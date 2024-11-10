https://anlatilaninotesi.com.tr/20241110/buyuk-onder-ataturk-icin-anitkabirde-devlet-toreni-duzenlendi-1090228607.html

Büyük Önder Atatürk için Anıtkabir'de devlet töreni düzenlendi

Büyük Önder Atatürk için Anıtkabir'de devlet töreni düzenlendi

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığındaki devlet erkanı, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü Anıtkabir'de devlet töreniyle andı. 10.11.2024, Sputnik Türkiye

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türkiye

10 kasım

mustafa kemal atatürk

ata

anıtkabir

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Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 86'ıncı yılında Anıtkabir'de düzenlenen devlet töreniyle anıldı. Anıtkabir'deki anma töreni, saat 08.45'te devlet erkanının Aslanlı Yol'dan yürüyüşüyle başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki kortejde, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Bakanlar, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, yüksek yargı organlarının başkanları, TSK komuta kademesi, siyasi parti temsilcileri, bürokratlar ve diğer devlet erkanı yer aldı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, kırmızı beyaz karanfillerden oluşan ay yıldızlı çelengi, Atatürk'ün mozolesine bıraktı. Atatürk'ün 86 yıl önce vefat ettiği saat olan 09.05'te saygı duruşunda bulunuldu ve ardından İstiklal Marşı okundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241110/turkiye-atasini-ozlemle-aniyor-unlu-isimlerden-10-kasim-ataturku-anma-mesajlari-1090225861.html

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