https://anlatilaninotesi.com.tr/20241110/buyuk-onder-ataturk-icin-anitkabirde-devlet-toreni-duzenlendi-1090228607.html
Büyük Önder Atatürk için Anıtkabir'de devlet töreni düzenlendi
Büyük Önder Atatürk için Anıtkabir'de devlet töreni düzenlendi
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığındaki devlet erkanı, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü Anıtkabir'de devlet töreniyle andı. 10.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-10T10:46+0300
2024-11-10T10:46+0300
2024-11-10T10:58+0300
türkiye
10 kasım
mustafa kemal atatürk
ata
anıtkabir
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Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 86'ıncı yılında Anıtkabir'de düzenlenen devlet töreniyle anıldı. Anıtkabir'deki anma töreni, saat 08.45'te devlet erkanının Aslanlı Yol'dan yürüyüşüyle başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki kortejde, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Bakanlar, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, yüksek yargı organlarının başkanları, TSK komuta kademesi, siyasi parti temsilcileri, bürokratlar ve diğer devlet erkanı yer aldı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, kırmızı beyaz karanfillerden oluşan ay yıldızlı çelengi, Atatürk'ün mozolesine bıraktı. Atatürk'ün 86 yıl önce vefat ettiği saat olan 09.05'te saygı duruşunda bulunuldu ve ardından İstiklal Marşı okundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241110/turkiye-atasini-ozlemle-aniyor-unlu-isimlerden-10-kasim-ataturku-anma-mesajlari-1090225861.html
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Büyük Önder Atatürk için Anıtkabir'de devlet töreni düzenlendi
10:46 10.11.2024 (güncellendi: 10:58 10.11.2024)
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığındaki devlet erkanı, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü Anıtkabir'de devlet töreniyle andı.
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 86'ıncı yılında Anıtkabir'de düzenlenen devlet töreniyle anıldı.
Anıtkabir'deki anma töreni, saat 08.45'te devlet erkanının Aslanlı Yol'dan yürüyüşüyle başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki kortejde, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Bakanlar, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, yüksek yargı organlarının başkanları, TSK komuta kademesi, siyasi parti temsilcileri, bürokratlar ve diğer devlet erkanı yer aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kırmızı beyaz karanfillerden oluşan ay yıldızlı çelengi, Atatürk'ün mozolesine bıraktı. Atatürk'ün 86 yıl önce vefat ettiği saat olan 09.05'te saygı duruşunda bulunuldu ve ardından İstiklal Marşı okundu.