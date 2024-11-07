https://anlatilaninotesi.com.tr/20241107/beyaz-saray-biden-yonetimi-ukraynaya-yardimi-hizlandiracak-1090158610.html

Beyaz Saray: Biden yönetimi Ukrayna'ya yardımı hızlandıracak

Beyaz Saray: Biden yönetimi Ukrayna'ya yardımı hızlandıracak

Sputnik Türkiye

Beyaz Saray sözcüsü Karine Jean-Pierre, Biden yönetiminin Ukrayna'ya yapılacak yardımları hızlandıracağına dair söz verdiğini açıkladığı bir basın brifingi... 07.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-07T23:50+0300

2024-11-07T23:50+0300

2024-11-07T23:50+0300

ukrayna krizi

abd

beyaz saray

joe biden

ukrayna

yardım

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Beyaz Saray sözcüsü Karine Jean-Pierre, gerçekleştirilen günlük basın brifinginde ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin görevde kaldığı süre içinde Ukrayna'ya yapılacak yardımları hızlandırma sözü verdiğini söyledi.Sözcü konuşmasında, “Onlara ihtiyaç duydukları yardımı sağlamanın ne kadar önemli olduğunun farkındayız. Bu konuda herhangi bir değişiklik söz konusu değil, dolayısıyla Ukrayna'ya yardım sağlanmasını hızlandırmak niyetindeyiz” dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241107/politico-abd-ukraynaya-acilen-son-yardim-paketini-gondermek-istiyor-1090116490.html

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abd, beyaz saray, joe biden, ukrayna, yardım