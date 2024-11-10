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Bilim insanları duyurdu: Türklerin DNA'sının en çok benzediği millet açıklandı
Bilim insanları duyurdu: Türklerin DNA'sının en çok benzediği millet açıklandı
Sputnik Türkiye
Bilim insanları tarafından 2021 yılında 81 ilden 4 bin kişi üzerinde yapılan tükürük ve DNA örneği incelemesi sosyal medyada yeniden gündem oldu... 10.11.2024, Sputnik Türkiye
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Türklerin köken olarak en çok benzediği toplumu bulmak için yapılan bilimsel çalışmanın sonuçları tekrar sosyal medyada gündeme geldi.Bilkent Üniversitesi'nin bilimsel araştırmasına göre 2021 yılında 81 ilde yaşayan 4 bin kişi üzerinde yapılan tükürük ve DNA örneği sonucunda Türklerin köken olarak yüksek düzeyde çeşitlilik içerdiği açıklandı. Anadolu'nun Asya Afrika ve Avrupa üzerinde köprü görevi görmesi nedeniyle filogenetik yönden çeşitlilik yaşadığı belirlendi. Ancak Türklerin genel olarak İtalya'nın Toskana şehrinde yaşayanlar ile ilişkisi tespit edildi. İkinci sırada en çok benzeyen toplum ise İspanyollar oldu. Bilim insanları bu benzerliğin Cilalı Taş Devri'nde Avrupa'ya göç eden Anadolu halkları nedeniyle olduğunu ifade etti. Uzmanlar araştırmanın kesinlik içermediğini belirtirken Türkiye'de bile farklı DNA yapıları olduğunu açıkladı. Ülkenin doğu batı yönünde farklılıklar olduğu ancak aynı DNA kümesinde yer aldığı açıklandı. Genel olarak Balkan, Kafkas ve Orta Doğu toplumları ile genetik bileşenleri olduğu belirlendi. 2018 yılında hayata geçirilen e-Devlet soy bilgisi ile kişilerin 18. yüzyıla kadar geriye dönük inceleme yapabileceği ifade edildi.
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Bilim insanları duyurdu: Türklerin DNA'sının en çok benzediği millet açıklandı

20:00 10.11.2024 (güncellendi: 20:05 10.11.2024)
© AADNA
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© AA
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Bilim insanları tarafından 2021 yılında 81 ilden 4 bin kişi üzerinde yapılan tükürük ve DNA örneği incelemesi sosyal medyada yeniden gündem oldu. Araştırmacılar tarafından yapılan incelemelerde Türklerin biyolojik açıdan en çok benzerlik gösterdiği ülke ve millet açıklandı.
Türklerin köken olarak en çok benzediği toplumu bulmak için yapılan bilimsel çalışmanın sonuçları tekrar sosyal medyada gündeme geldi.
Bilkent Üniversitesi'nin bilimsel araştırmasına göre 2021 yılında 81 ilde yaşayan 4 bin kişi üzerinde yapılan tükürük ve DNA örneği sonucunda Türklerin köken olarak yüksek düzeyde çeşitlilik içerdiği açıklandı. Anadolu'nun Asya Afrika ve Avrupa üzerinde köprü görevi görmesi nedeniyle filogenetik yönden çeşitlilik yaşadığı belirlendi. Ancak Türklerin genel olarak İtalya'nın Toskana şehrinde yaşayanlar ile ilişkisi tespit edildi. İkinci sırada en çok benzeyen toplum ise İspanyollar oldu. Bilim insanları bu benzerliğin Cilalı Taş Devri'nde Avrupa'ya göç eden Anadolu halkları nedeniyle olduğunu ifade etti. Uzmanlar araştırmanın kesinlik içermediğini belirtirken Türkiye'de bile farklı DNA yapıları olduğunu açıkladı. Ülkenin doğu batı yönünde farklılıklar olduğu ancak aynı DNA kümesinde yer aldığı açıklandı. Genel olarak Balkan, Kafkas ve Orta Doğu toplumları ile genetik bileşenleri olduğu belirlendi.
2018 yılında hayata geçirilen e-Devlet soy bilgisi ile kişilerin 18. yüzyıla kadar geriye dönük inceleme yapabileceği ifade edildi.
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