, murat bardakçı, mustafa kemal atatürk, müze
recep tayyip erdoğan, murat bardakçı, mustafa kemal atatürk, müze
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Müze Köşkü'nün açılışını yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'da 11 yıl yaşadığı Atatürk Müze Köşkü'nün açılışını gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açılışını yaptığı Atatürk Müze Köşkü'nde, tarihçi ve yazar Murat Bardakçı ve ilgililer tarafından karşılandı.
Erdoğan ve beraberindekiler, açılışın ardından köşkü gezip, yetkililerden bilgi aldı.
Köşkte Atatürk'ün 1912 yılında Trablusgarp'ta Fuat Bulca ile çektirdiği fotoğrafı inceleyen Erdoğan, Murat Bardakçı'ya, "Murat Bey, ne diyorlar bize? 'Libya'ya niye gidiyorsunuz?' Diyenler kim, malum. Bak gitmiş işte" dedi.
Bardakçı'nın, Cumhuriyet'in kurucu kadrosunun Trablusgarp'ta bulunduğunu belirtmesi üzerine Erdoğan, "Hala konuşuyorlar ya" ifadesini kullandı.
Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk'ün kullandığı eşyaları inceledi, Atatürk'e hediye edilen eşyalar ile yazı takımı ve radyosu hakkında bilgi aldı.
Türkiye'de göreve başlayan elçilerin Atatürk'e güven mektubu sunduğu Elçilik Kabul Salonu'nda da incelemede bulunan Erdoğan, burada sergilenen bir kilitli dolap hakkında bilgi aldı.