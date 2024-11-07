https://anlatilaninotesi.com.tr/20241107/beyaz-saray-biden-yonetimi-ukraynaya-yardimi-hizlandiracak-1090158610.html
Beyaz Saray: Biden yönetimi Ukrayna'ya yardımı hızlandıracak
Beyaz Saray: Biden yönetimi Ukrayna'ya yardımı hızlandıracak
Sputnik Türkiye
Beyaz Saray sözcüsü Karine Jean-Pierre, Biden yönetiminin Ukrayna'ya yapılacak yardımları hızlandıracağına dair söz verdiğini açıkladığı bir basın brifingi... 07.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-07T23:50+0300
2024-11-07T23:50+0300
2024-11-07T23:50+0300
ukrayna krizi
abd
beyaz saray
joe biden
ukrayna
yardım
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Beyaz Saray sözcüsü Karine Jean-Pierre, gerçekleştirilen günlük basın brifinginde ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin görevde kaldığı süre içinde Ukrayna'ya yapılacak yardımları hızlandırma sözü verdiğini söyledi.Sözcü konuşmasında, “Onlara ihtiyaç duydukları yardımı sağlamanın ne kadar önemli olduğunun farkındayız. Bu konuda herhangi bir değişiklik söz konusu değil, dolayısıyla Ukrayna'ya yardım sağlanmasını hızlandırmak niyetindeyiz” dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241107/politico-abd-ukraynaya-acilen-son-yardim-paketini-gondermek-istiyor-1090116490.html
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abd, beyaz saray, joe biden, ukrayna, yardım
abd, beyaz saray, joe biden, ukrayna, yardım
Beyaz Saray: Biden yönetimi Ukrayna'ya yardımı hızlandıracak
Beyaz Saray sözcüsü Karine Jean-Pierre, Biden yönetiminin Ukrayna'ya yapılacak yardımları hızlandıracağına dair söz verdiğini açıkladığı bir basın brifingi gerçekleştirdi.
Beyaz Saray sözcüsü Karine Jean-Pierre, gerçekleştirilen günlük basın brifinginde ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin görevde kaldığı süre içinde Ukrayna'ya yapılacak yardımları hızlandırma sözü verdiğini söyledi.
Sözcü konuşmasında, “Onlara ihtiyaç duydukları yardımı sağlamanın ne kadar önemli olduğunun farkındayız. Bu konuda herhangi bir değişiklik söz konusu değil, dolayısıyla Ukrayna'ya yardım sağlanmasını hızlandırmak niyetindeyiz” dedi.