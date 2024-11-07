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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241107/beyaz-saray-biden-yonetimi-ukraynaya-yardimi-hizlandiracak-1090158610.html
Beyaz Saray: Biden yönetimi Ukrayna'ya yardımı hızlandıracak
Beyaz Saray: Biden yönetimi Ukrayna'ya yardımı hızlandıracak
Sputnik Türkiye
Beyaz Saray sözcüsü Karine Jean-Pierre, Biden yönetiminin Ukrayna'ya yapılacak yardımları hızlandıracağına dair söz verdiğini açıkladığı bir basın brifingi... 07.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-07T23:50+0300
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abd
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Beyaz Saray sözcüsü Karine Jean-Pierre, gerçekleştirilen günlük basın brifinginde ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin görevde kaldığı süre içinde Ukrayna'ya yapılacak yardımları hızlandırma sözü verdiğini söyledi.Sözcü konuşmasında, “Onlara ihtiyaç duydukları yardımı sağlamanın ne kadar önemli olduğunun farkındayız. Bu konuda herhangi bir değişiklik söz konusu değil, dolayısıyla Ukrayna'ya yardım sağlanmasını hızlandırmak niyetindeyiz” dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241107/politico-abd-ukraynaya-acilen-son-yardim-paketini-gondermek-istiyor-1090116490.html
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abd, beyaz saray, joe biden, ukrayna, yardım
abd, beyaz saray, joe biden, ukrayna, yardım

Beyaz Saray: Biden yönetimi Ukrayna'ya yardımı hızlandıracak

23:50 07.11.2024
Beyaz Saray
Beyaz Saray - Sputnik Türkiye, 1920, 07.11.2024
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Beyaz Saray sözcüsü Karine Jean-Pierre, Biden yönetiminin Ukrayna'ya yapılacak yardımları hızlandıracağına dair söz verdiğini açıkladığı bir basın brifingi gerçekleştirdi.
Beyaz Saray sözcüsü Karine Jean-Pierre, gerçekleştirilen günlük basın brifinginde ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin görevde kaldığı süre içinde Ukrayna'ya yapılacak yardımları hızlandırma sözü verdiğini söyledi.
Sözcü konuşmasında, “Onlara ihtiyaç duydukları yardımı sağlamanın ne kadar önemli olduğunun farkındayız. Bu konuda herhangi bir değişiklik söz konusu değil, dolayısıyla Ukrayna'ya yardım sağlanmasını hızlandırmak niyetindeyiz” dedi.
Beyaz Saray - Sputnik Türkiye, 1920, 07.11.2024
Ukrayna krizi
Politico: ABD Ukrayna'ya 'acilen' son yardım paketini göndermek istiyor
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