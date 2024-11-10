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A Milli Kadın Basketbol Takımı 2025 Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı
A Milli Kadın Basketbol Takımı 2025 Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı
Sputnik Türkiye
A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri F Grubu 4. maçında Slovakya'yı 65-50 yenerek finallere katılma hakkı elde etti. 10.11.2024, Sputnik Türkiye
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A Milli Kadın Basketbol Takımı Slovakya'yı 65-50 mağlup etti. Bu sonuçla 4'te 4 yapan milli takım Romanya'nın İzlanda'ya 77-73 mağlup olmasıyla grup birinciliğini garantiledi ve Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.Milliler, ilk çeyreği 19-9 önde tamamladı. Tilbe Şenyürek'in 18. dakikada attığı üç sayılık basketle aradaki farkı 19 sayıya çıkaran Türkiye soyunma odasına 32-18 üstün gitti.Üçüncü periyodu da 51-38 önde bitiren A Milli Kadın Basketbol Takımı maçı 65-50 kazandı.
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türkiye a milli kadın basketbol takımı, fiba, final
türkiye a milli kadın basketbol takımı, fiba, final

A Milli Kadın Basketbol Takımı 2025 Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı

21:57 10.11.2024 (güncellendi: 22:06 10.11.2024)
© AA / Robert NemetiA Milli Kadın Basketbol Takımı
A Milli Kadın Basketbol Takımı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2024
© AA / Robert Nemeti
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A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri F Grubu 4. maçında Slovakya'yı 65-50 yenerek finallere katılma hakkı elde etti.
A Milli Kadın Basketbol Takımı Slovakya'yı 65-50 mağlup etti. Bu sonuçla 4'te 4 yapan milli takım Romanya'nın İzlanda'ya 77-73 mağlup olmasıyla grup birinciliğini garantiledi ve Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.
Milliler, ilk çeyreği 19-9 önde tamamladı. Tilbe Şenyürek'in 18. dakikada attığı üç sayılık basketle aradaki farkı 19 sayıya çıkaran Türkiye soyunma odasına 32-18 üstün gitti.
Üçüncü periyodu da 51-38 önde bitiren A Milli Kadın Basketbol Takımı maçı 65-50 kazandı.
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