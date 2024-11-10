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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Müze Köşkü'nün açılışını yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Müze Köşkü'nün açılışını yaptı
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'da 11 yıl yaşadığı Atatürk Müze Köşkü'nün açılışını gerçekleştirdi. 10.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-10T22:55+0300
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açılışını yaptığı Atatürk Müze Köşkü'nde, tarihçi ve yazar Murat Bardakçı ve ilgililer tarafından karşılandı. Erdoğan ve beraberindekiler, açılışın ardından köşkü gezip, yetkililerden bilgi aldı.Köşkte Atatürk'ün 1912 yılında Trablusgarp'ta Fuat Bulca ile çektirdiği fotoğrafı inceleyen Erdoğan, Murat Bardakçı'ya, "Murat Bey, ne diyorlar bize? 'Libya'ya niye gidiyorsunuz?' Diyenler kim, malum. Bak gitmiş işte" dedi.Bardakçı'nın, Cumhuriyet'in kurucu kadrosunun Trablusgarp'ta bulunduğunu belirtmesi üzerine Erdoğan, "Hala konuşuyorlar ya" ifadesini kullandı.Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk'ün kullandığı eşyaları inceledi, Atatürk'e hediye edilen eşyalar ile yazı takımı ve radyosu hakkında bilgi aldı.Türkiye'de göreve başlayan elçilerin Atatürk'e güven mektubu sunduğu Elçilik Kabul Salonu'nda da incelemede bulunan Erdoğan, burada sergilenen bir kilitli dolap hakkında bilgi aldı.
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recep tayyip erdoğan, murat bardakçı, mustafa kemal atatürk, müze
recep tayyip erdoğan, murat bardakçı, mustafa kemal atatürk, müze

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Müze Köşkü'nün açılışını yaptı

22:55 10.11.2024
© AACumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Müze Köşkü'nün açılışını yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Müze Köşkü'nün açılışını yaptı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2024
© AA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'da 11 yıl yaşadığı Atatürk Müze Köşkü'nün açılışını gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açılışını yaptığı Atatürk Müze Köşkü'nde, tarihçi ve yazar Murat Bardakçı ve ilgililer tarafından karşılandı.
Erdoğan ve beraberindekiler, açılışın ardından köşkü gezip, yetkililerden bilgi aldı.
Köşkte Atatürk'ün 1912 yılında Trablusgarp'ta Fuat Bulca ile çektirdiği fotoğrafı inceleyen Erdoğan, Murat Bardakçı'ya, "Murat Bey, ne diyorlar bize? 'Libya'ya niye gidiyorsunuz?' Diyenler kim, malum. Bak gitmiş işte" dedi.
Bardakçı'nın, Cumhuriyet'in kurucu kadrosunun Trablusgarp'ta bulunduğunu belirtmesi üzerine Erdoğan, "Hala konuşuyorlar ya" ifadesini kullandı.
Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk'ün kullandığı eşyaları inceledi, Atatürk'e hediye edilen eşyalar ile yazı takımı ve radyosu hakkında bilgi aldı.
Türkiye'de göreve başlayan elçilerin Atatürk'e güven mektubu sunduğu Elçilik Kabul Salonu'nda da incelemede bulunan Erdoğan, burada sergilenen bir kilitli dolap hakkında bilgi aldı.
İlber Ortaylı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2024
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Tarihçi İlber Ortaylı Atatürk'ün bilinmeyen yönlerini anlattı
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